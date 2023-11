El centrocampista del Elche, Óscar Plano, convertido en el pichichi del equipo tras su gol en Albacete, derrocha energía positiva y sus palabras son alentadoras para la afición. “Sigo pensando totalmente lo mismo que el día que llegué, que si no íbamos a por el ascenso yo no estaría aquí. Por lo que veo día a día, con los compañeros, el cuerpo técnico, todos pensamos que este equipo tiene potencial para estar arriba. Cuando pulamos algunos aspectos, el equipo mejorará. En estas últimas cinco jornadas somos de los mejores equipos y eso es por algo, porque estamos haciendo las cosas bien y estamos muy implicados. Estoy convencido de que este equipo a final de temporada va a estar arriba”.

El jugador aseguraba en rueda de Prensa esta mañana que “estamos en una dinámica buena. Llevamos cinco partidos sin perder y ganando con autoridad en algunos de ellos, pero todavía hay cosas por mejorar. Este equipo tiene mucho potencial. Estamos aprendiendo de lo bueno y de lo malo y esperamos que lo que queda de temporada sea bueno para el equipo”.

Pichichi

Tres goles a estas alturas. El centrocampista -reconvertido en goleador- lo tiene claro. Su éxito, según apunta, es el de todos los que le rodean. “El entrenador habla conmigo, vemos qué quiere de mí, qué puedo mejorar, y lo trabajo. La edad es un número, me siento muy joven y muy bien por estar aquí. Estoy creciendo y aprendiendo de mis compañeros. Y siempre estaré para ayudar al equipo. Cada día vengo con ilusión y con ganas de hacer mi trabajo, así que espero alargar mi buen momento todo lo posible".

¿Qué diferencia hay ahora con el arranque liguero?

“Al principio se marcharon jugadores como Lucas (Boyé) o Pere (Milla) muy importantes en el club que, a lo mejor, se contaba con ellos. Ello nos hizo bastante daño, nos pesó un poco. Sobre todo en los primeros partidos, esta circunstancia nos machacó. Pero creo que nos hemos repuesto bien… El equipo está mentalizado de que quiere estar arriba sí o sí. Y en ello trabajamos”.

El rival, el Real Zaragoza

“Ya sabemos cómo es la Segunda División. Las dinámicas que lleve un equipo u otro hasta ese momento, en un partido se esfuman. Conocemos su potencial y pensamos que era un serio candidato para el ascenso directo, pero la Segunda es así. Nosotros nos centramos ahora en que estamos a nuestra casa y aquí nadie viene a quitarnos los puntos. Vamos a aprovechar la dinámica que tenemos para conseguir los tres puntos ante el Zaragoza”.

Diferencias entre Primera y Segunda

“La dinámicas entre Primera y Segunda son diferentes, el estilo de juego es diferente. En Segunda hay menos espacios. También el cambio cuesta mentalmente, pero el equipo ya se ha mentalizado en que estamos en Segunda y en que hay que ir pasito a pasito. El equipo está con ganas, con fuerza. Sabemos que mantener un ritmo durante todo el año es muy complicado, siempre surgen los baches negativos, sabemos que los vamos a tener, pero en este caso lo importante es pasarlos lo más rápido posible. Y eso se hace desde la unión. Sabemos que unidos somos mucho más fuertes”.

¿Cree, como su entrenador, que en los últimos partidos juegan peor pero están obteniendo mejores resultados? “Si tenemos que jugar mal y ganar lo firmo ahora mismo. Quizás no hemos sido los mejores con pelota en los últimos encuentros, pero sí es verdad que hemos mejorado mucho en saber sufrir y en saber jugar sin balón. El equipo ha estado muy unido. Ha sido muy solidario y los que entran en el campo ofrecen algo más. Todo esto unido es un plus para nosotros. Pero sí, en la faceta de sufrir, creo que ahora hemos aprendido a sufrir mejor. Con balón, en algunos momentos, nos falta esa fluidez para buscar el extra de calidad de jugadores como Nico, Fidel, Tete… Pero creo que sí hemos dado un paso adelante”. Ahora, “hay que ir con paciencia y en las últimas diez jornadas estar arriba metidos. Eso lo fundamental. Lo digo por experiencia”.

Vínculo del vestuario

El centrocampista madrileño cree que “es superimportante que la gente venga con buena cara cada día, con alegría y ganas de disfrutar de su trabajo. Hemos pasado por momentos malos pero al final te das cuenta de que somos unos privilegiados por trabajar en lo que queremos. El grupo está muy unido y estoy muy contento, porque los veo a todos superalegres. La dinámica es muy buena, quedamos para comer, para cenar. He hecho grandes compañeros y amigos en el Elche”.

¿Cómo ve el desembarco de la cantera?

“Lo veo fundamental en un equipo. Nos motivan a todos sólo al ver su cara de ilusión. Sabiendo cuál es su papel, eso sí. Un papel que a veces es complicado, porque tienen que subir al primer equipo y luego bajar. Creo que tienen que disfrutarlo y dar el máximo posible. Nosotros intentamos comentarles desde la veteranía cosas como que aunque tengas un dolor hay entrenar para reforzarse mentalmente. Es fundamental ver la ilusión que tienen porque te recuerda cuando estabas tú en los inicios. Yo, por ejemplo, cuando estuve en la cantera Del Real Madrid y entrenaba con el primer equipo me ilusionaba mucho. Y aprendía de la primera plantilla a ser profesional, que no sólo a jugar al fútbol. Al final, la educación también es importante, por ejemplo a mí me enseñaron a comportarme en un hotel”.