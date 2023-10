Nueve puntos en nueve jornadas. A solo uno de los puestos de descenso y a siete ya de las plazas de "play-off". Ni el más pesimista hubiera podido augurar un comienzo de campeonato tan nefasto para el Elche.

El partido del pasado miércoles en Gijón ha sido la gota que ha colmado el vaso. La afición franjiverde ha desenfundado los cuchillos y apuntan a los dos principales culpables: el entrenador, Sebastián Beccacece; y, sobre todo, el propietario del club, Christian Bragarnik.

El técnico argentino sigue sin encontrar la fórmula para adaptar su modelo de fútbol y juego a la exigente Segunda División española. Mientras que el máximo accionista no ha sabido, o no ha querido, darle las armas necesarias a su representado, después de las ventas de jugadores importantes como Lucas Boyé, Omar Mascarell, Pere Milla y Ezequiel Ponce. Y en menor medida, la no continuidad, por decisión expresa de los futbolistas, de Gerard Gumbau o Helibelton Palacios, que no aceptaron las ofertas de renovación.

Beccacece dirigió el entrenamiento de ayer. Pero su futuro pende de un hilo. El propio entrenador se dio un ultimátum y, si el próximo lunes no es capaz de ganar al Andorra, anunció que no valdrá la pena seguir.

SISTEMA DE JUEGO

Poco acierto en ataque y fragilidad defensiva

A pesar de su apuesta valiente y momentos de un juego ofensivo y vistoso, sobre todo en los partidos como local en el Martínez Valero, el Elche solo ha sido capaz de marcar cinco goles en las primeras nueve jornadas. Tiene la peor estadística en esta faceta de toda LaLiga Hypermotion de Segunda División. Un dato muy preocupante para un equipo que partía como uno de los principales candidatos al ascenso. Unos números paupérrimos, que justifican este mal inicio de temporada del conjunto ilicitano.

Y si a ello le unimos la fragilidad defensiva, la justificación del pobre bagaje en el arranque liguero es más clara. Once goles en contra son muchos. Además, el equipo no da muestras de seriedad atrás, algo que es primordial en Segunda División para estar arriba. Esa es la primera y necesaria, de forma urgente, asignatura a mejorar.

DISPOSICIÓN TÁCTICA

Muchos movimientos que generan cierto desorden

Los futbolistas tampoco terminan de adaptarse a la idea de Beccacece. Muchos movimientos y permutas de posiciones que provocan el desorden en el campo y determinados espacios en defensa, que están aprovechando los rivales.

Parecía que tras el encuentro frente al Levante, con los ligeros retoques que aportó el preparador argentino, el equipo iba a mejorar a nivel defensivo. Sin embargo, en vez de mantener lo que funcionaba, en Gijón, el técnico franjiverde movió de nuevo sus piezas y no obtuvo el resultado esperado.

Álex Martín no está cumpliendo con las expectativas y es un central que puede rendir, pero arropado atrás como jugaba en el Mirandés. Mario Gaspar es lateral derecho y está jugando de central. A pesar de su experiencia, sufre cuando se incorpora al ataque, como quiere Beccacece, sobre todo cuando no le guardan las espaldas, como sucedió en El Molinón-Enrique Castro Quini.

Ha probado hasta cinco laterales o carrileros derechos: Josan, Carreira, Mario, Álex Martín y Tete Morente. Ninguno ha dado el resultado esperado. Si los carrileros suben mucho, la defensa queda desguarnecida.

En el centro del campo también se echa en falta ese jugador que actúe en el puesto de pivote que aporte el equilibrio defensa-ataque tan necesario. La lesión de John ha trastocado los planes, Raul Guti no funcionó y Cristian Salvador tampoco encuentra el camino. Aleix Febas es quien más ha ocupado esa posición, pero sus características ofensivas complican el desempeño de esas funciones.

El obcecamiento de Beccacece de llevar hasta la extenuación sus ideas y no intentar adaptarse a los jugadores que tiene en la plantilla y al fútbol de la Segunda División española se está convirtiendo en su tumba. Quiere morir con las botas puestas y lo que está haciendo es tirarse piedras sobre su propio tejado, con la situación límite a la que ha llegado. Parece poco probable que sea capaz de resetear y cambiar su filosofía de juego. Algo que sí que supieron hacer otros entrenadores, como Pacheta, que para asegurar la defensa, optó, en la temporada del ascenso, por una defensa de tres centrales y dos laterales y aprovechar las virtudes ofensivas de aquella plantilla.

AHORRO INNECESARIO

Dinero en la caja y un límite salarial sin gastar

Está muy bien tener un club saneado económicamente, como es el Elche actualmente. Contener el gasto y no despilfarrar, como ocurrió en un pasado reciente. Tener cierta coherencia a la hora de administrar la entidad. Pero lo que no se entiende es que el club ilicitano haya ingresado 15 millones en traspasos, tenga casi 24 millones de límite salarial y no haya sido capaz de confeccionar una plantilla equilibrada y con garantías de éxito.

Y en ese apartado, el principal culpable es el propietario, Cristian Bragarnik. Hasta se puede entender que Mascarell, Gumbau y Helibelton Palacios quisieran seguir en Primera División y más, en el caso de los dos últimos, terminando contrato. Que Ponce tuviera una ficha demasiado alta y que llegase una buena oferta de Grecia. Que Pere Milla quisiera marcharse al Espanyol o que con Lucas Boyé tuviera un compromiso de dejarle salir si llegaba una propuesta interesante.

Pero si eso se produce, algo que se presagiaba, tienes que tener preparadas alternativas y darle al entrenador los recambios y las piezas necesarias para poder ofrecer su fútbol y rendir.

Los repuestos en la delantera han sido Sergio León, que sigue siendo un buen delantero, pero que a sus 34 años ya no marca tanto las diferencias, a pesar de sus ganas e ilusión. Y Borja Garcés, que ha tenido mala suerte con la lesión.

El propietario del club no ha sido capaz de reforzar la plantilla con uno o dos centrales de garantías, que es un déficit que existe desde hace tiempo. No ha apostado fuerte por un «9» que pueda hacer olvidar a los anteriores delanteros y tener a León y Garcés como escuderos y a Mourad como cuarto punta, que era lo más lógico tras las salidas.

El dinero se ha quedado en la caja sin gastar y al mercado de invierno se puede llegar ya tarde. Son decisiones que no se terminan de entender y que el Elche puede acabar pagando caro. Porque si no se asciende esta temporada, la próxima será más complicado confeccionar un proyecto para subir.