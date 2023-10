El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, analiza el partido de mañana (Martínez Valero, 21 horas) ante el Tenerife con la tranquilidad que da haber ganado a domicilio al Huesca, pero también con la exigencia de refrendar el paso adelante que ha dado el equipo en sus dos últimos desplazamientos. "Es una buena oportunidad para vencer el segundo partido consecutivo y seguir defendiendo la racha, que es importante. La victoria siempre alimenta todo lo que tiene que ver con el colectivo", señalaba hace unos minutos el técnico franjiverde.

La dinámica es positiva, pero ojo, llega "un rival que viene como favorito porque lo marcan los puntos que tiene y su presente, los partidos que ha ganado fuera, su juego rápido y vertical". Además, "nos enfrentamos en pretemporada en un partido muy parejo". Beccacece advierte: "Debemos ser muy competitivos, sabiendo que tenemos un rival muy veloz, que está muy bien trabajado y nos va a exigir el máximo para ver si nosotros somos capaces de sacar ese plus y poder encontrar los niveles de casa, de equipo dominador".

El preparador argentino insiste en que "cuando uno es dominador también genera muchos espacios. Vamos a tener que estar muy finos en la construcción del juego y muy atentos ante posibles pérdidas, porque ellos tienen gente con mucha velocidad que pueden aprovechar cualquier fallo. Debemos tomar decisiones acordes con el rival".

La preparación

La semana de entrenamientos ha sido fructífera y se ha respirado muy buen ambiente tras la victoria ante el Huesca. "Es un grupo muy sano y noble, que quiere hacer las cosas lo mejor posible. Dentro de lo que va pasando nos tenemos siempre que reinventar. El equipo siempre ha competido pese a las dificultades. Dentro del armado, el equipo muestra ese compromiso para con la gente. Porque ellos son los que nos motivan a seguir insistiendo, aún en la adversidad. Porque todavía no hemos encontrado la cantidad de victorias que otros equipos sí han encontrado. Pero estamos trabajando para llegar a ello. Esa actitud se transmite. Algo ve y siente la afición para agotar las entradas y hacer una cola como la de ayer para acompañar al equipo en Albacete", remarca el preparador.

Beccacece asegura haber reflexionado sobre el apoyo del seguidor pese a que en los dos últimos años no se ha luchado por las metas que se le exige al Elche. "Creo que es por la forma insistir, de saber sufrir que tiene el equipo. Estamos en el proceso para adquirir de nuevo esa mentalidad de protagonismo, de ganar cada fin de semana. De sentirnos fuertes. La gente nos acompaña. Y nos lo muestra. Aún en el dolor y en la herida de haber perdido una categoría y sabiendo que el inicio no acompaña, ellos saben que nosotros siempre les damos el máximo".

Ese máximo, para Beccacece, "tiene que ser el mínimo exigible para seguir escalando. Somos conscientes de que necesitamos ir aprendiendo el proceso de la competición y creo que estamos demostrando que lo vamos superando".

¿Jugará Fidel?

El técnico no quiso decir si lo hará o no. "Por suerte, ya que es un jugador muy importante para nosotros, ha entrenado con normalidad. Veremos de aquí a lo que queda y tomaremos la decisión de si entra de arranque o después. Pero lo importante es que estará", detalla el entrenador, que con respecto a los otros dos lesionados no se atreve a dar fechas ni aproximadas. "La verdad es que no lo sé. John tiene una situación particular de una molestia producto de la lesión que ha tenido. Eso lo puede explicar mejor el doctor. A mí no me dan una fecha. No la tengo. Y en cuanto a Sergio León ya dije que sería algo de semanas, pero a lo mejor se pone el viento a favor y lo tenemos más pronto de lo esperado, pero no lo sé cierto y no lo puedo decir".

Por otro lado, el técnico desvela que "Salinas ha sufrido una molestia esta semana, pero creo que podrá estar con nosotros ante el Tenerife". Preguntado en concreto por la evolución de Nico Castro, Beccacece asegura que "lo veo muy bien, nos dio el pase de gol ante Andorra, el gol ante el Eldense. Está siendo importante. También es cierto que siempre que un jugador pierde la continuidad de partidos lo sufre, pero viene creciendo y siendo importante para el grupo. Su pegada, su llegada, su intencionalidad de juego… no se esconde, no la pide…".

El Tenerife es un contrario con mucha potencia a balón parado, sobre todo en el juego aéreo. ¿Se ha trabajado específicamente? "Se trabaja siempre. A veces, que nos hagan goles no tiene que ver con el hecho de que lo hayas preparado más o menos. Ellos tienen buenos rematadores de cabeza, pero también cuentan con buenos pateadores y llegadores. Todos trabajamos la defensa del balón parado. Como todos los equipos. Después están las capacidades, la altura, la experiencia, otros cabeceadores natos…, la naturaleza del fútbol… Todo lo que es estructura se trabaja… Sesiones de vídeo, se repasa, pero después es un juego. El fútbol también tiene imponderables. Es imposible controlar todo. Por más que trabajemos por tener cierto control, sí le damos trabajo porque si no para qué estamos, pero no quiere decir que el trabajo le dé sustento para que luego esto acontezca. Siempre se trabaja con ganas, pero más allá que se trabaje hay cosas que acontecen. Somos humanos, aciertamos, nos equivocamos, arriesgamos. Sí se trabaja. Es una obviedad", explica Beccacece.

¿Qué diferencia hay entre este Elche y el del primer partido?

"El equipo va creciendo con respecto al Racing. Pero hay otros cambios. Pere Milla y Lucas Boyé no están. Mario no estaba, Febas no actuaba en la posición actual, Josan no era un lateral tan definido como lo es hoy… Hay cambios muy grandes en poco tiempo. Si uno analiza las posiciones se da cuenta. Eso te lo va dando el día, lo que uno tiene y las relaciones, los vínculos, el trabajo… los que se sumaron después. Va mutando mucho el equipo. En los tiempos que dio el final del mercado hubo que volver a reinventar todo. Ahora, pudimos conseguir nuestra primera victoria fuera de casa, pero volvemos a que el Elche creo que debe mejorar la finalización. No creo que sea un tema de incapacidad. Hay que creerse que puedes volver a ser importante. Es un proceso. Hay que insistir y ser fiel a un estilo de juego y el tiempo dirá hasta donde somos capaces de llegar. Hay que ser muy convincentes, muy valientes… pero no hay que olvidar el contexto. Con mucho esfuerzo lo estamos llevando, con el apoyo de la gente. Lo que pasó pasó y el mercado es así. Lo importante es qué hacemos con lo que tenemos. Y en ello estamos, intentando sacar el mayor provecho a nuestro equipo. Veremos en diciembre si podemos usar ese presupuesto. Pero ahora lo cierto es que tenemos dos delanteros… Yo no me quejo de eso. No lo uso como excusa. Lo valoro. Tengo que salir al quite de una situación que es real. Cualquier equipo tiene cuatro atacantes. Creo en estos chicos y los voy a defender pase lo que pase, porque demuestran cada día que se exigen. Juegan con dolor, como Fidel en un par de partidos. Somos el equipo más intenso, corremos los que más. Pero el fútbol es concreción y para eso hay que trabajar por todo el contexto. Por eso valoro a este grupo. Hay que valorar lo que sí el equipo está haciendo bien. Y en el contexto en el que lo está haciendo".

¿Cree cruciales los cuatro partidos contra rivales de arriba que vienen?

"Esto es tan parejo y tan cambiante que lo conveniente es pensar en estos tres puntos. No sólo buscar, sino encontrarlos. Ahora debe encontrar eso que buscamos. Debemos ir partido a partido. La regularidad, constancia, tenacidad son lo que va a marcar la Segunda División, que se disputa metro a metro, balón a balón, partido a partido…"

¿Ha hablado de refuerzos con la propiedad?

"Tengo 24 futbolistas que tienen todo mi apoyo y exigencia. No lo he hablado. Habrá tiempo y habrá que ver la posición en la cual estamos y tomarse todo el tiempo para sacar conclusiones. A partir de ahí sí hay una disponibilidad que antes no había, al menos eso me dijeron a mí. A partir de ahí ya está en la dirección deportiva lo que consideramos necesario.

¿Como está el césped tras la resiembra?

"Es algo que pasa siempre. Hay algo orgánico que lleva su tiempo. Está bien, pero ha estado mucho mejor. Igual hemos jugado los últimos dos partidos en estadios con peor césped".