Tras lanzar una especie de ultimátum antes del partido en casa contra el Andorra, el Elche de Sebastián Beccacece ha respondido con tres victorias y un empate en cuatro partidos (10 puntos de 12 posibles). Más allá de los resultados, el técnico argentino sigue sacando pecho de la actitud de los suyos. En la rueda de prensa posterior al triunfo contra el Tenerife lo volvió a hacer.

"Me gustó muchísimo la rebeldía del juego de la segunda mitad. Estoy orgulloso, hoy en día el compromiso es algo que cuesta. Debemos mejorar muchas situaciones, pero cada vez estamos compitiendo mejor", señaló Beccacece. "Estamos todos juntos para mejorar y unirnos para devolver la alegría a la gente que viene a ver a estos jugadores y que agotó las entradas para ir a Albacete. Hay un vínculo que debemos fortalecer. Se hace más visible en la victoria, pero también es cierto que la entrega de los jugadores en empates o derrotas ha sido conmovedora", agregó.

Lesión de Borja Garcés

"Todavía no sabemos la gravedad. Sintió algo, pero no podemos decir qué tiene. Los doctores nos dicen de esperar a mañana. No nos vamos a quejar por la falta de delanteros. Con actitud, ganas, esfuerzo y unión seguiremos hacia adelante. Las cosas acontecen y hay que resolverlas".

Debut de Pamies

"Pamies es un chico muy responsable, metódico y disciplinado. Nos pone contentos su debut, como también cuando debutó Rodrigo Mendoza. El trabajo de todos los jóvenes que están abajo para conseguir su oportunidad... Ven que es posible y que pueden compartir esta pasión".

Óscar Plano y Mourad

"Marcar siempre es saludable, da confianza y demuestra que Óscar Plano es un jugador inteligente para desmarcarse y ganar duelos. Mourad está siempre dispuesto. Todo el mundo tiene que trabajar para los sueños que tiene".

Situación del equipo

"El grupo se entrega al máximo a pesar de las adversidades. Hacía más de 18 meses que este equipo no ganaba dos partidos seguidos. Todo es mérito de los futbolistas, y también de la dirección deportiva y Cristian Bragarnik, que mostraron siempre su confianza".

"Esto nos da un impulso para seguir trabajando con humildad y hacer que la gente siga disfrutando. El empuje de la gente nos alimenta, nos ayuda. Todavía estamos lejos de lo que queremos, pero tenemos que disfrutar del proceso y la afición también".

Nordin, sin prisas

"No nos apresuremos con Nordin. Vamos a ver cómo va lo de Borja y analizaremos el partido contra el Europa (Copa del Rey, entre semana). Todos los partidos que afrontamos merecen el máximo respeto y compromiso. También es una oportunidad para que los jugadores sumen minutos y tengan esa ilusión por jugar. Necesito que todos se sientan vivos. Nordin está dentro de esos juveniles, pero también hay más compañeros. Usaremos ocho profesionales y veremos las demás situaciones".