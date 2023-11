El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, aseguraba esta mañana en rueda de Prensa que "no podemos bajar la guardia" ante el Albacete, en el partido de este sábado a las 21 horas. El técnico cree que cuando la racha es positiva hay que estar más atentos que nunca. “No podemos bajar la guardia; debemos mantener el nivel de ambición”. Además, advierte de que “pensar que la dinámica del Elche es buena y la del Albacete no, sería un gravísimo error”.

Destacando las armas del rival, pues es "un equipo muy vertical y directo, con un gran entrenador", el preparador rosarino recordaba que la Segunda División "es una categoría en la que cada partido se disputa centímetro a centímetro como si fuese el último".

La dinámica del Elche es positiva. Cuatro victorias y un empate en cinco partidos. La del Albacete no. Eliminado en Copa por el Terrasa y sólo un empate en los otros últimos cuatro partidos. Por ello, Beccacece hace sonar las alarmas: "Acudir al partido pensando que nuestra dinámica es buena y la suya no, sería un gravísimo error", remarca.

Un rival conocedor de la categoría

Para el técnico franjiverde, el estadio Carlos Belmonte "va a ser un escenario muy complicado, ante un rival que se conoce y conoce cómo se compite en Segunda División". Y que además llega herido.

El Elche también tiene sus penas. "No me gusta quejarme y no lo pondré nunca como excusa, pero llegamos con nuestra cantidad de bajas, que por otro lado nos tiene que ir fortaleciendo para estar más unidos y para saber que tenemos que dar un plus. Debemos recurrir a los chicos de cantera", reconoce el míster, que también valora que la cercanía con la ciudad rival, "permite que la afición se puede desplazar y eso es un complemento muy lindo porque siempre estimula".

Delantera escasa

Para la delantera, con las bajas de Garcés, León y Fidel, "tendremos que recurrir a los que estamos: Tete, Nico, Nordin, Adam, Mourad… Esa es nuestra plantilla y la queremos y con la que trabajamos. Tenemos que estar con los que están enfocados en ellos. Los que están son los mejores. No vamos a poner excusas. Vamos con los que tengamos. Cada partido es el único y el último porque no sabemos qué va a pasar mañana. Hemos aprendido de los golpes de la competición algunas situaciones que las vamos mejorando. Tenemos que ser un equipo más sólido, pero vamos encontrando una forma en el que se puede salir de la crisis desde la unión, trabajo y disciplina. Y con el compromiso de estos chicos. Así podemos seguir superándonos".

Ante la buena racha de victorias, "lejos de la relajación estamos cada vez más en un clima de tensión equilibrada que nos permita estar preparados para poder competir".

Preguntado por la importancia a la segunda línea al carecer de delanteros, el técnico asegura que siempre ha sido esencial. "Nico Castro, Raúl Guti, Rodri.. han llegado. Pisan área. A veces los centrales, los laterales. Para nosotros siempre es importante la segunda línea, buscar la sorpresa de alguien que no se espera en el área. Sobre todo era esencial en un momento en el equipo no convertía. Y lo sigue siendo".

Para afrontar el duelo ante el Albacete, "hay que tener un nivel de equilibrio y concentración tremendo. Más con equipos como estos. Imaginad el nivel de estrés que va a generar el partido, no sólo físico sino también mental para estar concentrados en que el margen de error se pueda acotar al máximo".

Causas de las lesiones

Las lesiones, según el entrenador, "no las podemos atribuir a la carga de la pretemporada. Nosotros somos intensos y en el fútbol hay lesiones. Si no las hay es porque no estás trabajando. Ojalá sean solo musculares, no como John. Lamentablemente es lo que hay. Las lesiones van a acontecer. Borja y Sergio son los que menos pretemporada hicieron con nosotros y están lesionados. Cambiar la metodología, adaptarse, competir… A veces las lesiones se producen sólo por cosas que no se pueden controlar. Son acciones de juego y uno ya sabe que van a ocurrir. Tenemos más o menos lo que ocurre en otros equipos. Lo que pasa es que cuando ocurren en la misma posición es más llamativo. Estamos hablando de un 10% de la plantilla. No es un número importante para alarmarse".

Podría ser la tercera victoria consecutiva. "Sí, y es el momento donde yo, por experiencia, más me preparo. Porque uno no puede bajar la guardia. Uno tiene que mantener esos niveles de ambición. Hay partidos en los que hemos jugado mejor y no hemos ganado ni empatado. Podemos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor que en los últimos partidos".

En plena construcción

La clave del próximo encuentro "creo que va a estar en la intensidad. Ellos son un equipo muy intenso. Nosotros necesitamos la pelota y eso implica un riesgo ante un equipo que roba y sale bien al ataque. Pero si tenemos lucidez para actuar podremos conseguir la victoria, que es lo que vamos buscando. Ellos saben cómo hacernos daño. Y nos arriesgamos, pero si miramos toda la construcción del proceso tenemos jóvenes que se tienen que ir acostumbrando a la situación. Tenemos mucho por crecer. Uno se deja llevar por las victorias, pero nosotros sabemos que todavía estamos en plena construcción y debemos seguir en ese camino. Sabemos que hay muchos equipos que están mejor que nosotros y aspiramos a estar al final del torneo en esos lugares de privilegio".

Partido de Copa y a los tres días cita con LaLiga Hypermotion... "La incomodidad después de varios partidos seguidos está, pero lo vamos a suplir con las ganas, con los aficionados, porque somos profesionales, porque mostramos que nos hemos preparado... Cada partido se juega al 1.000% de las posibilidades, si es que existe ese nivel… No nos sobra nada, por lo que debemos buscar el límite y, si lo puedo pasar, mejor, porque a veces sólo está en nuestra cabeza", remarca.

Las posiciones en el campo

Beccacece es de los que piensa que todo es posible. Y así se lo hace saber a sus jugadores cuando les pide que ocupen espacios o tomen iniciativas a las que no están acostumbrados. "El fútbol en realidad tiene su intérprete y hay que dominar tiempo y espacio. Hay que resolver lo que se presenta. Aquel futbolista que lo consigue es el que sale adelante. Al final, vamos rompiendo esos paradigmas instalados de las posiciones. Si no están los jugadores que tienen que estar alguien tendrán que jugar. A mí me genera orgullo la predisposición de los futbolistas para seguir y creer en lo que les propongo. Aunque sea fuera de su espacio habitual. Si hoy nos toca en un lugar del campo, alguien lo va a hacer. Pondremos los que estén para resolverlo. Hay que seguir por ahí y creer en que ellos son capaces para resolver la problemática que surja".

Los triunfos están dando calma al equipo, pero el míster sabe que "de un día para otro pasas de Dios a demonio. Nosotros seguimos respetando el valor del proceso. No vamos a cambiar el valor del proceso. Jugamos cada partido como el último. Si ahora no conseguimos lo que deseamos todo lo que ahora digo se vuelve en mi contra. Yo digo lo mismo cuando gano o pierdo. Sé a dónde voy. Yo busco que el jugador se anime a lo desconocido, que pueda funcionar en conjunto. Hemos ganado los partidos donde hemos jugado peor, pero soy consciente. Aún no hemos conseguido nada, estamos en pleno proceso de construcción y ahora es cuando más debemos ser cautos y medidos en la victoria, porque hayuna tendencia a relajarse. Quiero la victoria pero la miro de costado porque puede ser muy contraproducente si uno no la sabe gestionar".

¿La actuación de Rodri puede ayudarle para ser titular?

"Rodri, desde que decidimos subirlo al plantel profesional, es uno más del grupo. El hecho de marcar gol igual se ve más fuera, pero para nosotros ya era uno más, como es Carreira o Guti… Es una pieza importante. El otro día en Copa quedó demostrado la fortaleza que tienen los que no juegan, como él. Fuimos a un campo muy pero que muy hostil. Estamos muy contentos por la entrega de estos chicos y de que se puedan sentir importantes, vivos en el campo".