El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, mantendrá el sistema y la forma de jugar del equipo, pese al 4-0 recibido en Burgos. “En los momentos adversos, después de una derrota abultada, hay que saber realmente lo que nos hace bien, que es conectarnos con nuestra gente y nuestro fútbol, insistir en lo que hacemos bien y corregir lo que no. El foco está en poner toda la energía en tomar nota de lo que se puede mejorar, pero no confundirnos. En Burgos tuvimos una mala tarde. Que perdamos un partido no nos puede cambiar tanto el sentir. El dolor de la derrota es grande. Y lo celebro, porque los profesionales deben crecer en él, en la dificultad y que todo se vuelva de la forma más natural en mejorar. Pero no podemos dejar nuestro camino por una derrota. Tenemos el desafío de volver a conectarnos con nuestra gente”.

Y, en la misma línea, insiste: "Las derrotas hacen que todo se vea más oscuro. Sabemos el dolor que supone para la gente. Y eso nos duele mucho a nosotros. Pero debemos insistir en el trabajo. También necesitamos competir mejor en algunos aspectos. Este proceso nos está llevando un poco más de tiempo, pero lo importante es el final. No debemos perdernos tanto en la adversidad porque lo importante es el final. Todo el camino nos tiene que coger a nosotros creciendo. No le tengo miedo a los resultados. Quisiera que cada vez que juguemos fuera lo hagamos como jugamos como local y para eso trabajamos todos los días".

¿Está preocupado por su futuro?

"Yo trabajo desde el primer día como si fuera el último. No me genero esos universos paralelos o posibles. Creo, siento y confío en que vamos a ganar. Sé que estos detalles que nos han hecho tener malos resultados nos privan de tener más felicidad, pero no pierdo de vista mi foco. Me gusta el lugar, la gente, nos tratan bien. Se nos exige jugar como equipo grande y lo intentamos. Si dejamos espacios, que luego no lo critiquen porque los grandes juegan así, deben asumir riesgos". Para un entrenador, "si los resultados se dan la posibilidad de continuidad es mayor. Y si no, hay más posibilidades de salida. No me genera angustia mi futuro, sí dolor porque me gusta esta ciudad y este club y su proyecto. Creo firmemente en lo que hacemos y respaldo totalmente a mis futbolistas".

¿Cómo esperan la cita de este sábado?

"La esperamos con ilusión y como una nueva posibilidad de probarnos y de reencontrarnos con nuestra mejor versión. Nos enfrentamos a un rival de jerarquía, con un delantero en estado de gracia, que viene de sumar y que se repuso rápido de una derrota dolorosa. El escenario es atractivo. Sé que me contrataron para ganar. Y yo quiero ganar. Trabajamos para ello. Vamos a buscar los tres puntos porque se lo debemos a la afición".

¿Cambiará su sistema?

"Debemos seguir nuestro camino y ser protagonistas, mejorando algunos aspectos. La mayoría de goles encajados fueron de balón detenido y los otros desde fuera del área. En todos los partidos generamos más que el rival. Con poco nos hicieron daño, es cierto. Como lo es que nos falta contundencia de cara a gol. Tenemos que seguir trabajando, procesando el dolor, drenándolo y volver a la fuente. Eso lleva un proceso normal. El ánimo después de la derrota no es el ideal, pero después de una semana de trabajo ya estamos en el estado óptimo para buscar la victoria. Cuando encontremos esa regularidad que tenemos en casa vamos a ser un equipo mucho más confiable".

¿Teme una reacción hostil del aficionado?

"La reacción del hincha… Me gusta la libertad de expresión. El seguidor es lo más genuino que tiene el fútbol. Es el que mantiene vivo el negocio y que se llene el campo. Pero no lo sé".

¿Trabajaron el balón parado?

"Hacemos mucho hincapié todas las semanas. No es por falta de trabajo que nos hayan marcado tanto de balón parado. Tiene que ver con resolver situaciones que se presentan en cada momento. En la ejecución tiene que ver con la decisión colectiva dentro del campo. Podemos mejorar colectivamente. Lo dicen los números. El protagonismo no es solo tener la pelota. Es ver cómo recuperarla y qué hago después con ella. Eso también es protagonizar. Y defender bien el balón parado. Y atacarlo mejor. Con el tiempo mejoraremos".

¿Tiene la plantilla adecuada?

"Yo excusas no voy a poner. ¿Qué voy a hablar del mercado? Si las cosas no salen, me iré, pero con lo que tengo debo conseguir más resultados. Mi responsabilidad es tratar de conseguir los mejores resultados. Yo no voy a caer en la trampa. Creo en los que estamos y respaldo a los que están completamente. El fútbol llega y el resultado en casa medianamente ha llegado. Creo que el equipo está encontrando el fútbol. Sí es cierto que por todo lo que generó el equipo hemos tenido poca contundencia. Hay cosas que tienen que ver con la acción. Si no ganas, la felicidad es incompleta por bien que juegues. Somos un equipo que ataca bien, pero tenemos que ganar". Este sábado, los futbolistas "van a salir a ganar la apuesta del convencimiento de que creemos en lo que hacemos. Vamos a confiar en nosotros y creer en nosotros. Y jugar por la gente. Eso nos va a hace llegar a la esencia que estamos construyendo".

Sobre las dudas con Edgar Badía...

"Es un gran profesional. Es padre de una niña ilicitana y muy querido por la afición. Se ha ganado un espacio con trabajo y dedicación. Después, dentro de esa naturalidad, lo veo con ganas de seguir buscando su mejor versión trabajando como lo hace, día a día, exigiéndose. No tengo reproche en su trabajo". Pero, ¿lo pondrá titular? Es no se sabe hasta mañana.

El Elche tiene más posesión que sus rivales... ¿Sigue siendo ese el camino o le gustaría tener más goles y puntos?

"A mí lo que me gusta es ganar y para ello generalmente el que tiene el balón lo tiene mejor, porque es el que toma las decisiones. Es cierto que hay rivales que tienen poco la pelota y meten más goles o los que la tienen mucho y les cuesta más. Eso nos está pasando a nosotros. Pero lo importante es la intencionalidad, la ubicación que tenemos en el campo, el trabajo, los ataques, la defensa… ahí es donde yo acepto desafío. Hasta hace una jornada éramos losque menos goles recibíamos… Por eso tras un 4-0 no podemos echarlo todo por tierra. No podemos perder nuestro criterio. Sería contraproducente. Yo no tengo duda de que este es el camino para conseguir la victoria. Ganar sin patear arco o con el equipo vibrando, emocionándose… Yo creo que la gente de Elche elegiría esa forma. Pero hay que ganar. Porque si no se hace pasan estas cosas. Para el sábado me imagino a un equipo que salga decidido y convencido en salir al campo para someter al rival. Tenemos que seguir insistiendo en lo que hacemos. Sobre la plantilla, es lo que tenemos y vamos con ellos a muerte".