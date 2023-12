Mario Gaspar, jugador del Elche CF, tiene claro que el borrón y cuenta nueva es el mejor remedio para seguir adelante. El defensor noveldense no tiene una explicación concreta a la última derrota. El día después “estábamos dolidos. Queríamos una victoria y tras una gran primera parte no la pudimos lograr. Son cosas del fútbol, pasó y ya queremos centrarnos en el próximo partido”.

Mario Gaspar cree que lo mejor es olvidar el asunto, aunque “antes hay que analizarlo para que no vuelva a pasar, pero ya debemos centrarnos en los siguientes tres puntos, que son lo que podemos cambiar”.

Preguntado por las claves del desastre ante el Cartagena, el jugador aseguraba que “ninguno tenemos la respuesta clara. En el segundo tiempo salimos con la misma mentalidad que en la primera parte. Queríamos hacer el segundo gol porque cualquier partido en esta categoría se te puede complicar. Nos entraron algunas dudas, nos crearon alguna ocasión… El equipo se fue yendo del partido y eso es precisamente lo que no puede pasar. Las circunstancias pueden cambiar pero debemos volver a encontrar el juego de la primera parte… y volver a meternos en el partido. Estuvimos imprecisos. Perder dos o tres balones nos generó dudas”.

Dudas

Ahí puede estar el quid de la cuestión. Las dudas. ¿O también puede ser que se asumió demasiado riesgo? “Las causas fueron varias, pero no sabría decir una concreta. La primera parte salió todo bien. Fue un cúmulo de varias circunstancias. Te meten un gol y tienes más ansiedad por adelantarte… No hay un motivo concreto”.

¿Cree que pudo influir la presión por poder perder y no llegar a los puestos de ascenso? “No debería influir. En Villarreal, con Marcelino estábamos a 14 puntos del segundo puesto y acabamos subiendo. Estamos en el camino y haciendo las cosas bien. Un tropiezo no debe ensombrecer los dos meses y medios buenos que estamos haciendo. Lo importante son los puntos. La situación en la tabla no debe ser una presión”.

¿Le gustaría que le tocara el Villarreal en Copa? “Cualquier rival va a ser difícil e ilusionan a la vez. Siempre lo es jugar contra un Primera. Lo cierto es que no estaría mal jugar contra excompañeros y amigos, pero hay que pensar en el Oviedo, centrados en volver a conseguir los tres puntos”.

A nivel personal, Mario Gaspar se encuentra “físicamente bien. El míster me cambió para intentar ganar el partido. No por un problema físico”. Y con su nuevo rol como central que sube incluso a la media punta… “Mi nuevo rol me parece bien, estoy adaptándome y aprendiendo de algo nuevo para mí, así que… con la máxima ilusión en aprender cosas nuevas y mejorar para ayudar al equipo”.

Si tuviera que elegir, “en principio diría que estoy mejor como lateral pero los partidos te van dando confianza y seguridad para ir haciendo más cosas. La verdad es que no me importa. Ir ganando partidos es lo importante. Depende del tipo de rival tengas delante es bueno tener alternativas”.

¿Cree que la derrota dejará secuelas?

“No debería. Debemos mentalizarnos de que el camino estaba siendo bueno y debemos volver a ese camino y pensar en eso. Está claro que jugábamos en casa y todos teníamos la confianza e ilusión de poder ganar, pero el fútbol es así. Hay que pensar en lo que viene. Esta derrota no debería dejar ninguna secuela. Es cierto que ayer fue un día con los ánimos bajos pero hay que pasar el duelo y pensar en lo que no hicimos bien y ya dirigirse a lo siguiente, porque como te quedes lamentando te puede dejar secuelas. Ahora tenemos un partido nuevo contra un rival duro. El equipo hoy ya ha entrenado con la mente puesta en Oviedo”.

Sobre el futuro, el defensor piensa que “ahora mismo quedan seis puntos en juego antes de acabar el año y vamos a intentar conseguir los seis que quedan, empezando por el viernes. La mentalidad del equipo siempre es la misma. Intentar ir a por victorias”.

Salida de balón

“El equipo asume riesgos y lo sabe, pero creo que sacamos muchos más beneficios que perjuicios de este tipo de juego. Lo ideal está en el equilibrio en la lectura de cuándo se puede arriesgar y cuándo se debe ser un poco más conservador. Hay que tener alternativas, pero el equipo tiene una identidad y una forma en la que quiere jugar”.

Clave para Oviedo

“Sacar nuestra mejor versión. El rival tiene muy buenos jugadores, lo está haciendo bien. Debemos ser muy competitivos, defender muy bien y estar más precisos con balón que la segunda parte del último partido”.

¿Cree que pudo pasar factura la Copa y la acumulación de partidos? “Nunca se sabe. Cuanto más tiempo tienes siempre es mejor, pero el calendario es así y hay que adaptarse. No creo que influyera, aunque puede ser. Sería más buscar una excusa que una posibilidad. Puede ocurrir, pero no nos tiene que valer. Puede ser una circunstancia más. Si el equipo juega como en la primera parte ganamos el partido. Debemos ser como ese equipo”.