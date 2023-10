Borja Garcés fue el gran protagonista de la importante victoria del Elche CF frente al Andorra. Salió al terreno de juego en el minuto 75, sustityendo a Sergio León, y, cuando más difícil estaba el encuentro, en el minuto 89, anotó el gol de la victoria, que provocó un estallido de júbilo en los más de 15.000 aficionados que se dieron cita en las gradas del estadio Martínez Valero.

"Fue muy emocionante. Marcar en el minuto 89 y ganar es lo mejor que existe. Un gol en ese momento y con empate en el marcador que significó la victoria... es algo que no se puede explicar. Fue un éxtasis de alegría. Fue un partido que viví con mucho sufrimiento desde el banquillo, porque sufro más cuando estoy en el banquillo que el campo", comenta el delantero de 24 años cedido por el Atlético de Madrid, que volvió a jugar después de un mes lesionado y tuvo el regreso soñado.

Garcés también comenta que el triunfo, a pesasr de ser in extremis y en el último suspiro fue el justo premio al esfuerzo realizado en el campo. "Fue un partidazo. Lo comenté con un amigo cuando terminó el encuentro. Las estadísticas dicen que realizamos 24 remates. Lo dejamos todos en el campo, chutamos muchísimo y fue una lástima que no entrase antes el balón", y agrega que este es el camino a seguir para enderezar el mal arranque de temporada del conjunto ilicitano. "Hay que creer, seguir entrenando, dándole, dándole... porque seguro que llegarán más victorias".

El atacante franjiverde también tiene palabras de elogio hacia la afición, que no dejó de empujar desde la grada en todo momento. "Sin ellos no hubiera sido posible, porque era atacar y escuchar a los aficionados que gritaban. Cuando el Andorra tenía el balón, le dábamos caña e íbamos a robarlo. Me ha impresionado muchísimo. Ojalá podamos vivir este ambiente en todos los partidos, porque nuestra afición es un jugador más y los necesitamos".

Borja Garcés espera que el próximo domingo (16,15 horas), en el derbi provincial frente al Eldense, los seguidores del Elche vuelvan a estar apoyando como lo hicieron contra el Andorra. "Nosotros damos todo. Había compañeros que no podían más con su alma por el esfuerzo que estábamos haciendo y la afición también desde la grada. Cuando he gritado el gol y he ido a celebrarlo con los seguidores, he visto en sus caras que estában dándolo todo. Eso es lo que queremos, que nos ayuen y que estén con nosotros, porque son un jugador más", insiste.