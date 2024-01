El entrenador del Elche C.F., Sebastián Beccacece, se mostró “muy contento” por el importante triunfo de su equipo en el Estadio Nacional de Andorra la Vella: “Fue un partido muy parejo. Nos enfrentamos a un rival muy ambicioso y muy protagonista con el balón, que tiene una forma de juego muy definida y en las persecuciones y nos hizo muy difícil jugar y conectar con los espacios. Teníamos mucha posesión, pero en las zonas bajas. Tuvimos más posesión que el rival, que es complicado y más jugando contra el Andorra y en su casa. En las ocasiones que tuvimos, también fuimos más claros y más contundentes. Por eso le doy mucho valor a la victoria”.

Sobre el paso adelante que dio su equipo en la recta final del encuentro, comentó que “habíamos tenido alguna oportunidad antes del gol, como la de Tete Morente. El dominio fue más pronunciado en los últimos minutos, pero, en líneas generales, fue un partido muy parejo, muy disputado y muy estudiado por ambos equipos. Me encantó la concentración que tuvimos, porque sé realamente el poder que tiene el rival, cuando hace cualquier movimiento. Están bien ubicados, pone gente a correr como sus extremos... Nosotros supimos asumir ese riesgo de jugar mano a mano. Estoy muy feliz por el grupo y porque la gente que vino a vernos se fue feliz. La ciudad está feliz también y, desde aquí, hago una invitación para que todos juntos sigamos sumando. Si podemos multiplicar mejor, pero estoy encantado de la entrega de los futbolistas", destacó al final del encuentro.

El técnico argentino también valoró muy positivamente el hecho de volver a no encajar ningún gol: "Otra vez dejamos el arco a cero, que es muy importante para nosotros. Somos 18-19 jugadores y, si no viene ningún compañero más, este grupo va a dar la cara. Después veremos hasta dónde nos puede llegar. Estoy muy agradecido de la entrega y, también, del esfuerzo que hacen estos jugadores", insistió.

El Elche ha sumado su cuarta victoria a domicilio y en esta segunda vuelta ha logrado sumar siete puntos de nueve posibles. En opinión de Beccacece, es una consecuencia del "proceso". "Hay que seguir creciendo y alimentando nuestro sueño. Si miramos cada semana la clasificación, te vuelves loco. Lo importante es llegar con una ídea y un estilo y ver los procesos, el progreso y como las cosas van creciendo".

El preparador franjiverde recordo que "si miramos todo lo que ocurrió el mercado anterior -verano-. Empezamos sumando solo tres puntos de nueve, y nos costó gestionarlo. Este mercado, por las situaciones que pasamos, lo estamos gestionando muy bien. Lo hemos sabido ordenar, hemos aprendido de lo que nos pasó y sacamos siete de nueve y con tres porterías a cero. Estamos muy metidos. Evolución, crecimiento y tranqulidad... Esto es larguísimo. No es ganar un partido y subirse al tren del éxito y tampoco no ganar y pensar que no se puede dar el sueño. Hay que mostrar prudencia. La invitación a la afición es a que esté ilusionada. Si después no cumplimos ese sueño, asumiremos la responsabilidad. Pero el compromiso no nos va a faltar", aseguró.

También se refirió a sobre si el Elche está, en estos momentos, en su momento de mayor confianza: "Es un proceso y va a haber altibajos, porque es muy largo. Hubo rachas más positivas, en fútbol, manera y puntos. Pero, ahora, estamos cogiendo otra vez esa línea. A mí me gusta la solidez, como vamos defendiendo y este equipo arriesga. En Andorra han ganado otros equipos, pero lo han hecho de otra forma. La cantidad de remates y de posesión habitual que tienen es abrumadora. Sin embargo, nosotros ganamos con una idea ambiciosa, que tiene muchos riesgos y, por eso, le doy mucho valor. El resultado es el mismo, son tres puntos. Pero para nosotros, que defendemos lo que este grupo hace, es una sensación diferente”.

El técnico argentino quiso dedicar el triunfo a Diego González y a Óscar Plano. “Dedicar la victoria a Diego González, que no está atravesando un buen momento personal. En la previa queríamos dedicarle el triunfo y, también, a Óscar (Plano), otro compañero que se muere por estar con nosotros. Cumplimos con ellos dos. Somos una familia, que todo el tiempo va creciendo y en los momentos adversos estamos más unidos que nunca”.

Por último Beccacece señaló que su petición de traer a dos extremos, un delantero, un central y un centrocampista no ha cambiado, a pesar de los últimos resultados positivos y de que quedan tres días para la finalización del plazo de fichajes. “Christian (Bragarnik) y Sergio (Mantecón) saben lo que necesitamos. Están trabajando, confiamos en que vengan, porque necesitamos eso. Si vienen jugadores será mejor, serán bienvenidos, porque creo que son necesarios, pero, si no vienen, vamos a afrontar lo que queda con esta ambición e integridad, que es lo que yo defiendo. No pido nada más que se respete a los futbolistas. Eso es lo que quiero”, concluyó el preparador franjiverde.