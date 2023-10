Primera titularidad y primer gol. Óscar Plano se estrenó en un once inicial en el encuentro que el Elche CF disputó este lunes frente al Andorra (2-1). El futbolista madrileño anotó el 1-0, a los 23 minutos, al aprovechó un rechace, a un disparo suyo, tras una buena jugada de Fidel y un buen pase de Sergio León. El exjugador del Valladolid mostró un buen nivel y confirmó que, poco a poco, va adquiriendo al forma necesaria.

Al final del encuentro y después de la victoria agónica ante los andorranos, Plano, aseguró que el conjunto ilicitano tiene "equipo suficiente para sacar adelante" su actual situación deportiva y pelear por objetivos ambiciosos tras un mal inicio de la competición. "Esta victoria debe ser un impulso para afrontar lo viene, que es un camino largo".

El mediapunta franjiverde admitió que el comienzo de temporada ha sido "complicado" para él, ya que llegó al Elche la primera semana de agosto, después de estar sin equipo tras finalizar su contrato con el Valladolid. Por ello, notó la falta de una pretemporada y el hecho de no disputar partidos de preparación. "Me ha costado, porque nunca antes había estado sin hacer una pretemporada. Me costó adaptarme a lo que pide el míster, pero trabajo para ayudar al equipo. No somos máquinas, las cosas pueden salir bien o mal, pero siempre me dejaré el alma", aseguró el jugador madrileño.

Óscar Plano también definió al actual vestuario del Elche como "uno de los mejores en los que he estado". "Hay unas personas fabulosas y creo que la unión entre equipo, afición y cuerpo técnico es primordial", señaló el mediapunta, quien añadió que el grupo "sabe cuál es el objetivo", en alusión al ascenso. "Pensamos que esta victoria puede ser un punto de inflexión para ir hacia arriba", indicó Óscar Plano, quien dijo sentirse más cómodo jugando como segundo delantero.

El jugador del Elche reconoció los problemas ofensivos del Elche, uno de los equipos menos realizadores de la categoría, y apuntó que al equipo le puede faltar "un puntito de agresividad para materializar las ocasiones". Sin embargo, aseguró "no tener dudas" de que entrará el balón "y llegarán los goles".