El entrenador del CD Tenerife, Asier Garitano, ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa al encuentro frente al Elche CF de este sábado (14 horas), en el estadio Martínez Valero. El conjunto canario se va a desplazar a la península donde estará una semana. Este sábado juega en tierras ilicitanas, el miércoles disputará el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Compostela y el sábado 4 de noviembre visitará al Valladolid.

El técnico del cuadro chicharrero ha avisado de que “jugaremos frente al mejor Elche de la temporada”, y ha recordado que “de sus últimos tres partidos no han perdido y han ganado dos y han empatado uno”. Por ello, espera la “mejor versión” de los franjiverdes y más jugando en su estadio.

Garitano ha comentado que “me hubiera gustado enfrentarme al Elche del comienzo de la temporada, cuando tenían dudas” en el que el equipo de Sebastián Beccacece no estuvo bien, y ha vuelto a insistir en que “ahora están bien y han sacado siete de los últimos nueve puntos posibles. Además, anímicamente están bien, pero nosotros también. Me hubiera gustado haberme encontrado con el Elche de hace un mes”, ha vuelto a reiterar.

El entrenador del Tenerife espera que su equipo, que ha dejado algunas dudas lejos de su estadio del Heliodoro Rodríguez López, pueda mostrar su mejor versión en el Martínez Valero. “En Huesca, Andorra y Gijón estuvimos bien. En Eibar no tanto y ante el Mirandés volvimos a competir, aunque solo pudimos conseguir un empate. Estoy contento de lo que se está haciendo fuera de casa. Para nadie es sencillo jugar a domicilio y esperamos hacer un buen encuentro en Elche”.

Elche y Tenerife ya se enfrentaron en pretemporada, en un partido disputado, el pasado 29 de julio, en las instalaciones de La Finca Golf Resort, en la que los franjiverdes vencieron, por 1-0, con un gol de Nico Fernández Mercau, quien, precisamente se estrenó como goleador franjiverde en un partido oficial el pasado domingo en Huesca. Garitano ha recordado que en aquel encuentro los franjiverdes "fueron muy superiores"

Ahora, la situación de uno y otro equipo es muy distinta. Los ilicitanos buscarán un triunfo para seguir escalando puestos en la clasificación y engancharse a la lucha por el ascenso y los tinerfeños por no perder comba con el grupo de cabeza, en el que se encuentran desde el inicio de LaLiga Hypermotion y llegaron a ser líderes.