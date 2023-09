El Elche CF, en colaboración con la Federación de Peñas y la Grada de Animación 1923, había organizado, por primera vez esta temporada, un viaje en autocar para que los aficionados pudieran estar acompañando y animando a sus jugadores este próximo sábado 23 de septiembre (18.30 horas), en el estadio El Plantío de Burgos, en el encuentro de la séptima jornada de la LaLiga Hypermotion de Segunda División.

Finalmente, el autocar saldrá. Mas de una treintena de seguidores franjiverde ya ha reservado su billete y se ha decidido que haya viaje. Los aficionados del conjunto ilicitano saldrán desde el aparcamiento del estadio Martínez Valero en la madrugada del viernes al sábado y regresarán después del choque en tierras burgalesas, donde el Elche espera lograr su tercera victoria del curso y primera a domicilio.

El precio del billete de autocar es de 50 euros, mientras que las entradas cuestan 15 euros gracias al convenio de colaboración y la intermedicación de LaLiga para facilitar los desplazamientos y la presencia de seguidores visitantes en los encuentros a domicilio.

En los primeros envites que el equipo de Beccacece ha disputado a domicilio, en Eibar y en Valladolid no hubo viaje organizado debido a que muchas aficionados estaban aún de vacaciones y los días y el horario de los partidos no invitaban mucho a viajar. A pesar de ello, sí que hubo presencia de aficionados franjiverdes en ambos partidos, aunque lo hicieron de manera particular.

Este sábado en Burgos lo harán, por primera vez en la temporada, en un viaje organizado. Las reservas continúan abiertas y hasta este jueves se podrán adquirir los billetes de autocar y las entradas. A partir del viernes ya no podrán hacerlo porque la policía, por cuestiones de seguridad, tiene que conocer, 48 antes de los encuentros, si va a haber desplazamientos y cuántos seguidores lo van a hacer, para poner en marcha el dispositivo.