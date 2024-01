El Elche CF nunca ha jugado en el campo del Andorra FC en Segunda División. Este domingo se estrenará en el Estadi Nacional en esta categoría, mientras los precedentes son muy escasos, en Segunda B y el último fue en la temporada 1996-1997.

Aquella victoria fue muy importante para los del entonces técnico Fabriciano González Penelas, "Fabri”. Primero por el rival, entonces líder de la Segunda B. Y después por las condiciones. El terreno de juego mantenía, en muchas zonas, la nieve caída en las horas previas. Como recuerda el periodista ilicitano de la cadena Ser Pepe Morago: "La última vez que el Elche visitó Andorra fue en la temporada 1996-97 y se ganó 0-1 con un gol de Eloy Jiménez, el delantero de Hellín que llegó del UD Las Palmas. Ese fin de semana nevó muchísimo y el partido estuvo cerca de aplazarse, pero al final los empleados del Estadio Comunal -ahora Nacional- retiraron la nieve, no hubo ya precipitaciones y se pudo jugar. Recuerdo que en este desplazamiento estaban los compañeros Santiago Gambín, Paco Gómez y Julián Palomar”.

Este último redactor, responsable de Deportes en Elche en aquel entonces, escribía en su crónica que “pese a que el campo estaba en muy malas condiciones, los franjiverdes realizaron un fútbol práctico que les llevó a la victoria… Estos tres puntos deben servir para serenar el ambiente y comenzar la escalada hacia el liderato. Ayer los ilicitanos demostraron que cuentan con un gran equipo”.

Entonces formaron parte del equipo Iru, ALberto, Sergio, Gustavo, Juanmi, Manel, Héctor (min.73), Jaume, Paco García, Emilio, Olsson (Moreno, min.84), y el goleador, que fue sustituido en el minuto 88 por Tarare.

Actualidad

28 años después, esta campaña, Elche y Andorra ya se han enfrentado en una ocasión. Fue en el Martínez Valero el pasado 9 de octubre. Un gol de Borja Garcés en el minuto 89 hacía justicia por lo visto en el verde y daba la victoria por 2-1 a los de Beccacece en un momento muy delicado para el técnico y su futuro.

En este primer enfrentamiento entre ambos conjuntos en la categoría de plata, el Elche formó con San Román, Mario Gaspar, Bigas (Nico Castro, min. 84), Clerc, Lautaro Blanco (Tete Morente, min. 84); Josan (Carreira, min. 69), Febas, Nico Fernández, Fidel, Óscar Plano (Mourad, min. 69) y Sergio Léon (Borja Garcés, min. 75).

Ante más de 15.000 espectadores, el equipo franjiverde realizó mucho mejor partido que su rival. Se adelantó en el minuto 22 con gol de Óscar Plano. Scheidler lograba la igualada en el 64 y Garcés marcaba casi en el descuento.

Progreso

El equipo ha progresado desde entonces y algunos de los hombres que participaron entonces ahora no están disponibles. Sergio León parece haber cerrado su marcha. Óscar Plano está lesionado con plazos largos. Lautaro Blanco no está contando para Beccacece y podría salir en este mercado. Tete Morente podría no contar por molestias musculares, como Josan y Fidel, aún en proceso de recuperación.