El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, acudió apesadumbrado a la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Burgos (4-0). "No sé si ha sido excesivo, simplemente pasó", admitió en primera instancia. Posteriormente fue algo más crítico con los suyos: "Si queremos estar en los lugares de privilegio no podemos competir de esta manera".

El argentino mostró su pesar por el mal partido de los suyos. "Obviamente me voy triste porque la afición no merece esto. El equipo lo intentó pero en el fútbol los detalles son los que definen el resultado", aseveró. "Sabíamos que era difícil desordenar al Burgos. Buscamos reaccionar en el segundo tiempo con alguna acción desde fuera del área. En el primer tiempo nos equivocamos de camino al querer ir tan profundo", agregó.

Beccacece quiso incidir en la importancia de aprender de días tan malos como el de este sábado. "Ojalá nos sirva para aprender. No podemos defender el balón parado así ni regalar la situación del primer penalti. Cuando uno encaja tres goles a balón parado no hay mucho más que analizar. No hemos estado a la altura, pedimos disculpas y nos hacemos cargo", resumió.

El entrenador del Elche quiso ensalzar el mérito de un Burgos que superó por completo a los suyos en El Plantío e insistió en la necesidad de seguir puliendo detalles. "Un equipo que sueña no puede regalar lo que regaló hoy. Para dominar, para protagonizar, no alcanza solo con jugar bien. Hay que estar atento a cada balón parado, a cada balón dividido. Para mí el protagonismo es eso, no solo tener la pelota", aseveró.