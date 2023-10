El técnico del Elche, Sebastián Beccacece comentó tras el empate que la mejora era notable respecto a otros partidos fuera de casa. El argentino mencionó que la idea era únicamente la de lograr los tres puntos: “Hemos competido bien en un campo que no estaba de la mejor manera, me quedo con la rebeldía del equipo, aunque lamento los últimos diez minutos donde no terminamos como quisimos”.

También destacó que ese era el camino por el que tienen que seguir. Pese a ello, los ilicitanos no han logrado todavía la victoria lejos del Martínez Valero en cinco partidos. Lo intentaron en numerosas ocasiones por dentro, pero sin ese acierto dentro del área. También recalcó que se marchaban con las ganas de lograr los tres puntos, que tenía mucho valor el trabajo del equipo y que hicieron méritos para ganar. Crónica del Eldense-Elche: Derbi de poco fútbol y reparto de errores “Es el camino y hay que seguir insistiendo, si yo pido que juegue no puedo poner excusas por el campo”, valoró Beccacece sobre el fallo de Pedro Bigas en el primer gol, donde también asumió que toda la responsabilidad era únicamente suya. En cuanto a nombres individuales, Beccacece resaltó el trabajo de Nico Castro, que con su llegada mejoró el juego franjiverde durante la segunda mitad: “Interpretó muy bien donde posicionarse”. También que el gol les dio esa ventaja anímica donde sintieron que el gol de la remontada estaba cerca. Sobre el Eldense, mencionó que es un equipo que tiene las ideas claras en un escenario en el que “es muy complejo ganar”. Por último, al igual que hizo durante su comparecencia Estévez, el rosarino valoró muy positivamente el ambiente que se vivió entre la afición del Eldense y a los más de mil desplazados desde Elche, a la que agradeció el apoyo: “Fue muy lindo y emotivo todo, los futbolistas desde dentro dieron un espectáculo donde las aficiones estuvieron conectadas. Eso es importante en tiempos de violencia”. El próximo domingo Beccacece volverá a tener la oportunidad de lograr los tres primeros puntos lejos del Martínez Valero ante el Huesca. Pese a la mejoría que ve el técnico, sigue siendo todavía la asignatura pendiente del club ilicitano de esta temporada donde tan sólo han marcado tres goles en cinco partidos.