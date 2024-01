Un gol del canterano Rodrigo Mendoza a los dos minutos y un partido práctico y sacrificado a nivel defensivo permitió al Elche CF romper el maleficio que le perseguía en Tenerife, donde no ganaba desde hace 36 años, comenzar la segunda vuelta con victoria, ante un rival directo, al que le gana el golavareje particular; y dar un salto importante en la clasificación.

El conjunto sumó tres puntos muy importantes y lo hizo a lo Segunda División, siendo más práctico que vistoso, algo que se le venía demandando, desde hace mucho tiempo, al equipo de Beccacece.

Además, debutaron Dituro y Manu Nieto, los dos fichajes de este mercado de invierno. Los franjiverdes cogen moral e impulso en este arranque de la segunda vuelta, en la espera seguir su escalada y poder alcanzar el objetivo del ascenso a Segunda División.

El técnico del Elche repitió el equipo inicial que jugó la semana anterior el partido de Copa frente al Girona. La única y gran novedad fue la presencia de Dituro en la portería. El guardameta argentino llegó el miércoles y ya se ha hecho con la titularidad. El argentino se mostró seguro, cono experiencia, buen manejo de la pelota con los pies y seguro por alto.

El partido comenzó de la mejor forma posible para el Elche. Apenas habían transcurrido dos minutos y un centro de Clerc, desde la banda izquierda al corazón del área, no lo aprovechó Mourad, completamente solo. Juan Soriano evitó el gol con la pierna derecha, pero el rechace le cayó al canterano Rodrigo Mendoza, que mandó el esférico al fondo de las mallas.

El choque se ponía de cara para los franjiverdes. El Tenerife, como era normal por la desventaja, se adueñó del balón y del control del juego. Pero el conjunto ilicitano se sentía cómodo en defensa. Con Rodrigo Mendoza y Tete Morente ayudando a defender las bandas y Nico Fernández acompañando a Mourad arriba en la presión a la salida de la pelota de los tinerfeños.

El equipo de Beccacece buscó el segundo en transiciones rápidas.

Bodiger puso a prueba a Dituro y Tete Morente respondió con un remate cruzado que se fue alto.

El cuadro insular vio como, antes de la media hora de juego, sus dos mediocentros: Bodiger y Aitor Sanz vieron la tarjeta amarilla, lo que les condicionó el resto del encuentro.

El Elche se sentía cómodo defendiendo su ventaja y, cuando el partido estaba a punto de llegar al descanso, Rodrigo Mendoza pudo marcar el segundo de su cuenta particular, en una acción bastante similar a la del primer gol. Mourad le dio al aire y no enganchó el balón, pero le llegó al canterano, que no pudo disparar bien, porque, en esta ocasión, Juan Soriano se le echó encima y le dificultó a la hora de armar la previa.

Al descanso, los franjiverdes se fueron por delante en el marcador y con un fútbol convincente, con mucha movilidad y ayudas, tanto en defensa como en ataque.

A Asier Garitano no le gustaba lo que estaba viendo y antes de comenzar el segundo tiempo realizó dos cambios. Sacó a Álex Corredera y Sergio González en lugar de los amonestados Bodiger y Aitor Sanz.

Beccacece también tuvo que mover el banquillo. Pedro Bigas, con molestias en la zona lumbar, se quedó en el vestuario y entró Salinas. El conjunto ilicitano jugó toda la segunda parte sin ningún central específico. Cuatro laterales: Carreira, Mario Gaspar, Carlos Clerc y Salinas fueron la zaga franjiverde. Álex Martín y Diego González, que pueden salir en este mercado de enero, se quedaron en tierras ilicitanas con molestias.

Nico Fernández pasó a la banda derecha, Rodrigo Mendoza se situó más como interior y Febas como el más cercano al único punta: Mourad.

Posteriormente se produjo el estreno de Manu Nieto que entró por Rodri y los franjiverdes pasaron a jugar con un claro 4-4-2.

El Tenerife tuvo mayor posesión, pero sin crear peligro sobre la portería de Dituro. El Elche se defendió con orden, bien arropado atrás y mostrando muy seguro. Dituro apenas se tuvo que emplear durante toda la segunda parte, a pesar de que su equipo defendía la mínima ventaja.

Los tinerfeños no dieron sensación de peligro y solo tuvieron un remate de cabeza de Eric Gallego, que salió desviado; y un centro de Ángel Rodríguez, al que se anticipó muy bien el nuevo guardameta franjiverde.

En los últimos minutos, de nuevo a lo Segunda, el conjunto ilicitano supo jugar con el tiempo del partido. Fue dejando los minutos ante la impotencia de un Tenerife que no fue capaz de poner en muchos aprietos a la defensa del Elche.

En los instantes finales también salieron Nico Castro por Áleix Febas, Cristian Salvador por John y Borja Garcés por Mourad, para refrescar el equipo.

El cuadro de Beccacece supo mantener su mínima ventaja y, a pesar de que el encuentro se alargó siete minutos, el marcador ya no se movió.

El Elche suma de esta forma tres puntos vitales, ante un rival directo, que deben servir para coger moral y, sobre todo, para saber que más que un fútbol brillante, que se puede practicar cuando la situación es propicia, para ganar en Segunda División el camino más habitual es la practicidad. Aprovechar la oportunidades cuando se presentan y defender bien.

La segunda vuelta ha comenzado de la mejor manera para un Elche, que debe ir hacia arriba. El próximo domingo tendrá otro duro examen ante el Valladolid.

FICHA TÉCNICA:

TENERIFE: Juan Soriano, Mellot, Amo (Álvaro Jiménez, m.74), Loic, Medrano (Teto, m.59), Bodiger (Álex Corredera, m.46), Aitor Sanz (Sergio González, m.46), Luismi Cruz, Nacho, Roberto López (Enric Gallego, m.59) y Ángel Rodríguez.

ELCHE: Dituro, Carreira, Mario Gaspar, Bigas (Salinas, m.46), Clerc, John, Áleix Febas (Nico Castro, m.72), Rodrigo Mendoza (Manu Nieto, m.52), Nico Fernández (Cristian Salvador, m.85), Tete Morente y Mourad (Borja Garcés, m.85).

GOL: 0-1 m.2, Rodri Mendoza.

ÁRBITRO: González Esteban, del colegio vasco. T amarillas: A Bodiger (m.21), Aitor Sanz (m.26), John (m.54), Nico Fernández (m.72), Amo (m.77) y a Álvaro Jiménez (m.83).

ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López. 17.177 espectadores.