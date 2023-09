Diego González no ha pasado un buen verano. El central gaditano no veía nada clara su continuidad en el Elche CF. Incluso, estaba dispuesto a marcharse del club ilicitano al ver que apenas contaba para el técnico Sebastián Beccacece.

Desde la llegada del preparador argentino al banquillo del conjunto franjiverde apenas había disputado 15 minutos en los 12 partidos de la temporada pasada en los que Beccacece dirigió al Elche. Fue, precisamente, en su estreno frente al FC Barcelona, a principio de abril. Salió en el minuto 77 sustituyendo a Pedro Bigas y, desde entonces, no había jugado hasta el pasado domingo contra el Leganés.

Durante el mes de agosto, ante el poco protagonismo que estaba teniendo, recibió ofertas del Albacete y del Racing de Ferrol. Pero el club se negó a dejarle salir, ante los pocos efectivos que tenía para el centro de la zaga. El secretario técnico, Sergio Mantecón, reconoció la semana pasada que hasta el último día del mercado de fichajes estuvieron buscando otro central. Lo que hubiera complicado todavía más las oportunidades de Diego González.

Los problemas musculares tampoco le han ayudado. Sin embargo, ahora parece que empieza a ver la luz y su situación puede cambiar.

La lesión de Álex Martín le permitió debutar esta campaña en el choque ante el Leganés. El defensa andaluz cumplió con buena nota. Estuvo atento a los cortes y se mostró firme por alto.

"Estoy contento por Diego, es de los que menos ha jugado. No solo esta temporada, también desde que llegamos. Ha tenido capacidad para sobrellevar la situación, entrar y rendir. Es algo que valoro, porque cuando un futbolista no juega siente que su entrenador no lo quiere, por más que no sea el caso. Cuando necesitamos su presencia, su juego aéreo, su naturalidad, él va a estar y va a responder como ha hecho", destacó sobre el futbolista gaditano Beccacece a la conclusión del choque ante el cuadro madrileño.

Ahora se le abre una buena oportunidad a Diego González para poder reivindicarse y cambiar su papel en el Elche.

De cara al encuentro del próximo sábado (18.30 horas), en Burgos, Álex Martín tiene muy difícil llegar debido a su lesión en el cuádriceps de su pierna derecha. Mario Gaspar, que estaba siendo utilizado más como central, tiene que cumplir su segundo partido de sanción. Mientras que John Chetauya continúa con su rehabilitación de la operación de peroné.

Beccacece solo dispone de Pedro Bigas y de Diego González como centrales específicos, además de Carlos Clerc, que está actuando en una posición mixta entre el eje de la zaga y el lateral izquierdo.

Ante esta situación, el defensa andaluz aumenta sus posibilidades de ser titular en El Plantío.

El técnico del Elche prefiere a jugadores que puedan sacar el balón desde atrás. Sin embargo, Diego González pueda aportar otras cosas, como más dominio de los balones por alto, en los centros y en las acciones de estrategia; y presencia física en el centro de la defensa.

El Elche no termina de mostrar seguridad defensiva en este arranque de campeonato y el futbolista de Chiclana de Frontera puede aprovechar su oportunidad y demostrar que puede ser un jugador válido en el modelo de fútbol que plantea el preparador argentino.

A pesar de los malos momentos por los que ha pasado, Diego González nunca se ha rendido, siempre ha sido un ejemplo de comportamiento y compañerismo en el vestuario. Por ello, al final del choque ante el Leganés, recibió la felicitación de algunos compañeros por haber podido, por fin, disfrutar de minutos después de muchos meses en el ostracismo.