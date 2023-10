Así sí. Por fin el Elche CF encontró el camino y consiguió su primera victoria de la temporada fuera de casa. En esta ocasión, el conjunto ilicitano fue efectivo en su primera ocasión, supo sufrir en los momentos difíciles y defendió el gol de Nico Fernández, a los cinco minutos, con orden y rigor táctico. Tres puntos de oro -siete en los últimos tres partidos- que hacen soñar con seguir con la remontada y acercarse cada vez a los puestos altos de la clasificación.

Faltaba por romper el maleficio a domicilio y ya lo ha conseguido. Una victoria que debe traer tranquilidad al entorno y, sobre todo, confianza en el vestuario.

Beccacece realizó tres cambios en el once inicial con respecto al once inicial que disputó el derbi frente al Eldense. Borja Garcés fue la referencia ofensiva en lugar del lesionado Sergio León. Nico Castro ocupó el puesto de Fidel, que no viajó por precaución debido a sus molestias musculares y Josan ocupó el carril derecho en detrimento de Tete Morente.

El Elche salió intenso, presionando muy arriba y controlando el balón. A los cinco minutos, después de una peligrosa pérdida de Áleix Febas al intentar controlar la pelota, no la aprovechó Kante. El propio Febas recuperó el balón, se lo entregó a Óscar Plano, que hizo la pared con Borja Garcés. Febas siguió la jugada, le llegó el esférico al espacio y se marchó hacia el área osceso. Vio que Nico Fernández entraba por la otra banda y le cruzó el balón para que el argentino, de primeras, rematase al fondo de la red (0-1). Un contragolpe de manual para ponerlos en las escuelas que los franjiverdes ejecutaron a la perfección.

El conjunto ilicitano encontraba, por fin, el camino y la efectividad a las primeras de cambio. El control del Elche era abasoluto. El gol fue un mazazo para el Huesca. Incluso se oyeron algunos pitos en las gradas de El Alcoraz.

A partir del minuto 25, los locales pasaron de dominados a dominadores. Metieron a los franjiverdes en su campo en busca de la igualada. Pero el equipo de Beccacece, a pesar de alguna que otra pérdida en el pase fruto de querer jugar el balón, defendió con orden, seguridad y solidaridad. El Huesca lo intentó en acciones de estrategia y en centros al área hacia sus dos delanteros centros: Kanté y Obeng. Este último estuvo a punto a aprovechar una pérdida de Lautaro. Su disparo salió rozando el poste.

La zaga franjiverde se impuso en los balones por alto. El Elche, sin balón sufría, pero aguantaba e intentaba marcar el segundo al contraataque. Garcés probó fortuna con un disparo lejano y en la recta final del primer tiempo, Juanjo Nieto disparó alto para los locales. Al descanso se llegó con la ventaja mínima de los franjiverdes.

El Huesca siguió apretando en el inicio de la segunda parte y Kanté estuvo a punto de marcar. Mario Gaspar estuvo muy atento para despejar el esférico.

Poco a poco, el Elche volvió a encontrar el balón y se quitó de encima el dominio oscense. Nico Castro estuvo a punto de rematar un saque de esquina de Nico Fernández. Óscar Plano también metió un balón medido al que Borja Garcés no llegó por poco en boca de gol.

Y en el minuto 72, el árbitro señaló penalti por derribo sobre Mourad, que acaba de salir al terreno de juego junto a Cristian Salvador y Raúl Guti. Podía haber sido la sentencia. Sin embargo, desde el VAR le avisaron para que revisase la jugada. Al final, rectificó e invalidó la acción.

Los últimos instantes del encuentro fue una montaña rusa de emociones, sufrimiento y jugadas en una y otra área. Javi Mier remató de cabeza fuera por poco un saque de esquina.

En el minuto 91, Raúl Guti, tras un pase de Mourad tuvo también el segundo. Salvó Álvaro Fernández con una gran parada a una mano.

El encuentro se alargó siete minutos y los oscenses lo intentaron con todo. Bolivar remató rozando el poste y Sielva lanzó una falta lejana y San Román voló para despejar la pelota.

La moneda en esta ocasión salió cara. Sin tanto juego elaborado, siendo más vertical, sólido en defensa, no complicándose tanto saliendo desde atrás. Y, sobre todo, aprovechando la primera oportunidad que tienes para ponerse por delante en el marcador.

Es el fútbol que se requiere en Segunda División y al que Beccacece, sin perder su estilo y su identidad de juego, debe ir adaptando a su equipo.

Solo son tres puntos y una victoria. Pero el Elche ha dado otro paso adelante. Se ha quitado la espina del maleficio que le perseguía fuera de casa.

Debe ser un punto de inflexión para albergar esperanzas de cara al futuro. El conjunto ilicitano debe comenzar a mirar ya hacia arriba e ir recortando la desventaja con la cabeza de la clasificación. El próximo sábado tendrá una importante prueba de fuego frente a otro de los rivales llamados a estar arriba como es el Tenerife.

FICHA TÉCNICA:

HUESCA: Álvaro Fernández; Loureiro, Nieto (Tresaco, m. 78), Loureiro, Rubén Pulido, Martos, Vilarrasa (Lombardo, m. 67) ; Sielva , Kento Hashimoto (Bolivar, m. 78), Javi Martínez (Mier, m. 67), Kanté (Hugo Vallejo, m. 56), y Obeng.

ELCHE: San Román; Mario Gaspar, P. Bigas, Clerc, Blanco (Salinas, m. 46); Josan, Febas, Nico Castro (Cristian Salavador, m. 71) Nico Fernández ( Tete Morente, m. 71); Oscar Plano (Mourad,m. 71) y Borja Garcés (Guti, m. 71).

GOL: 0-1, m. 5 Nico Fernández.

ÁRBITRO: Galech Apezteguía. (Comité Territorial Navarro). Mostró tarjeta amarillas a Lautaro Blanco (m.21), Kento Hashimoto (m.67), Nico Castro (m.68), Rubén Pulido (m.73), Pedro Bigas (m.94) y a Sielva (m.97).

ESTADIO: El Alcoraz, ante 5.363 espectadores.