Siempre es elogiable que un entrenador vaya a muerte con sus ideas y defienda el plan con el que pretende alcanzar el éxito. Y más si la fórmula es atacar a través del dominio del juego y de la posesión de la pelota.

Sin embargo, la Segunda División española tiene unas peculiaridades especiales, es muy competitiva y cualquier rival se aferra a las armas que le puedan llevar a superar a un equipo, en teoría, superior.

Para estar arriba en la clasificación, es primordial ser un equipo equilibrado, seguro en defensa y efectivo en ataque, como demostró el Elche de los récords de Fran Escribá, que en la temporada 2012-2013 consiguió el ascenso siendo líder desde la primera jornada hasta la última.

O el Elche de Pacheta, que en la campaña 2019-2020 superó las eliminatorias del «play-off» manteniendo su portería a cero y marcando un solo gol en Zaragoza y en Girona.

De momento y llevamos ya once jornadas, el Elche de Beccacece no ha conseguido ese equilibrio tan necesario en la categoría de plata del fútbol español. Y lo más preocupante es que el entrenador argentino no ha encontrado un plan B para cuando los rivales se ponen por delante en el marcador. Sigue empeñado en llevar hasta las últimas consecuencias su fútbol, independientemente del rival y del campo en el que juegue. Además , los contrarios le han pillado ya la matrícula y saben cómo hacerles daño.

ASUMIR RIESGOS

Empezar saliendo con la pelota desde la propia portería

El pasado domingo en el derbi contra el Eldense fue una prueba más. El conjunto ilicitano controló el partido, llevó la iniciativa, pero apenas creó peligro sobre la portería de Zubiaurre.

El propio técnico azulgrana, Fernando Estévez, recordó al final del encuentro que había variado su plan, con presión alta en la salida de balón del Elche para intentar robar, repliegue para cuando no lo conseguían y búsqueda de las contras rápidas para pillar desguarnecida la defensa franjiverde.

El gol de los de Elda llegó, precisamente, en una pérdida en el intento de sacar la pelota desde la propia portería. El propio Beccacece se quejó de que el terreno de juego no estaba en buenas condiciones, pero siguió con el plan establecido. Incluso, asumió su culpa en la pérdida de Pedro Bigas y alabó a sus jugadores por intentar continuar con la idea de juego que trata de implantar, a pesar de que, hasta ahora, no le ha dado resultados.

CENTRO DEL CAMPO

No encuentra el equilibrio para no sufrir en la presión rival

El técnico del Elche no ha sido capaz todavía de encontrar el equilibrio en el centro del campo para no sufrir cuando los rivales le presionan y le roban el balón. Cristian Salvador no termina de aparecer en la posición de pivote y Áleix Febas está demostrando mucha calidad y dominio de la pelota -es prácticamente imposible robársela- pero no encuentra una ayuda a la hora de defender.

Fidel, Nico Fernández o Nico Castro son futbolistas de características ofensivas, al igual que Febas, y se encuentran incómodos a la hora de defender. Además, sufren mucho en el repliegue cuando el cuadro franjiverde tiene que volver hacia atrás.

Incluso, en las pocas veces que se ha puesto por delante en el marcador, se ha visto a un Elche que sufre y mucho en el aspecto defensivo. Mario Gaspar, Pedro Bigas y Clerc, los centrales, tratan de incorporarse al medio del campo cuando hay espacios, pero la espalda se queda libre y los rivales lo saben.

NINGUNO DERECHO

Los cuatro laterales izquierdos jugaron en el Pepico Amat

Uno de los principales problemas que se está encontrando el preparador argentino es la falta de piezas o su desorden a la hora de utilizarlas para aplicar su fútbol. Quiere que sus jugadores se amolden a su juego y, hasta ahora, no ha logrado adaptarse él a los futbolistas que tiene.

Un detalle claro, el pasado domingo en el Nuevo Pepico Amat, los cuatro laterales de la plantilla jugaron: Clerc lo hizo de central-lateral mixto, Lautaro Blanco en el carril izquierdo, Nico Fernández es ya más un centrocampista que un lateral y Salinas salió en los instantes finales por la lesión de Lautaro.

De los laterales derechos o que pueden jugar en esa posición, no lo hicieron ninguno. Mario sigue de central, Tete Morente, que está muy lejos de su mejor nivel, ejerció de carrilero y Josan y Carreira calentaron en la banda, pero no salieron al campo.

TODO A TRAVÉS DEL BALÓN

Pocos centros y escasos remates dentro del área

Una de las principales cosas que se le está echando de menos a este Elche es que, cuando va por detrás en el marcador, meta al rival en su área y lo atosigue a base de centros y remates. Una alternativa muy utilizada en Segunda División y que los franjiverdes, salvo raras excepciones, no están buscando.

Excepto en Eibar, cuando salieron en el equipo titular Lucas Boyé y Mourad, hasta ahora, el Elche no ha jugado casi nunca con dos delanteros, incluso con el resultado en contra. Beccacece cree y debe seguir con su idea, pero, también, debe reflexionar sobre la necesidad de encontrar un plan B cuando las cosas no salen. ¿Lo tiene?