El Elche CF va a ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes invierno. En un principio, el club ilicitano no tenía previsto realizar muchos movimientos. Su propietario, Christian Bragarnik, anunció entre tres y cuatro incorporaciones. Pero, al final, todo apunta a que van a ser más y están previstas entre cinco y seis llegadas. También se van producir más salidas, además de la del portero Edgar Badia, que se ha marchado al Real Zaragoza.

Los centrales Álex Martín y Diego González, que no cuentan para Beccacece, están en la rampa de salida y dejarán la entidad franjiverde, si llegan otros defensas, como está buscando la comisión deportiva.

Lautaro Blanco tampoco ha contado mucho para el técnico y podría regresar a Argentina. Rosario Central está suspirando por sus servicios y el lateral izquierdo quiere disfrutar de más minutos y continuidad, algo que no está teniendo en el Elche.

En la plantilla hay otros dos laterales izquierdos: Carlos Clerc y Salinas. Por tanto, el club ilicitano, si llega una buena oferta, dejará al argentino irse cedido. Por Salinas también ha preguntado el Zaragoza, pero es más factible que salga Lautaro Blanco, que tiene una ficha más alta y más cartel que el canterano, sobre todo en su país, con el que la temporada pasada fue internacional después del Mundial de Qatar.

Raúl Guti, quien tampoco ha tenido muchos minutos, es otro de los que podría marcharse, si llega una propuesta que satisfaga a las dos partes.

Las salidas van a estar condicionadas a los fichajes. De momento han llegado dos y no eran los prioritarios. Manu Nieto viene, en principio, a ocupar el hueco que ha dejado el lesionado Óscar Plano y es más un segundo punta, al igual que el madrileño. El Elche sigue buscando un «9» más puro que pueda asumir la responsabilidad y la escasez goleadora del equipo. La segunda incorporación oficial se ha producido este lunes. La entidad franjiverde ha anunciado el fichaje del portero argentino Matías Dituro, de 36 años, que llega para ocupar la vacante que ha dejado Edgar Badia, quien tampoco estaba previsto que saliese en este mercado de invierno.

Dituro es un veterano guardameta que tiene experiencia en la LaLiga española, en la que estuvo hace dos temporadas las filas del Celta de Vigo.

El nuevo guardameta franjiverde ha jugado la primera parte de la presente temporada en el Fatih Karagümrük, con el que ha disputado 13 partidos. Ha finalizado su contrato y tenía previsto volver a Sudamérica para terminar su carrera. El Nacional de Montevideo de Uruguay y Argentinos Júniors de Argentina suspiraban por sus servicios.

Pero, ante la llamada de la entidad franjiverde, de su propietario, Christian Bragarnik, y del entrenador, Sebastián Beccacece, ha decidido apurar sus opciones de seguir jugando en Europa. Además, Bragarnik también ha llevado al exguardameta franjiverde Diego «El Ruso» Rodríguez, al que representa, a Argentino Júniors. Un dato más de la apuesta del máximo accionista del Elche por contratar al meta argentino-chileno, que tiene la doble nacionalidad italiana, por lo que no ocupa plaza de extranjero.

Matías Ezequiel Dituro Curto nació el 8 de mayo de 1987, en Bigand (Argentina). Tiene una amplia experiencia en el fútbol sudamericano y también en el español, tras pasar por las filas del Alavés y el Celta. En el conjunto vigués destacó hace dos temporadas, en la 21-22, en la que estuvo presente en los 38 de Primera División, teniendo grandes actuaciones y destacando por parar penaltis. Detuvo hasta cuatro.

A pesar de su edad, en el Elche consideran que puede ser un buen sustituto para Edgar Badia y para luchar por la titularidad con Miguel San Román. Su 1,91 de estatura le hace ser solvente en las salidas por alto y también se desenvuelve bien a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, una de las características que tiene muy en cuenta Beccacece a la hora de practicar su fútbol.

Dituro realizará este martes su primer entrenamiento con su nuevo equipo y estará disponible para debutar el sábado (18.30 horas), en Tenerife. Al igual que Manu Nieto, que este lunes ya se ha ejercitado con sus nuevos compañeros. Ambos serán presentados, oficialmente, mañana miércoles.

Puestos a reforzar

El Elche sigue teniendo como prioridad reforzar su plantilla con un delantero centro que pueda marcar diferencias, y con un extremo más específico de banda derecha.

También está buscando centrales y podrían llegar hasta dos, si encuentran lo que pretenden en el mercado, lo que provocaría las salidas de Álex Martín y de Diego González, que apenas han jugado con Beccacece en esta primera vuelta de la competición liguera.

Otra demarcación que no rechaza el club ilicitano reforzar es la del centro del campo, aunque esa opción no es tan perentoria. John Chetauya ya ha vuelto de su lesión y será el mejor fichaje para el puesto de pivote, en el que también está Cristian Salvador. Si no llegasen los dos centrales, el canterano, en caso de necesidad, podría jugar en el eje de la defensa, como hizo el pasado sábado en los últimos minutos, frente al Girona.

Ahora se busca un mediocentro con más capacidad organizativa y de llegada al área contraria. Si la comisión deportiva encuentra ese perfil, Raúl Guti sería otro de los candidatos para abandonar la disciplina del Elche.

En total, podrían producirse entre cinco y seis fichajes y entre cuatro y cinco salidas. Toda una revolución invernal que no estaba prevista en un primer momento.