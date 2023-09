El extremo franjiverde Nico Fernández Mercau fue ovacionado en el último partido del Elche ante el Leganés. Y lo merecía. Una carrera de más de 100 metros para impedir la llegada del rival y que finalizó provocando un córner en el área rival levantó al respetable de sus asientos. Todo un derroche de energía en un momento en el que el equipo se había venido un poco abajo, al menos, físicamente. Y ante esos aplausos, el futbolista se siente “muy agradecido, por ello y por cómo me trata la afición siempre. Ese momento concreto lo viví con mucha felicidad por cómo se dio el partido”.

Al llegar a los vestuarios, sus compañeros lo felicitaron también. “Y me gastaron bastantes bromas porque me había acalambrado”, explica el profesional con una sonrisa inocente.

Su oportunidad

Nico está siendo un jugador crucial en este arranque de temporada. Con Beccacece, en Primera, no había tenido muchas oportunidades. Ahora, con el mismo técnico, las está teniendo. Y empieza a sentirse importante, aunque él lo dice con la boca muy pequeña. “A nivel personal me siento cómodo, la verdad. Y en el lugar donde me toque jugar voy a dejar lo mejor de mí”, asume.

El joven argentino ha pasado por muy distintas posiciones. Del Lateral izquierdo al extremo derecho. O por la otra banda. “La posición no tiene dificultad para mí. Puedo actuar en esos lugares o por la otra banda, o de interno, no tengo problema. Creo que soy un futbolista polifuncional y no me molesta para nada que el entrenador me utilice donde mejor sea para el equipo”, expresa, a la vez que da naturalidad a sus cambios de rol: “El míster me pidió que jugara ahí y me dijo qué quería de mí y ya está. Yo intento siempre dar lo mejor de mí, donde sea”.

Confianza

Con el avance de la temporada, “se ha notado que poco a poco el equipo va cogiendo confianza”. Eso se reflejó en el último encuentro ante el Leganés. “Hicimos un buen primer tiempo y la segunda parte nos vinimos un poco atrás, pero creo que estamos mejorando conforme avanza la temporada”, expone Nico.

El progreso es evidente, por fin, en los resultados. Y “el grupo se siente muy bien, está muy a gusto. El otro día puntuamos de tres y ese es el camino. Pero no nos podemos relajar. Ahí está la clave para ir en busca del objetivo”.

¿Hay potencial para pelear por el ascenso?

“El potencial está y todos lo sabemos. Debemos pelear por el objetivo e ir en su busca. Tenemos todas las armas posibles para luchar por ello”, responde.

Nico Fernández Mercau ha tenido una evolución positiva y evidente desde su llegada. Al principio no contó demasiado para Beccacece: “Creo que fue un periodo de adaptación necesario. De Argentina a Europa al primer nivel hay diferencia. Fueron muchos cambios y al principio me costó un poco adaptarme al fútbol europeo. Ahora estoy más adaptado y me siento mucho más a gusto, mucho mejor”, certifica el jugador.

Sobre el estado general del equipo, Nico afirma que “el nivel al que estamos es muy bueno. Estamos muy intensos, verticales, presionando mucho. Generamos muchas posibilidades y nos falta encontrarnos un poco más con el gol, pero vamos avanzando”.

El otro Nico y Sergio León

Preguntado por cómo ve a dos compañeros recién llegados, Nico Castro y Sergio León, en general expone que “estoy muy contento por los refuerzos”. En concreto, “a Nico lo conocía de Argentina, nos estamos encontrando mucho dentro de la cancha y asociando muy bien”. Sobre León, destaca su contundencia, porque “la que se queda la manda guardar”.

Portería a cero

El pasado domingo se consiguió ganar sin recibir goles. “Lo importante es mantener el arco a cero. Estamos siendo superiores a los rivales. Nos falta encontrarnos un poco con el gol”.

El próximo rival es el Burgos y, según Nico, “ellos en su cancha son muy fuertes. Debemos ir a hacer nuestros trabajo y saltar al campo a por los tres puntos”.

El jugador entiende que la Segunda División es “muy competitiva. Me sorprendió para bien. Lo que está claro es que no nos podemos relajar. Debemos estar constantemente al 100%. Ahora mismo estamos bien, pero siempre hay detalles que debemos mejorar, como todo día a día en todos los sentidos. Estamos trabajando en esa línea”.

¿Está bien el equipo a nivel físico?

“No creo que nuestro nivel físico sea un problema ahora mismo. Es cierto que ante el Leganés la segunda parte fue de ellos, pero es que les llegó un poco más de fondo y a nosotros nos cogió un poco más atrasados. Pero creo que nos encontramos muy bien físicamente”.