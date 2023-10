Con una memoria de elefante, a sus 88 años, Miguel Quirant es el último superviviente franjiverde del único derbi liguero que Eldense y Elche disputaron en la ciudad del Vinalopó en 1958, hace ya 65 años, como publicaba ayer INFORMACIÓN rememorando la crónica del evento. Entonces, tenía 23. Era joven pero ya experimentado en el mundo del fútbol, ya que desde los 18 años militaba en las filas del club ilicitano.

Detalles

Quirant recuerda con detalle aquel encuentro, disputado un 21 de septiembre… “No tengo memoria para todos los partidos. De algunos no recuerdo nada, pero sí de aquel día, porque fue muy importante para nosotros ya que nuestra victoria supuso el inicio del cambio de estatus entre Eldense y Elche. El partido se jugó en El Parque de los Mártires (nombre que recibía el campo en aquella época). Era el segundo de la temporada y fue una victoria importante porque el Eldense siempre había estado entre el nivel del Elche o por encima. Aquello fue un cambio de estatus. El Elche empezaba a tener una supremacía sobre el Eldense y ese día jugamos un fútbol muy superior”.

Cardona y César

Para Quirant no hay duda de quiénes fueron los responsables del éxito: Cardona y César Rodríguez -este último entonces ejercía como jugador y entrenador-. Sobre el primero, el exjugador franjiverde rememora cómo el partido -que acabó 1-4 en el marcador- “no fue difícil para nosotros. Teníamos a un extremo muy rápido y de gran calidad (Cardona), que sorprendió al rival y metió dos goles al inicio. Así, el partido se puso muy a nuestro favor y pudimos jugar con más soltura y seguridad”.

En aquel Elda-Elche, el primero y el único disputado en competición liguera (fue en Segunda División), “Cardona debutaba fuera de casa. Eran sus primeros encuentros y llegó, y fue una grata sorpresa, para reforzar a un equipo recién ascendido que el año anterior había hecho una gran temporada en Tercera, cediendo sólo dos victorias a los rivales”.

“El maestro”

El otro gran protagonista "fue César, el maestro de aquella época, del que aprendimos muchísimo. Era entrenador-jugador. En aquellos tiempos esa doble figura se admitía mucho. Jugó con nosotros en Tercera, Segunda y Primera… con 40 años. Era un jugador excepcional que venía del Barcelona. Estuvo en el Mundial de Río. Era un espectáculo verlo jugar. Y combinó un buen equipo, con mucho equilibrio en ataque y defensa. Jugábamos con mucha facilidad. Solo perdimos 8 partidos aquel año en Segunda. En 1958 teníamos un equipo de toque que se salía. Teníamos un conjunto de jugar muy bien al primer toque y nada de despejar arriba de primeras. Aprendimos mucho con él”.

Diferente suerte para el Eldense

Por contra, “el Eldense llevaba ya una campaña en Segunda y estaba en declive. De hecho descendió aquella temporada y ya no nos hemos encontrado más hasta ahora”. Pese a ello, Quirant considera que “el Eldense siempre ha tenido buenos equipos y buenos futbolistas por la calidad de juego que desarrollaban contra nosotros”.

Rivalidad

Quirant califica el encuentro en el campo del Eldense como “espectacular” en todos los sentidos. Primero porque “se jugó muy bien”. Segundo, al destacar que “había una afluencia de gente muy grande tanto de Elda como de Elche”.

El derbi provincial, que se repite este domingo a las 16.15 horas y con objetivos diferentes para los contendientes, “siempre ha sido un partido de gran rivalidad. Había mucha competitividad entre Elda y Elche, pero no solamente en el fútbol sino también en la industria del calzado. Rivalidad por todos los sitios, pero siempre bien entendida, sin ir más lejos”.

El ilicitano asegura que “en los partidos que yo jugué había mucho ambiente y competencia. En este tipo de encuentros un gol o una buena jugada parece que tienen más importancia. Y eso genera un espectáculo que es diferente al de otras jornadas”.

Elda, un plus

Quirant recomienda que “la rivalidad siempre sea respetuosa. Así es bonita, que no haya altercados. En Elda siempre hemos tenido un ímpetu especial, un plus de ansiedad por ganar ese partido. El fútbol es un juego de contacto, de fuerza, y antes se jugaba más que ahora, que el juego se detiene mucho por el VAR, pero siempre hay que ser profesionales y respetuosos”.

14 temporadas como franjiverde

El lateral izquierdo era su lugar. “Me pusieron ahí el primer día y ahí estuve. 14 temporadas con el Elche. Después apareció Canós y se quedó con el puesto. Igual que hice yo cuando entré con 18 años, en 1967. Estuve siete años en primera y un día llegó el momento de retirarme, aunque yo hubiera seguido. De hecho luego jugué con los veteranos. Disfruté de esos años en la máxima categoría, también estuve en la semifinal de Copa. En 1971, el Elche descendió. Tenía buenos jugadores pero ya no era un equipo completo como el anterior conjunto de temporadas anteriores. En 1964-1965 o 1965-1966 acabamos en puesto de Uefa, pero no pudimos jugar porque era la Copa de Ferias y Elche no tenía feria. No nos admitieron”.

Celebración

Tras el Eldense-Elche de 1958, Quirant recuerda cómo “llegamos a Plaça de Baix. Allí bajamos del autocar y los seguidores nos arrastraron con las celebraciones hasta la Glorieta. Fue un momento eufórico que, cuando juegas en un equipo y trabajas en un buen conjunto, lo vives como apoteósico. Como he dicho, fue un cambio de estatus, no era sólo un partido”.

Afición abnegada

Miguel Quirant destaca la fidelidad de la afición del Elche, con un número de abonados “impresionante” tras la fatídica temporada pasada. Y cree que este apoyo hacia su equipo comenzó a fraguarse en aquellos años. “En los años 50, el Elche empezó una etapa nueva en el mundo del fútbol que ha llegado hasta el día de hoy, con una afición que ha pasado de abuelos a padres y a hijos. El club siempre ha tenido una afición importante y bastante fiel. ¿Qué equipo tiene tantos abonados en Segunda? La afición es abnegada. Pase lo que pase ahí está”.

Insiste el exjugador en que “la afición del Elche tiene una madre, una base que siempre estará ahí. El año pasado había más de 20.000 abonados en el campo pese a que estuvimos casi toda la temporada en descenso. Y con las circunstancias que se han vivido. Hay una afición muy sana para el equipo pero si no se maneja con acierto, la gente se va enfriando. En Primera también acude mucha gente de fuera, de la Vega Baja y otros pueblos limítrofes principalmente”.

Sin cobrar, incluso pagando

Y el compromiso no sólo ha sido siempre de la afición. También han tenido mucho que ver en el éxito del club los jugadores: “Cuando yo entré en el Elche, el equipo estaba casi desaparecido. Al principio, un grupo de jugadores veníamos sin cobrar y con el compromiso de hacer frente a una deuda por un abandono del club, de los directivos de cuyo nombre no quiero acordarme, aunque los recuerdo, pero no quiero nombrarlos. Empezamos como una cooperativa y… a jugar”.

Primeras botas

Su memoria es tal, “para algunas cosas”, que recuerda hasta cómo eran su primer calzado de futbolista. Bueno, no sólo el primero. “Mis primeras zapatillas las hice a partir de unas botas viejas de mi padre, del servicio militar o de la guerra, porque él estuvo en la guerra, poco tiempo, pero estuvo. Bueno, pues para jugar deshice esas botas, porque había trabajado de zapatero, y me hice unas propias. Luego, ya más adelante compré unas de Casa Mauer, de Andalucía. Luego tuve otras de Elda. Más tarde, como tenía una hermana que se fue a Alemania a trabajar le pedí que me mandara unas Adidas de taco recambiable, con tacos de repuesto. Se desenroscaban y se ponían unos más largos o más cortos, según el terreno de juego. Esas causaban sensación”.

Fabricación local

Quirant destaca que “en Elda precisamente, fabricaban botas de fútbol en una etapa. Y en Elche, pero ya en los años 70. La empresa ilicitana se llamaba David San Martín”.

A raíz de hablar de sus botas surge un nuevo recuerdo: “En el Parque (campo de fútbol eldense) habíamos jugado siempre con tierra. Cuando era el partido lo regaban un poco y pasaban el rastrillo y a jugar. Pero en Segunda ya jugamos con campo de hierba, pero sembrada de aquella forma. No como la de hoy”.

El 11-2 ante el Real Madrid

Y de uno a otro recuerdo: “En Chamartín he jugado con el campo con barro. Perdimos 11-2. Salimos goleados, con un gol para cada jugador, pero nos consoló que ese año fuimos el único que le marcamos 2 goles en casa al Madrid, a aquel equipo que ganó las cinco Copas de Europa seguidas. Y en casa nos ganó 2-5. Fuimos a jugarle de tú a tú sin táctica defensiva. Nosotros teníamos el espíritu de César. De jugar bien al fútbol intentando ganar, pero el Madrid fue muy superior en todos los aspectos. Marcaron todos los delanteros del Real Madrid menos uno, Canario, internacional con Brasil. Aquello también fue un consuelo”.

“Hay partidos que recuerdo como si los hubiera jugado ayer…”, concluye Quirant, una conversación muy agradable y sentida. Como las de antes, pero ahora.