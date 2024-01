Las horas de Sergio León en el Elche C.F. pueden estar contadas. Todo apunta a que el delantero cordobés está muy cerca de abandonar el club ilicitano este mercado de invierno y su posible destino podría ser Eibar, uno rival directo de los franjiverdes en la lucha por el ascenso.

Resulta extraño que el Elche, con la falta de gol que tiene, que está siendo una de sus asignaturas pendientes en esta temporada, se vaya a desprender de un delantero que ha marcado a lo largo de su carrera.

En el caso del cordobés, es el entrenador, Sebastián Beccacece, quien ha puesto su nombre en la mesa de la comisión deportiva como jugador prescindible.

Sergio León regresó al conjunto ilicitano en los últimos días del pasado mercado de verano. Las salidas de Ezequiel Ponce, Pere Milla y Lucas Boyé obligó a la entidad franjiverde a reforzar el ataque y llegaron el cordobés, que había comenzado la temporada con el Real Valladolid; y Borja Garcés, cedido por el Atlético de Madrid.

Dos delanteros contrastados que podían aportar los goles necesarios al Elche.

El "9" franjiverde heredó el dorsal de Boyé, aunque en su presentación dijo que, en su día, en la temporada 2015-2016, cuando fue «Pichichi» con 22 tantos, también fue su número.

León comenzó de la mejor manera posible. En sus dos primeros envites, marcó ante el Valladolid la diana del empate en Zorrilla; y el partido siguiente la de la victoria frente al Leganés.

"Estos dos goles son más por la ilusión de volver a casa, que por una racha. He venido con muchas ganas de aportar goles y experiencia", llegó a comentar, mientras que, rápidamente, se ganó el cariño de la afición.

En el derbi provincial ante el Eldense sufrió una importante lesión, que le dejaron apartado del equipo durante dos meses. Y tras su vuelta, que se produjo antes de lo esperado, su situación cambió de forma radical.

Desde entonces apenas ha contado para Beccacece y solo ha disputado minutos residuales. El técnico argentino lo justificó diciendo que no lo veía en forma y con la intensidad que quería.

Hace dos jornadas, en el partido frente al Tenerife, lo dejó fuera de la convocatoria, por ese motivo. Y el pasado fin de semana, aunque el preparador franjiverde dijo el viernes que lo había visto mejor, pero que aún no estaba como pretendía, también prescindió de Sergio León ante el Valladolid.

El delantero está sorprendido con su situación. El pasado jueves, en declaraciones realizas a este diario, después del entrenamiento, señaló que "ya no sé si me voy a ir o me voy a quedar. Un día parece que sigo y otro que me voy".

Lo que parece claro es que Beccacece, con su ausencia en la convocatoria el domingo, le ha puesto la cruz y debería producirse un cambio radical para que el atacante cordobés siguiera en el Elche.

Su representante, Joaquín Vigueras, es consciente de la situación, porque así se lo ha hecho saber el club ilicitano, y le está buscando destino. Ayer no entrenó y podría poner dirección a Eibar, otro equipo puntero de Segunda División. El Huesca también mostró interés, pero esa oferta no era del agrado de León.