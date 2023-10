Un hombre feliz, contento y sastisfecho. Así se mostró el técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, al final del encuentro frene al Andorra, en el que el conjunto ilicitano logró el triunfo in extremis, con un gol de Borja Garcés, en el minuto 89. Un triunfo que permite seguir al frente del cuadro franjiverde, ya que tras el choque de la anterior jornada ante el Sporting de Gijón anunció que, si no ganaban, no valía la pena forzar su cotinuidad al frente del equipo.

Crónica del Elche-Andorra: Borja Garcés hace justicia y salva a Beccacece El preparador argentino reconoció que había sido una semana muy difícil, tanto por la presión como para preparar el choque ante conjunto de Eder Sarabia, que es uno de los que mejor maneja la pelota en Segunda División y en todos los partidos tienen la mayoría de la posesión. Al final del encuentro, muchos jugadores fueron a felicitar a su entrenador y mostraron una gran complicidad sobre su trabajo y el proyecto que encabeza. La semana más difícil del Elche Por ello, el técnico del Elche aseguró tras el partido ante el Andorra aseguró que "es una noche que no voy a olvidar nunca. Más allá de la exigencia que pedimos a los jugadores, son personas con mucho afecto y sensibilidad. Cómo no voy a estar orgulloso de estos chicos", comentó. Beccecece no dudó en afirmar que siente "admiración, respeto, cariño y afecto" por sus futbolistas y la afición, que también estuvo apoyando hasta el último momento y celebró la victoria por todo lo alto. "Merecíamos la victoria desde hace tiempo. En casa nos estábamos mostrando muy superiores a los rivales. A domicilio no está costando un poco, pero vamos a buscar el camino para conseguirlo. Tardó un poco en llegar y el haberla conseguido nos refuerza y nos une. Los jugadores se dejaron el alma, lo dieron todo y, al final, encontraron el premio, que podríamos haber definido antes". El preparador argentino desmitió rotudamente la noticia que a lo largo de este lunes había aparecido en Argentina sobre su posible compromiso con Racing de Avellaneda en caso de no continuar en el Elche. "Es falso. Nunca me comprometo con un equipo cuando estoy trabajando en otro". Sebastián Beccacece dijo que, a partir de ahora, ya no va a hablar de su futuro: "Necesitábamos una victoria como cuerpo técnico y los chicos nos la han regalado. Obviamente queremos seguir y estamos contentos aquí. La decisión sobre nuestra continuidad siempre va a estar en manos de Christian (Bragarnik, propietario del club) y de Sergio (Mantecón, secretario técnico). En esta ocasión conseguimos el resultado deseado y nos da ánimos y fuerza para seguir con estos jugadores".