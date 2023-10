No corren buenos tiempos por el estadio Martínez Valero. Jugadores, cuerpo técnico, empleados, dirigentes y, por supuesto, la afición del conjunto ilicitano están viviendo una de las semanas más difíciles de los últimos tiempos.

La crítica situación del equipo, a solo un punto de los puestos de descenso a Primera RFEF, cuando partía como uno de los principales favoritos al ascenso, está provocando la decepción y la preocupación de todos los estamentos franjiverdes.

Los futbolistas son conscientes de que no están cumpliendo con las expectativas. El entrenador, Sebastián Beccacece, ya mostró, tras el partido del pasado miércoles en Gijón, su abatimiento y rabia por no poder enderezar el rumbo. Su futuro pende de un hilo y si este lunes (19 horas) el Elche no es capaz de vencer al Andorra, la etapa del técnico argentino llegará a su fin. El propio Beccacece lo anunció después del choque ante el Sporting.

Toda esa situación ha provocado que el club haya tomado la decisión de realizar todos los entrenamientos de la semana en el interior del estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, para intentar abstraer y aislar a los jugadores y técnicos de los focos y del ruido exterior. Y, al mismo tiempo, que nada ni nadie desvíe su atención y concentración para preparar bien el choque ante los andorranos y lograr un triunfo que permita ser el primer paso para intentar revertir la mala dinámica y ver el futuro de otra forma.

Habitualmente, el Elche, para preservar el césped del Martínez Valero, solo suele entrenar en el estadio el día antes de los partidos o, como mucho, un par de días, si el entrenador quiere trabajar algún aspecto técnico y táctico particular.

La programación semanal estaba preparada para continuar con esa rutina. Incluso, la entidad franjiverde anunció, a la conclusión del choque de Gijón, que el siguiente entrenamiento tendría lugar el jueves por la tarde, en el campo Diego Quiles, ya que el terreno de juego del Díez Iborra está recién resembrado.

Sin embargo, el mismo jueves, pocas horas antes de la sesión, rectificó y comunicó que se llevaría a cabo en el interior del Martínez Valero. El objetivo era claro: aislar y proteger a los futbolistas, ya que el Diego Quiles tiene visibilidad desde fuera y aficionados y medios de comunicación pueden esperar la llegada de los jugadores y del cuerpo técnico.

El entrenamiento de este viernes también se ha llevado a cabo en el estadio y para este sábado se repite el escenario.

En principio, está decisión podría provocar un castigo para el césped. Pero ha llegado en un momento menos dañino. El próximo lunes, una vez que concluya el choque ante el Andorra, está previsto que comience la resiembra del terreno de juego. Royal Verd, la empresa encargada del mantenimiento del terrero de juego, aprovechará que, tras el choque ante los andorranos, el Elche disputará dos partidos a domicilio de forma consecutiva: el domingo 15 de octubre (16.15 horas), en el Nuevo Pepico Amat, frente al Eldense; y el domingo 22 de octubre (16.15 horas), en El Alcoraz de Huesca; para llevar a cabo las labores de resiembra con la semilla de invierno.

De esta forma, aunque pisen mucho esta semana el terreno de juego, apenas afectará al césped. Una situación que ha venido muy bien en una semana muy difícil.