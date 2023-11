Un Elche muy mermado en ataque por las bajas de Sergio León, Borja Garcés y Fidel, juega este sábado (21 horas) en Albacete la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. El equipo viaja con la positividad de su racha -tres victorias y un empate en sus cuatro últimos partidos-, pero también con la falta de arietes y con el aviso de su entrenador, Sebastián Beccacece, de que «no podemos bajar la guardia». El técnico cree que cuando la racha es buena hay que estar más atentos que nunca. «Debemos mantener el nivel de ambición y no ir pensando que la dinámica del Elche es buena y la del Albacete no; sería un gravísimo error».

Beccacece alerta sobre las armas del rival, pues es «un equipo muy vertical y directo, con un gran entrenador». El Albacete lleva sólo un empate en los cuatro últimos encuentros y ha sido eliminado en Copa por el Terrasa.

«Llegan heridos y eso los hace más peligrosos», señala el preparador rosarino, que entiende que el estadio Carlos Belmonte «va a ser un escenario muy complicado, ante un rival que conoce muy bien cómo se compite en Segunda División».

El Elche también tiene sus penas. «No me gusta quejarme y no lo pondré nunca como excusa, pero llegamos con nuestra cantidad de bajas, que por otro lado nos tiene que ir fortaleciendo para estar más unidos y para saber que tenemos que dar un plus. Debemos recurrir a los chicos de cantera», reconoce el míster, que sólo tiene a Mourad como punta natural en el primer equipo. Pese a ello, tiene alternativas, como la de Óscar Plano de falso nueve. Utilizar a un canterano como Nordin no parece probable, al menos de primeras.

Posible once

El once titular puede ser el formado por San Román bajo los palos. Defensa de cuatro con Josan, Mario Gaspar, Bigas y Clerc. En el centro del campo estarán Febas y Nico Castro. Nico y Tete Morente podrían ocupar las bandas y Mourad o Plano ser la referencia delante. Para afrontar el duelo ante el Albacete, «hay que tener un nivel de equilibrio y concentración tremendo. Más con equipos como estos. Imaginad el nivel de estrés que va a generar el partido, no sólo físico sino también mental para estar concentrados y que el margen de error se pueda acotar al máximo».

Ante la buena racha de victorias, «lejos de la relajación estamos cada vez más en un clima de tensión equilibrada que nos permita estar preparados para poder competir», apunta el preparador franjiverde.

Beccacece también valora que la cercanía con la ciudad rival «permite que la afición se pueda desplazar y eso es un complemento muy lindo porque siempre estimula». Se esperan a más de un millar de franjiverdes en las gradas manchegas, tras agotar las cerca de 800 entradas puestas a la venta por el club ilicitano.

Las urgencias del Albacete

El rival tiene serias urgencias. Ha caído en la clasificación hasta el puesto 17. Tiene 4 puntos menos que el Elche. Los de Rubén Albés están, según señala su propio técnico, en «estado de alarma». Cuentan con las dudas por molestias del central Datkovic y del extremo Juanma, mientras el centrocampista Maestre y el delantero Pedro Benito son baja segura.

El posible once de Albés podría estar formado por Bernabé en portería; defensa para Carlos Isaac, Djetei, Glauder y Jonathan Silva; centro del campo con Agus Medina, Riki, Olaetxea y Fuster; Higinio y Quiles jugarían arriba.