El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, ha resaltado hoy en rueda de Prensa la prudencia que hay que tener en el mundo del fútbol aunque los últimos resultados hayan acompañado con cuatro victorias -cinco si se cuenta la de Copa- y dos empates. El técnico ha reconocido que las sensaciones que haya tenido durante una semana o el día de una cita "pueden o no tener que ver con el desarrollo del juego cuando pita el árbitro. Hemos ganado partidos después de unas jornadas de preparación regulares o malas y perdido otros en los que la semana había sido buenísima".

¿Estado de ánimo favorable?

Beccacece no cree mucho en los estados de ánimo para afrontar los partidos. "Buscamos que las dinámicas sean favorables, pero creo que la semana previa deja sensaciones, y el mismo día del partido lo hace, que pueden o no tener que ver con el resultado. El tiempo y la experiencia, a uno lo pone en un lugar donde me ha tocado vivir de todo. Uno trabaja por afianzar una regularidad. Eso es lo importante. El gran desafío es imponer nuestras condiciones en cada partido. Yo los vivo de una forma similar. Está en juego el honor, el compromiso, el prestigio, la identidad del equipo… Soy muy respetuoso con el rival, la profesión y con la gente que viene a vernos, y también con la institución. Yo creo mucho en no guardarme nada y en que el equipo haga lo propio. Si ese ánimo es favorable podemos llegar con mejores sensaciones, pero es en el terreno de juego donde se concreta todo", concreta.

¿Preparan el partido de una forma especial al tratarse del Espanyol?

"Jugar ante un rival tan importante, un gran aspirante al ascenso como es el Espanyol, siempre es algo que motiva. Pero a este grupo le motiva igual ir a jugar contra el Europa o el Linares. Siempre vamos con mucho respeto hacia el rival y desde la planificación no se trabaja diferente. Sí es cierto que existe todo un condimento especial para el hincha, sobre todo teniendo en cuenta que el Espanyol es un gran candidato. Pero esta categoría tiene una cosa. Con una plantilla menos costosa y comprometida se puede equiparar al rival. Es lo lindo de la Segunda. Cualquiera puede con cualquiera. Yo, sigo apostando por el grupo que tenemos, confío en ellos y lo hemos preparado para un partido que tendrá su complejidad, como la tienen todos". Pero para el técnico rosarino lo verdaderamente relevante es que "estamos muy enfocados en poner la energía en lo importante, que tiene que ver con seguir trabajando en un mejor funcionamiento y una mejor versión del equipo. Con mucha prudencia porque todavía tenemos mucho por mejorar y para conseguir un estilo consolidado".

Rival intenso

Sobre el rival, Beccacece destaca que "es uno de los equipos más intensos, con largos recorridos y altas velocidades, gran poder en ataque. Es cierto que han cambiado recientemente su entrenador, pero siguen realizando un juego muy directo, muy bueno con balón parado y con poderío en sus jugadores". Por ello, entre las claves, el preparador resalta que el partido "va a demandar defender muy bien y sobre todo atacar para estar lo menos posible cerca de nuestra área. A ver si tenemos esa posibilidad en un escenario visitante. Esto nos lleva a la vez a asumir los riesgos que implica nuestra forma de juego. Debemos creer en nuestras virtudes a costa de saber que asumimos riesgo por nuestra forma de juego. Debemos saber en qué lugares asumir esos riesgos".

¿Podrían aprovechar el nerviosismo del rival?

"Es una hipótesis que vayan a sufrir nerviosismo. Después está lo concreto, que es lo que acontece en el juego. Mientras uno tenga preparado un equipo para que sepa convivir con distintos momentos del partido, favorables o en contra, y que el equipo mantenga la regularidad... A eso es a lo que apuntamos. A ser un equipo preparado para dominar y luego amarrar, o para sufrir. Eso es a lo que aspiramos".

¿Han hablado del reencuentro con Pere Milla en el vestuario?

"Sin duda que es un jugador que ha dejado su legado aquí, muy carismático y querido por el grupo, pero no, no hemos hablado concretamente de él sino del Esnapyol y, sobre todo hemos hablado del Elche. De lo que queremos y podemos hacer. Hemos centrado nuestra energía en nuestro grupo, en nuestra unión, en nuestro día a día. Desde aquí, mandarle un fuerte abrazo (a Pere MIlla) y cuando lo vea lo felicitaré porque recientemente ha sido padre y eso me parece importantísimo".

¿Cómo fue la reunión de Madrid?

“Es un tema muy sensible porque siempre está el punto de ponernos en el lugar del otro. Creo que se busca un punto de encuentro que genere tranquilidad a la hora de la declaración. Me parece que es tratar de encontrar esto, el equilibrio, que cada uno haga lo mejor que pueda la que es su parte (entrenador, árbitro, directivo). Me parece que va por ahí. Después, vamos a seguir equivocándonos. Es muy difícil no hacerlo. Hay que aceptarlo y a veces cuesta. Debemos intentar ponernos en el lugar del otro. Hay ciertos fallos que duelen mucho. No se duda de la parte honorable de cada uno. Un fallo como el del Levante o en el Espanyol, con todo el esfuerzo que había hecho el Huesca… Ojalá no se tenga que hablar de eso y se hable del juego. Pero sabemos que se van a dar esas situaciones. Lo mejor sería que cada vez fueran menos, porque ya que contamos con el apoyo del VAR. Yo he cometido un montón de situaciones en las que me he equivocado. A veces uno pierde el control, somos seres emocionales y nos equivocamos como cualquiera".

Importancia de la ciudad deportiva…

"Es un sueño, no para mí, para el Elche. Conociendo a Christian (Bragarnik) no me extraña. La ciudad deportiva es vital porque invita a que un jugador también quiera venir. La tranquilidad de tener tu lugar, tu espacio. Sé que lo va a hacer porque lo conozco. Ha mejorado el estadio y la estructura del club. A él este tipo de asuntos lo tienen siempre muy inquieto. Me genera ilusión que Elche pueda tener esta infraestructura y que pueda a empezar a ponerse la primera piedra. Es muy necesario para la institución deportiva. Es una noticia excelente".

La recuperación de lesionados

"Siempre que se ganan jugadores lesionados el ánimo es muy bueno pero eso hay que valorarlo cada semana. El sistema borra rápidamente lo pasado y te sitúa en el presente. Todo el tiempo es presente en base a lo que acontezca. El ánimo es bueno pero siempre sabiendo que debemos examinarnos cada semana para ir afianzando nuestro estilo. Aún no hemos conseguido nada con respecto a los logros para el ascenso, pero sí afianzamos un grupo, con una identidad, con jugadores en posiciones nuevas que disfrutan con alegría por este descubrimiento. Setrás de este proceso hay un trabajo enorme. Nosotros vamos a seguir haciendo este camino pero sin perder de vista la urgencia de ganar. Nuestro fin es servir al futbolista para que se encuentre en una mejor versión, que se sienta bien con su afición y con sus compañeros. También queremos lo urgente que es ganar, pero para nosotros lo importante es la manera de caminar este trayecto".

¿Acuden al partido con el objetivo de ser protagonistas con balón?

"No tengo ni idea porque no sé qué va a pasar mañana. Vamos con la mentalidad de ganar, pero tenemos que hacer todo el desarrollo de 100 minutos y en ese tiempo puede pasar de todo. Nos gustaría hacer lo que hacemos en casa. Pero si nos toca defender también lo sabemos hacer. La clave será que cuando tengamos la pelota saber qué hacer. El rival es un gran candidato. Vamos con mucha ilusión y sabemos que va a ser muy complicado".

Los problemas de John

"Es un tema muy particular. Se esperaba que ya estuviera compitiendo en estas fechas. Pero yo no sé qué va a pasar. A través del día a día se está tratando que no sienta la molestia cada vez que intenta volver. Me encantaría que esté, pero no puedo decir más porque tiene que ver más con los médicos".