El centrocampista del Elche CF Áleix Febas se ha mostrado muy crítico con el juego de su equipo en la segunda parte y con el bajón mostrado en el partido de este domingo frente al Cartagena, que permitió que permitió la remontada del conjunto cartagenero, cuando, prácticamente, nadie lo esperaba, después de lo visto en los primeros 45 minutos, en los que el conjunto ilicitano fue muy superior y se puso por delante en el marcador.

El futbolista catalán ha querido pedir “perdón” a los aficionados franjiverdes por un tropiezo que ha impedido al equipo de Sebastián Beccacece situarse en los puestos de “play-off” de ascenso a Primera División.

“Nos duele la derrota, sobre todo por la afición. Pedimos perdón por cómo se produjo. Se puede perder un partido, pero siendo nosotros. La segunda parte fue una vergüenza de todos y no puede volver a pasar lo que nos sucedió”, aseguró Febas tras el partido ante el Cartagena.

Sobre el bajón tras el segundo tiempo, el mediocentro del Elche indicó que “sabíamos que ellos iban a salir a pecho descubierto y sabíamos que iba a ser más dura. Con la entrada de Umaro y dos delanteros rápidos (Ortuño y Lautaro de León) nos hicieron mucho daño”, y agregó que “ellos presionaron más e ibas más al hombre. No podemos renunciar a nuestro juego. Si nos presionan, debemos saber conducir más, buscar el pase o salir desde atrás. Cometimos errores muy tontos y nos marcaron dos goles, que son evitables”, lamentó.

En cuanto a su actuación personal, en la que no estuvo tan participativo como en otras ocasiones, Febas explicó que “en la segunda parte, aparecí menos por la presión que nos hacían. Si no recibes, es más difícil. En el primer tiempo estuvimos mejor y debemos seguir trabajando para corregir los errores y mejorar”. Además, indicó que no se pueden perder tantos balones, como ocurrió tras el descanso: “Podemos perder la pelota, pero debemos estar bien colocados con vigilancias adecuadas y no lo hiciemos. Los jugadores del Cartagena subían solos al ataque y eso no puede ser.

Áleix Febas afirmó que después del encuentro el vestuario estaba "hundido", pero, al mismo tiempo, mostró un mensaje positivo: "Confío en el equipo. Por suerte, este viernes tenemos otro partido (Oviedo) para intentar cambiar lo que nos ocurrió en la segunda parte frente al Cartagena. A partir del entrenamiento de este lunes, vamos a trabajar duro y estar fuertes para ir al Carlos Tartiere a por la victoria".