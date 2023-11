Dinámicas enfrentadas las de los rivales de esta noche (21 horas) en el Stage Front Stadium. El Elche visita al Espanyol de Barcelona en la jornada 16 de LaLiga Hypermotion y, frente a los seis partidos puntuando del equipo franjiverde -con 4 victorias y 2 empates-, la estadística de los pericos: cuatro encuentros sin ganar y sólo dos empates. Ganar al «gran candidato», según reconocía ayer el técnico argentino Sebastián Beccacece, es el próximo reto de su equipo, que además de haber dado la vuelta a un mal inicio de campaña, recupera para este choque a varios hombres fundamentales.

Superando las lesiones

La enfermería del Elche está vaciándose. Según aseguraba el propio técnico, Fidel y Pedro Bigas, bajas ante el Zaragoza, están listos para la cita. También lo está el delantero Borja Garcés, que ya disfrutó de unos pocos minutos en la última victoria. Incluso el otro lesionado de larga duración, Sergio León, ha entrenado junto a sus compañeros esta semana, pero Beccacece cree que es conveniente esperar a la próxima jornada para verlo en una convocatoria. También está recuperado el canterano Adam. Y Rodri Mendoza mejora, aunque es duda.

¿Nico Castro y Febas?

A las buenas noticias de salud se unen la recuperación del centrocampista Nico Castro, pilar fundamental esta temporada en la medular junto a Aleix Febas. El pasado sábado cumplía un partido de sanción tras ver una tarjeta roja. Para Barcelona ya está habilitado. Por contra, John es el único que sigue de baja. «Deberían explicarlo los doctores. Es un tema muy particular. Se esperaba que ya estuviera compitiendo en estas fechas. Pero yo no sé qué va a pasar. Vamos día a día y tratando de que no sienta la molestia cada vez que intenta volver. Me encantaría que esté, pero no puedo decir más porque tiene que ver más con los médicos», explica el míster.

Once titular

Con la plantilla casi al completo, Beccacece va a tener que decidir su once titular y si premia el partidazo que se marcaron jugadores como Diego González, Raúl Guti o Mourad ante el Zaragoza, o si vuelve a apostar por sus anteriormente titulares, como son Pedro Bigas, Nico Castro y Borja Garcés. En principio, la formación titular del Elche tendrá a San Román bajo palos, con defensa de cuatro formada por Clrec, Bigas o González, Mario Gaspar y Josan. En el centro del campo jugará Febas, el timón indiscutible del barco franjiverde, probablemente junto a Nico Castro. En los extremos suelen estar Nico Fernández Mercau y Tete Morente, y arriba el goleador Óscar Plano junto a Mourad o Garcés. Fidel podría entrar, aunque lo más probable es que Beccacece lo reserve para los cambios y empiece dándole menos minutos.

El rival

El Espanyol llega con Ramis, su técnico desde hace diez días, contrariado por la baja por lesión del pichichi del campeonato, Javi Puado. Tampoco están Pol Lozano, Víctor Ruiz y Keidi Bare, este último por sanción. El entrenador de los pericos podría utilizar para su once a Pacheco en la portería; Oliván, Cabrera, Sergi Gómez y Omar El Hilali en la zaga. El centro del campo suele estar compuesto por Edu Expósito y José Gragera, con Jofre Carreras y Salvi en los extremos. Como arietes, el exbarcelonista Braithwaite y el conocido por la afición ilicitana Pere Milla.