El estadio Martínez Valero vivirá esta lunes (19 horas, LaLiga TV) un partido de fuertes emociones. El Elche CF está obligado a ganar al Andorra FC. No le vale otro resultado. Hay mucho más que tres puntos en juego. Todo lo que no sea conseguir un triunfo acrecentaría la crisis del conjunto ilicitano y significaría el punto y final de la etapa del técnico argentino Sebastián Beccacece en el banquillo franjiverde. Así se lo ha auto impuesto el propio entrenador.

El Elche, tras los marcadores del fin de semana, ha caído a los puestos de descenso de la clasificación. Algo inimaginable a principio de temporada para un equipo recién descendido de Primera División, que cuenta con el mayor límite salarial de Segunda y cuyo único objetivo es el ascenso y el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

El cuadro franjiverde está inmerso en una grave crisis. Solo ha sumado nueve puntos en la primeras nueve jornadas, en las que ha ganado dos partidos, ha empatado tres y ha perdido cuatro. El último, el pasado miércoles en Gijón, donde tocó fondo y cayó frente al Sporting (2-0) mostrando una imagen lamentable y muy preocupante.

Las aguas baja muy turbias por la ladera de río Vinalopó. La decepción y la preocupación está siendo mayúscula. Aún así, a pesar de la situación de su equipo, la fiel afición franjiverde estará arropando a su equipo. A pesar de ser lunes, al ser festivo -Día de la Comunidad Valenciana- se espera una gran entrada en el Martínez Valero, que rondará los 15.000 seguidores, deseosos de ver un triunfo de su equipo y con la esperanza de que sea el primer paso para la reacción y la escalada hacia la parte alta de la clasificación.

Hasta ahora, el conjunto ilicitano, en la mayoría de sus partidos en el coliseo franjiverde, ha mostrado una buena imagen. En este partido, eso será secundario. Lo que único que vale es la victoria.

La semana ha sido muy difícil. Desde el club han intentado aislar a futbolistas y al cuerpo técnico de todo el ruido exterior que rodea al equipo. Todos los entrenamientos han sido a puerta cerrada, en el interior del Martínez Valero y fuera de cualquier foco que pudiera enturbiar más todavía la situación.

Beccacece sabe que se la juega y sus jugadores también. El propio técnico argentino ha reitado este domingo sus palabras tras el choque del miércoles y, en caso de no conseguir la victoria, pondrá su cargo a disposición del club. El propietario, Christian Bragarnik, su representante y gran valedor, no tendría argumentos para mantenerlo en el cargo. Sería una sorpresa y una incongruencia hacerlo.

Por lo menos, si no surgen contratiempo de última hora, el técnico del Elche va a disponer de, prácticamente, toda la plantilla para este trascendental envite.

El delantero Borja Garcés ya está recuperado después de la lesión en el gemelo que sufrió hace un mes en Valladolid. Nico Castro y Mourad ya se han recuperado del proceso gripal, que les impidió viajar el pasado miércoles en Gijón. Beccacece cuenta con 23 futbolistas, incluido el canterano Rodrigo Mendoza, quien ha tenido minutos en las dos últimas jornadas.

El once inicial es toda una incógnita. Aunque todo hace indicar que no habrá una gran revolución, a pesar de lo mucho que hay en juego y de la mala imagen frente al Sporting. El preparador argentino está dispuesto a morir con sus ideas y planteará un partido similar a los anteriores, con alguna pequeña modificación.

Un rival también en horas bajas

Enfrente estará el Andorra. Un rival que la temporada pasada fue la gran revelación de Segunda División, practicando un fútbol alegre y vistoso, que siguió y le agradaba mucho a Beccacece.

Pero el conjunto de Eder Sarabia no está igual que el curso anterior. Solo ha sumado diez puntos, uno más que el Elche. En los últimos siete partidos solo ha sido capaz de lograr cuatro puntos de 21 posibles.

Comenzó bien la temporada, venciendo en Leganés (0-1) y al Cartagena (3-2). A continuación sufrió tres derrotas: Amorebieta (3-0), Tenerife (0-1) y Mirandés (4-3). Tras ganar al Oviedo (1-0) y empatar en casa con el Sporting (0-0), en las dos últimas jornadas ha caído con el Albacete (3-1) y el Zaragoza (0-1).

Para el choque de esta tarde, Sarabia no puede contar con los lesionados Diego Pampín, Christos Almpanis y Adriá Vilanova. Además, Rubén Bover está sancionado.

La necesidad de ambos equipos por puntuar va a provocar que los nervios estén a flor de pie. Son dos conjuntos con entrenadores con filosofías de juego parecidas. Los dos van a querer tener el balón y dominar el juego.

Sin embargo, lo importante en este partido, por encima de todo lo demás, es el resultado. La buena imagen debe quedar en un segundo plano. Aunque si llega acompañada de un marcador favorable, siempre será bienvenida.

El Elche se juega mucho más. El Andorra cumple su segunda temporada en la categoría de plata y su objetivo es la permanencia. El futuro de Beccacece pende de un hilo y a partir de las nueve de la noche de este lunes se conocerá si sigue o no en el banquillo franjiverde.