Las primeras palabras de Sebastián Beccacece, al final del partido frente al Mirandés, fueron, obviamente sobre la grave lesión de Óscar Plano. El técnico del Elche CF era consciente de la gravedad, pero quiere esperar a conocer el alcance exacto: "Tenemos que esperar a lo que evalúen los médicos. Es el gran dolor que tenemos. Me duele en el alma su lesión después de la gran transformación que tuvo durante todo este tiempo para llegar al estado de forma que estaba mostrando últimamente", lamentó.

Sobre el encuentro, en opinión del entrenador argentino, su equipo estuvo a gran altura. "Volvimos a hacer un partido increíble, buscando por todos lados", y aseguró que "para el equipo fue muy difícil jugar después de la grave lesión de un compañero. Terminamos con mucha entereza y dignidad y atacamos por todos lados", destacó.

El preparador del conjunto ilicitano sí que reconoció que a su equipo "le faltó gol". Esa está siendo una de las principales asignaturas "Es lo único que nos faltó. Si nos dejamos llevar por solo haber sumado un punto de los nueve últimos, nos equivocamos. Siento que el equipo vibra, que es valiente, que es protagonista. Me gusta lo que hace en el campo y este es el camino para afrontar lo que va a acontecer. Estando juntos y unidos, vamos a pelear por el sueño".

Beccacece volvió a valorar positivamente el encuentro que realizó Rodrigo Mendoza, pero advirtió de que hay que tener paciencia, porque, todavía, es muy joven: "Está creciendo, madurando. Vamos acompañando su proceso para que deje de ser del filial y, poco a poco, sea del primer equipo, pero hay que ser cuidadoso. De momento, mostró grandes cualidades, técnica, despliegue… Pero lo más difícil en el fútbol es construir una carrera desde la constancia. No hay que tener prisa. No podemos decir ahora que, por dos partidos buenos, tiene que ir a la selección y, luego, cuando no lo haga también, que no vale para jugar con el Elche en Segunda División".

Por último, cuando se le preguntó por la posible llegar de refuerzos, durante el próximo mercado de invierno, que se abrirá el próximo 2 de enero de 2024, el entrenador del Elche espera la llegada de varios jugadores, que permitan dar un salto de calidad a la plantilla para poder luchar por el objetivo de intentar ascender a Primera División. "Ya lo dijo Christian (Bragarnik). Va a haber movimientos, y yo le creo. Vendrán futbolistas a mejorar lo que estamos haciendo", concluyó.