Aleix Febas, centrocampista del Elche CF, cree en el juego de Beccacece y asegura que sus compañeros también. Y respaldan al técnico argentino. “Creemos en el entrenador y en el método. Y eso se ve en los partidos…, que lo damos todo”, asevera.

El jugador, natural de Lleida y de 27 años, considera que ante el Eldense, el equipo evolucionó con respecto a lo hecho hasta ahora fuera de casa. “Quedó claro que a Elda íbamos a sacar los tres puntos. Hicimos cosas bastante bien y en otras podemos mejorar. No estuvimos lo fluidos que debemos estar, pero dimos un paso adelante con respecto a la competitividad y en igualar lo que venimos haciendo en casa también hacerlo a domicilio”. Febas cree en el juego que plantea Beccacece. De hecho, recuerda cómo “el ascenso que tuvimos con el Mallorca lo conseguimos jugando así”.

El error de Elda

Preguntado por la forma de Beccacece de plantear los encuentros, ante su insistencia en salir con el balón jugado -en referencia al tanto recibido en Elda por un fallo de Bigas-, Febas explica que “el entrenador nos habla todos los días del plan de partido” y matiza que “el gol del Eldense fue por un error en la salida del balón, pero también despejamos con pelotas arriba. Además, en segundas jugadas ganamos mucho y ellos a penas estuvieron en nuestro campo. Dimos un paso adelante y al final creo que fuimos superiores. Nos tenemos que adaptar a cada rival y a cada campo pero no se nos caen los anillos por despejar. Además, al margen del gol no nos pillaron en ningún contraataque, que yo recuerde”.

El Elche sólo lleva 2 de 15 puntos posibles a domicilio. ¿No es demasiado arriesgado salir desde atrás con balón jugado? “Al final, a nosotros nos gusta ser dominadores y tenemos jugadores para este estilo de juego. Otros equipos lo intentan como nosotros y les está saliendo bien. Al final el fútbol es resultadista y debemos mejorar nuestros resultados fuera de casa, pero considero que para que lleguen las victorias debemos insistir en nuestro juego”.

La vuelta de John

Según explica Febas, la vuelta, hoy, de John Chetauya a los entrenamientos, ha sido especial. “Es un jugador muy querido y que tenía muchas ganas de volver y nosotros de que se incorpore. Pese a que aún le quede tiempo para poder competir, su vuelta ha sido gratificante porque puede ser un jugador importante para nosotros”. Para el grupo, pero ¿y para Febas en particular? ¿El regreso de John podría suponer un cambio en su posición? “Esa es una pregunta más para el míster que para mí”. Con respecto a su posición en concreto, en el mediocentro defensivo, “es una cosa nueva para mí, pero me estoy sintiendo muy cómodo y ganador en los duelos… El míster también me da libertad en mi juego, estoy cómodo. En otras posiciones he jugado más pero soy un futbolista que se puede adapta a bastantes roles y creo que eso me beneficia”. El catalán añade que “hoy es el primer día que John ha podido entrenar con el grupo y creo que le falta aún bastante para poder estar al 100% para competir. Ojalá sea pronto”. Entre tanto, “yo me puedo adaptar a varias posiciones y lo que decida el míster será bueno para mí y para el grupo, seguro”.

¿Qué razones hay para estar tan abajo en la tabla?

“En casa hemos merecido más puntos de los que llevamos, como el día del Levante o el Racing. Solo con esos 4 puntos estaríamos en la dinámica de estar más arriba”. El quid de la cuestión “está en ser más competitivos fuera de casa, donde nos falta un poco más de fluidez en el juego…

¿Cree que el entrenador puede estar en la cuerda floja?

“Nosotros nos tenemos que centrar en cada día entrenar al máximo y mejor. Todos estamos entrenando muy bien para llegar de la mejor manera a los partidos. Nosotros somos exigentes y estamos entrenando cada vez más fuerte si cabe. Creemos en el entrenador y en el método. Por eso se ve en los partidos que lo damos todo”. El balón parado también se trabaja “todas las semanas. Y bastante tiempo”. Por ello, Febas cree que “el día del Eldense hubo mucho balón parado y no nos crearon ocasiones. Tampoco ante el Andorra”. E insiste: “Creo que fuera de casa debemos mejorar los números. En casa estamos haciendo bien las cosas a nivel de juego, con casi 20 ocasiones por partido. Ningún equipo lo hace. No se trata de fuera ser el mismo equipo, pero sí debemos acercarnos a lo que somos en casa”.

También se lamenta por la mala suerte que está teniendo el equipo. “Hay detalles que podrían caer de nuestro lado y no están cayendo. Como la ocasión de Borja Garcés en el 90”.

¿Existe diferencia en el planteamiento en casa o fuera?

“El planteamiento es el mismo. Intentamos proponer. El plan de partido está enfocado igual. Ir a por los tres puntos porque creemos en ello. He estado en otra situación similar… y creo que lo que debemos es mirarnos cada uno el ombligo para saber cómo mejorar individualmente y así lo hará también el colectivo”.

Visita a Huesca

El próximo rival, el Huesca, es “un partido complicado porque tienen mucho déficit e irán a por todas para ganar en casa. Más aún con nuevo entrenador. Nosotros debemos intentar tener la identidad que en casa y mantener el nivel competitivo de Elda”.