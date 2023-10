Sebastián Beccacece ha ofrecido esta mañana una rueda de Prensa que deja las cosas claras. El entrenador sigue apostando por el estilo de juego que el equipo trata de mostrar cada jornada: el "ser protagonistas". Además, su defensa de los jugadores es férrea, a ultranza. También de los que se equivocan con una decisión que, por ejemplo, propició el gol del Eldense. Es el caso de Bigas. Y, por último, están los que están y con ellos se luchará por el objetivo. "Nuestro presente es este y estamos haciendo todos un gran esfuerzo para estar ahí. Hoy tenemos un grupo muy unido en la adversidad y eso no es sencillo", afirma el técnico.

La grave lesión de Sergio León "son situaciones que van aconteciendo en un momento en el que no es el más aconsejable. Pero nunca lo es perder a un compañero por una lesión. Sí es cierto es que es una posición en la que estamos más justitos. Pero optamos por ir hacia adelante y concentrarnos en los que están", explica el míster, que acto seguido comienza a defender a los suyos, poniendo nombres propios sobre la mesa: "El esfuerzo de Fidel cada partido es ejemplar. Y lo que no sabe la gente es que lo hace también pese a que está con una molestia (sobrecarga en el gemelo). El compromiso hace que mis jugadores vayan más allá de los límites. Tengo un grupo muy mentalizado y enfocado en hacer las cosas mejor y sobreponerse a esta negatividad. Un equipo centrado en seguir insistiendo en un estilo y una idea pese a que no dé todos los resultados deseados. Tratamos de enfocarnos en lo positivo. También hay cosas que están bien. Esa es la decisión de los futbolistas y del cuerpo técnico", concreta.

E insiste en su gratitud a Fidel. "Hoy, saber que tengo un futbolista tocado y que quiere estar, es un valor agregado para el equipo. Fidel es un referente, es capitán y lo entrega todo cada partido. Hasta Edgar (Badia), que está en un espacio incómodo (al no jugar) tiene la humildad de que cuando acaban los partidos va a saludar a todos sus compañeros, incluido San Román. Somos conscientes de lo que tenemos y de la expectativa generada en un primer momento. Y no hay excusas".

"En el corto plazo no lo voy a tener"

Sobre el tiempo de recuperación de Sergio León, Beccacece asegura no ser amante "de calcular por semanas. Sé que en el corto plazo no lo voy a tener. Le deseo una pronta y buena recuperación. Y si tenemos que llamar a algún juvenil lo haremos. Yo voy a seguir adelante con los que estamos y a mitad de año se revisará y qué se puede hacer mejor de lo que se hizo en base al presente. Vamos partido a partido". Y en ese sentido, el próximo es este domingo en Huesca a las 16.15 horas. "Nos enfrentamos a un rival que viene con un gran empujón anímico después de un buen partido, con nuevo entrenador, que practica el juego directo, que tiene una estructura bien marcada... No tengo mucho tiempo para centrarme en otras cosas. No me puedo lamentar. No tengo tiempo".

La vuelta de John

Contento por el regreso de John Chetauya, Beccacece detalla: "Hizo el primer entrenamiento y luego paró. Hoy se ha ejercitado con tabajo específico. Está empezando y no está a la par del grupo. Es muy importante su vuelta porque se lo merece él también, ya que tuvo que sufrir esta situación de dolor e incomodidad… Su vuelta es una alegría para mí como entrenador, para él como futbolista y para los compañeros. El vestuario se ha alegrado mucho de su regreso, aunque no lo imagino en el corto plazo. Llevará tiempo".

Bajas para Huesca

"Al margen de Sergio León, el resto están disponibles. Fidel sería una baja importantísima. Tiene una molestia por sobrecarga en el gemelo que viene arrastrando, pero su compromiso hace que haya participado en los útimos partidos, pero si su problema afecta al rendimiento veremos qué es lo más conveniente. Vamos a evaluar si juega o no".

El duelo

"A cada partido siempre vamos con la ilusión de afrontar un nuevo reto. Pero hay que ir partido a partido y enfocarse en el presente. Hoy nuestro objetivo es Huesca, rival que nos va a exigir muchísimo. Nos va a demandar mucho en segundos balones, en el balón parado, en salir de la presión... Debemos insistir en nuestro estilo, que es lo que nos va a permitir construir este sueño que tenemos, que hoy en día está un poco más lejos, pero en el que creemos".

¿Está el delantero juvenil Nordin preparado ?

"Es una posibilidad, ya hizo la pretemporada con nosotros, como otros canteranos. Son jóvenes que han hecho un proceso y ahora los estamos retomando para que se vayan adaptando al ritmo, roce, competencia… Nordin una posibilidad en la necesidad que tenemos. Dentro de lo que hay siempre buscamos soluciones. Puede llegar a ser una opción. Los jóvenes tienen esa capacidad de rebeldía, de animarse y desafiar. A una persona más mayor le da temor. Ellos son más inconscientes y eso también es muy necesario para el juego de hoy. Yo creo mucho en los jóvenes.

Sólo dos puntos fuera de casa...

"Los partidos que más hemos competido fuera han sido cuando mejor hemos jugado. Eldense y Valladolid. Y un rato en Eibar que merecimos más. Las otras veces, Gijón y Burgos, estuvimos lejos de ser nosotros. Debemos mantener nuestro estilo de juego. Tenemos un equipo para estas características de juego y si por una vez que erramos, ustedes hacen esa crítica sobre los fallos por sacar el balón jugado. Esta crítica es oportunista. A nosotros nos gusta ser protagonistas, dominantes, arriesgando, pero nos han hecho más goles de balones largos o de balones parados que de errores al salir con la pelota. Si uno protagoniza es más fácil que consiga ganar. Y por ello trabajamos.

¿Ha hablado con Bragarnik del problema de la falta de delanteros?

"Considero que es mejor esperar al mercado de invierno. Es real que tenemos escasez de delanterios. He hablado con la propiedad y la dirección deportiva y yo soy partidario de esperar el mercado de invierno. No veo fácil que alguien venga ahora y esté listo para jugar. Sí creo que en el mercado tanto el director deportivo, como el entrenador y la propiedad debemos revisar estas cosas".

El rival

"El Huesca es un equipo de un juego muy directo, muy intenso en la presión, que deberemos resolver buscando acciones lejanas… y estar muy atentos a todo lo que tiene que ver con el segundo balón. Trabajamos para mantener el nivel de rigurosidad en las marcas y tomar mejores decisiones en el momento. Ya fuimos más competitivos en Elda. Hubo una mejora fuera de casa, pero queríamos los tres puntos. Estuvimos mucho más cerca y lo merecimos. Este equipo tiene menos puntos de lo que se merece. Sigamos insistiendo en lo que vamos haciendo. Hay argumentos que nos hacen pensar que estamos en el camino. Que no estamos a la altura, es cierto. Podéis ponerlo en los titulares. Pero es el camino. Los jugadores respondieron en cancha. Fueron a muerte por la idea. Estamos dando lo mejor que podemos y lo estamos haciendo con dignidad y con valor también".

¿Puede ser una semana clave?

"Sí, pero vuelvo a lo mismo. La semana pasada también lo era y no conseguimos la victoria. Todo lo que acontece en el presente es clave. Pero cómo vamos a Huesca, ¿con ansiedad o con nuestra propuesta firme para afrontar el partido? Debemos recordar que la segunda es muy pareja. Parece que todavía nos cuesta mucho aceptar eso".

¿Óscar Plano de falso 9?

"Nico puede ser una posibilidad concreta. También tenemos a Raúl Guti, que lo viene haciendo muy bien. Óscar Plano es uno de los que más llega y remata. Es un jugador al que le gusta pisar área. Tenemos a Borja Garcés, Mourad… Veremos qué opción consideramos la adecuada".

Estilo

"Lo mejor que puede hacer el Elche es ser fiel a su estilo. Pero también cuando yo no esté aquí. Cuando uno cree en eso, tarde o temprano va a acontecer. Sí podemos mejorar en agresividad y solidez en los segundos balones y mejorar el juego. Ese es el camino".