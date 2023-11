El extremo franjiverde Tete Morente, aseguraba esta mañana en rueda de Prensa que "la derrota -ante el Espanyol- fue dura, pero sinceramente no fue lo que reflejaron los 90 minutos del partido. Ellos tuvieron dos ocasiones en dos centros laterales y se acabó el partido, pero el equipo está en una buena dinámica y mirando hacia adelante para seguir sumando puntos que es lo que realmente nos interesa". Para el centrocampista, "nos faltó más concentración en dos concretos puntuales del encuentro y debemos mejorar en ello. Incluso tuvimos ocasiones bastante claras".

Para la mejora, el domingo hay una nueva oportunidad. Esta vez ante el Amorebieta, un rival inédito para el Elche, también para Tete Morente, que asegura que "hemos mirado los datos y nuestro próximo rival es el equipo que más corre de toda la categoría. Para conseguir nuestro objetivo, como mínimo debemos correr igual que ellos. Y, cuando tengamos las oportunidades, aprovecharlas". Aquí va a estar las claves del choque, a juicio de La Línea de la Concepción.

El futbolista andaluz destaca el peligro del contrario, pese a que se encuentra en el puesto 20 de la clasificación.

"Nunca nos fiamos del rival"

"El Amorebieta logró un empate en el campo del Sporting; incluso puede ser más difícil que los equipos de arriba. Son tres puntos que nos pueden ayudar a seguir consiguiendo mejorar nuestra posición. Nunca nos fiamos del rival. El míster es el primero que nos lo dice. Todos los de abajo están sumando en las últimas jornadas. Debemos estar concentrados y darlo todo para conseguir los tres puntos", remarca el jugador.

En definitiva, "sin duda va a ser un partido muy duro pero lo estamos trabajando muy bien. No pensamos en otra cosa que en sacar los tres puntos para regalarle una victoria a nuestra gente".

Números de protagonista

Morente cuenta para el entrenador, Sebastián Beccacece, como uno de sus futbolistas fijos, pero no siempre juega de extremo, su posición natural o más frecuentada. En numerosas ocasiones ocupa el lateral. "Me siento cómodo, cada vez mejor adaptado a la nueva posición. La llevo ejecutando desde el año pasado. Estoy comprometido. Donde el míster quiera que juegue lo daré todo. Puede salir mejor o peor, pero siempre lo daré todo por el Elche", señala. 5 disparos, 11 recuperaciones, 18 faltas, 13 partidos jugados, 11 como titular, 957 minutos, 1 gol… Cifras de protagonista. ¿Se siente así? "Desde que llegó Sebastián Beccacece he participado mucho, lo que sido muy importante para mí. Personalmente me sigo mucho y sé que tengo mucho margen de mejora. Además, debo elevar mis números…".

La unión del vestuario

Consultado por el estado del vestuario, Tete Morente aseguraba que "el vínculo familiar que se ha creado es muy importante. Muchos jugadores llevamos 3/4 años juntos. Además, el míster es muy cercano. El clima familiar que imprime Beccacece es muy importante para el equipo".

¿Por qué cree que realizan mejor fútbol en casa?

"Eso era más a principio de temporada. Ahora siempre estamos compitiendo. No podemos mirar sólo al último partido ante el Espanyol, donde nos hicieron dos goles muy fáciles con uno de los mejores delanteros de la categoría. Lo cierto es que no sé la razón de jugar mejor en casa que fuera. Seguramente es por la afición. Nos sentimos tan a gusto en casa que este sentimiento nos hace elevar el nivel".

Cualquier equipo de la categoría puede meterse en el play-off…

"La Segunda es muy igualada. Por ejemplo, sólo hay que ver al Racing de Ferrol. Está en puestos de play-off. Y si sigue a este nivel seguro que se podrá meter arriba. Esta categoría es muy igualada y a última hora se verá todo. Es importante mantenerse en los puestos de arriba hasta el final de temporada para tener opciones".