La plantilla y el cuerpo técnico del Elche CF se marcharon de vacaciones tras el encuentro del pasado martes frente al Mirandés. Ahora llega el turno del propietario del club ilicitano, Christian Bragarnik, y de la comision deportiva compuesta por Sergio Mantecón, Mauro Óbolo y Antonio Barragán. El máximo accionista prometió entre tres y cuatro fichajes para el mercado de invierno, que se abre el 2 de enero, con el objetivo de reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta de la competición, para poder luchar por el ascenso y el retorno a Segunda División.

La pretensiones principales son un extremo que pueda jugar en ambas bandas, pero, principalmente, por la derecha, un delantero, un central y un centrocampista. La lesión de Óscar Plano también puede abrir la puerta a la llegada de un segundo delantero o un mediapunta.

La marcha de los tres delanteros titulares el pasado verano (Ponce, Boyé y Milla), junto a la falta de gol de los atacantes actuales (Mourad está inédito en liga, Sergio León ha materializado dos y Borja Garcés uno) y a la baja de larga duración de Óscar Plano (máximo realizador del equipo con siete dianas), han lastrado las aspiraciones del Elche en la primera vuelta del campeonato.

El equipo ilicitano está lejos del objetivo. Lleva 30 puntos de 63 posibles. Sólo siete equipos han hecho menos goles y no sólo hay carencias posicionales en el ataque. Algunas, como la falta de un extremo diestro, vienen desde el verano. También la de un central -Mario Gaspar es lateral y es el titular junto a Pedro Bigas- y el equipo también precisa un centrocampista.

El Elche debería reforzar prácticamente todas las posiciones -menos las de portero- y, ahora que todos -plantilla y cuerpo técnico- están de vacaciones, ya no hay tiempo que perder. Es el momento para apostar por los refuerzos; es el momento de la dirección deportiva formada por Sergio Mantecón, Mauro Óbolo y Antonio Barragán; y, por supuesto, es el turno de Bragarnik, que es quien negocia los contratos y toma las últimas decisiones.

El propietario del Elche CF ya lo anunció recientemente. El mercado de invierno, que se abre el 2 de enero, será movido. “En enero se realizarán tres o cuatro fichajes”, aseguraba el dirigente. Ahora, tras la grave lesión del pichichi franjiverde, la necesidad puede llevar a que se realicen hasta cinco fichajes. Para dejar entrar, lógicamente, antes hay que dejar salir.

El Elche cuenta actualmente con 23 jugadores para las 25 fichas posibles. Es decir, sólo tiene dos vacantes. Por ello, debe aligerar su plantilla para poder cumplir con sus objetivos de llegadas. En este sentido, el aparato franjiverde tiene algunas posibilidades, como la cesión de Mourad, que pone mucho empeño, presión arriba, lucha, poderío físico…, pero no marca. Ahora bien, visto lo visto -Sergio León y Borja Garcés llevan media temporada lesionados y desde sus dolencias no han vuelto a ser titulares-, para la marcha del hispano-marroquí tendrían que llegar no uno sino dos delanteros.

Otros jugadores como Lautaro Blanco, Álex Martín o Raúl Guti tampoco están contando para el entrenador Sebastián Beccacece.

La dirección deportiva del Elche lleva tiempo trabajando en el mercado. Prácticamente no ha parado desde el verano. Y, concretamente, entre las necesidades posicionales hay una más que evidente, que el propio Beccacece reconoce, al margen de la delantera. Se trata del extremo diestro. El club estuvo esperando hasta última hora a un jugador que ahora se ha vuelto habitual en la titularidad en el Valencia, Fran Pérez. De jugar un partido la pasada campaña a llevar ya 18, 15 veces de arranque y 1.178 minutos. Un indiscutible de Baraja que, además, ha marcado un gol, es un jugador ganador en duelos y recuperador. De venir cedido al Elche para seguir “haciéndose”, a triunfar en su equipo de Primera.

Para la posición que Pérez venía a ocupar, Beccacece suele utilizar a Nico Fernández Mercau. Por ejemplo, su ausencia por acumulación de tarjetas frente al Mirandés, hizo que Fidel tuviera que salir de inicio a pierna cambiada y que, después, el técnico rosarino buscara en el canterano Adam al hombre que le falta.

Otro lugar concreto del campo en el que el entrenador tiene faltas es el eje de la defensa. Su pareja de centrales suele ser la formada por Pedro Bigas y Mario Gaspar, pero este último siempre ha sido lateral diestro.

La dificultad del mercado de invierno es evidente. Los futbolistas que no participan en sus equipos lo suelen hacer por estar a menor nivel que el resto, por lo que nadie puede dar garantías al Elche de que aquí mejorarán. Los que sí rinden tienen precios elevados.

El Elche se está mostrando más vendedor que comprador. Pero dinero hay tras las ventas del pasado agosto, por lo que la afición espera una reacción de la propiedad. Y también Beccacece, que lo reconocía tras el último encuentro antes de las vacaciones. Además, el técnico ha pedido agilidad en las incorporaciones. El primer partido del Elche es el día 13 de enero en Tenerife. El equipo vuelve al trabajo el 27 de diciembre, aunque también es cierto que hasta el día después de Año Nuevo no se abre el mercado.