Es el momento para los menos habituales. Y para algunos canteranos. Así lo dejaba ver el entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, en su rueda de Prensa previa al partido que mañana (estadio Nou Sardenya, 18:00 horas) enfrenta a los franjiverdes contra el CE Europa de Barcelona en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, a partido único. Que no jueguen todos los habitualmente titulares no quiere decir que el Elche se olvide del torneo.

Beccacece asegura que el equipo concursa "con mucha ilusión, como con todo tipo de competencias que afrontamos. Es una oportunidad para competir y darlo todo. No se distingue un partido de otro. Para mí todos tienen una dimensión muy grande y así lo transmito al vestuario. Me gustaría que los futbolistas y la afición lo vivieran así. En esta Copa no te dan la posibilidad de otro día. O sigues o te eliminan. Sabes que tienes que competir al máximo y el nivel del rival es elevadísimo en su entusiasmo. El escenario será complicadísimo. Al menos debemos igualar las ganas del rival. El Elche llega al partido con un nivel altísimo de entusiasmo, sobre todo en los jóvenes y en los que no disputan tantos minutos en liga".

El técnico asegura que "nosotros hemos preparado muy bien el partido y esperamos poder mostrarlo mañana en ese campo que seguramente será complejo".

¿Utilizará menos titulares al ser menos importante que la liga?

"Nosotros vamos a por todas, como en todos los partidos. Pero sí es cierto que hay adversidades que van apareciendo, como las lesiones de Borja Garcés, Sergio León, Fidel, Pamies, John… Hay mucho imponderable que hace que debamos tirar un poco de la cantera para completar el plantel. También porque hay jugadores que van sumando muchos minutos y tratamos de tomar las decisiones más convenientes. La mayoría de la plantilla va a viajar y estará presente y preparada para jugar. Después, veremos a quiénes utilizamos. Pero todos los que viajan han recibido la información y han realizado el trabajo para estar listos".

¿Qué partido espera?

"Vamos a tener que estar muy concentrados ante un rival que tiene muy claro a qué juega, al que le gusta el balón y que es muy profundo. Cada compromiso se vive como el único y el último. Y es una linda posibilidad para los que juegan menos minutos. Como le tocó el otro día a Mourad. Ahí está el trabajo del futbolista. Cuando tiene esa oportunidad tiene que mostrar como se entrena en el día a día. En la plantilla habitual somos 23-24 y algún juvenil. Y más o menos todos juegan en algún momento. Nosotros variamos bastante. Cuando tienen esa oportunidad, el equipo tiene que funcionar y también es importante superar obstáculos para su seguridad personal. Hay que agarrar, competir y ganar".

¿Será un problema el césped artificial?

"Todo lo que tiene que ver con el campo afecta. En Argentina no hay este estilo de cancha, pero sí en Chile y Ecuador, o en Brasil. Allí sí hemos jugado en sintético. Hay que saber adaptarse rápidamente a lo que pide el campo. Como en Elda, Huesca o aquí. En todos los sitios nos fuimos adaptando. Sí es cierto que cada vez la Liga hace más para que los campos estén mejor, que la pelota corra bien, las medidas sean adecuadas… todo eso favorece al espectáculo y al juego. En este caso nosotros debemos responder y adaptarnos rápidamente. Ellos tienen la ventaja de conocer su espacio. Y también cambia el balón, que es más pesado, pero para eso se entrena y rápidamente hay que adaptarse. El objetivo ahora es Europa. Nosotros tenemos que trabajar pensando en lo mejor para la institución".

¿Jugará Edgar Badia?

Edgar Badia está muy bien, en un proceso de acompañar cuando estaba acostumbrado a protagonizar y tiene una madurez emocional que a mí me reconforta y que a él le va a servir para crecer como profesional en el futuro. A partir de ahí buscamos que vuelva a tener ese rendimiento de inicio de temporada. Este miércoles en Copa va a jugar".

¿El entreno con dos grupos de hoy se debe al rival o la planificación habitual?

Principalmente es para graduar carga y equiparar a los que menos minutos tienen con los que más, con el objetivo de para darles más intensidad y más volumen de trabajo. De este modo conseguimos que siempre estén listos físicamente por si les toca entrar, como el otro día le pasó a Mourad. El día posterior al partido también dimos una carga muy alta a los que no jugaron. Seguimos en esa línea, de tratar de tener un grupo bastante uniforme. La muestra la concretó con Mourad. Hizo los mismos esprints que Nico y su intensidad y recorrido fueron los que debían ser. Para poder hacer eso hay que estar muy entrenado. El jugador no puede decir que "como no tengo ritmo de competencia qué me pides". Si te entrenas al mismo nivel estás preparado para asumir ese ritmo de competencia que pedimos. Otros como Óscar plano también lo han hecho. Y entonces, cómo minimizar ese ritmo entrenando fuerte y a conciencia. Mentalizándolos para que entiendan que el esfeurzo individual favorece al bien común... Y es un proceso muy desgastante entre jugador y entrenador, pero el jugador que se entrena y que se predispone al cambio y a la aceptación de lo que toca está listo, entrenado y preparado. Pero eso es la teoría. En la práctica cuesta mucho. En ese proceso de aceptación de humildad aparece la transformación del cambio".

¿Cómo se encuentra Borja Garcés?

"Todavía no me dieron bien el tiempo de recuperación, pero soy optimista. Confío en los recuperadores y en el diagnóstico y que podamos tenerlo lo antes posible, como a Sergio. Mientras tanto debemos echar mano de lo que hay. Como la situación de Fidel. Hay que tirar para adelante. Quedarse lamentando es una pérdida de tiempo. Hay que fortalecerse en la adversidad, unirse más y crear un poco más. Es lo que requiere el momento".