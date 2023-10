El gol es el bien más preciado en el mundo del fútbol y el que decanta los partidos de un lado u otro. Eso es lo que le está faltando al Elche CF en este comienzo de campeonato.

La falta de acierto está castigando cruelmente al conjunto ilicitano. El pasado sábado, frente al Levante, los franjiverdes tuvieron hasta 28 remates al área contraria. Pero faltó efectividad, ya que solo cuatro de ellos fueron entre los tres palos. En ocasiones el portero granota Andrés Fernández y en otras los despejes de los defensas, algunos en la misma línea de gol, evitar que la pelota perforase la portería.

Las salidas de Lucas Boyé, Pere Milla y Ezequiel Ponce, que eran los delanteros en Primera División, han mermado el potencial ofensivo de la plantilla. Han llegado Sergio León y Borja Garcés, que está lesionado. Pero, de momento, la sombra de los atacantes de las últimas temporadas sigue siendo muy alargada.

En el vestuario del Elche existe preocupación por la alarmante falta de efectividad y puntería. Sin embargo, están convencidos de que "los goles van a llegar", que es cuestión de rachas y destacan que lo más importante es crear oportunidades. Y eso sí que lo está haciendo el conjunto ilicitano.

«Una vez más, hicimos todo para ganar, tuvimos muchas ocasiones, llegando por fuera y por dentro. Hasta ahora no están entrando, pero es el camino. Hay que generar oportunidades porque si no, sería peor y el problema sería más profundo. Los balones entrarán, seguro”, comentó Josan Ferrández después del encuentro frente al Levante.

No obstante, el futbolista crevillentino reconoce que, a veces, en el campo, tienen "un poco de frustración" por no marcar. "Hay fases de los partidos en los que el rival no sale del área y lo haces todos para ganar y no llegan los goles. Creamos muchas oportunidades claras. Si no pega en el poste, la sacan en la línea o el portero rival hace el paradón de la temporada. No queda otra que seguir intentándolo e insistir. Es la línea a seguir, porque los goles van a llegar, porque tenemos delanteros que siempre los han hecho y pronto las ocasiones entrarán», insistió.

Mario Gaspar también se pronunció en términos parecidos, en declaraciones a la LaLiga TV.

El futbolista noveldense, al igual que Josan, señaló que "lo importante es crear oportunidades y las estamos haciendo. Los goles, al final, van por rachas y esperamos pronto puedan concretarse las ocasiones".

Por su parte, el entrenador Sebastián Beccacece, reconoció que «es difícil» explicar o corregir algunas cosas "cuando tienes 28 remates a portería y el portero es su figur". «El camino lo tenemos, porque sino no estarían los remates y las paradas del portero contrario. A veces es falta de puntería y hay que esperar que cambie la dinámica. La contundencia es algo que acontece y se da de manera natural y se va a dar. Hay que creer que va a suceder y no nos tenemos que quedar con que los goles no llegan. Veo tanta voluntad de los futbolistas por hacerlo que me da bronca no conseguirlo. Ya va a tocar», aseguró el técnico del Elche al final del choque ante el Levante.