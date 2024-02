Raúl Guti ha podido cumplir su sueño de regresar al Real Zaragoza, club en el que formó y desde el que que fue traspasado al Elche C.F. por cinco millones de euros en el verano de 2020, tras el ascenso del conjunto ilicitano a Primera División, en los que es, todavía, el mayor traspaso de la historia de la entidad franjiverde. Después de cuatro temporadas y media en las que ha ido perdiendo protagonismo en el cuadro franjiverde de forma progresiva, sobre la campaña y en las últimas horas del mercado de invierno alcanzó un acuerdo para volver cedido, sin opción de compra, al club maño.

Este viernes, en su presentación oficial con el equipo de su ciudad natal, ha asegurado que “Estoy muy feliz. Agradezco al Real Zaragoza y también al Elche lo ocurrido. El Elche, en su momento, fue el que hizo realidad mi sueño, que era jugar en Primera. Ahora vuelvo a casa y tengo muchas ganas de sentirme de nuevo futbolista. Han sido, los últimos, meses complicados para mí", han sido las primeras palabras del futbolista zaragozano.

Raúl Guti ha recordado que “no he participado últimamente en el Elche de todos los minutos que a un jugador le gusta tener. Pero lo bueno se hace esperar. Llevo todo el mes sin tener apenas presencia en el Elche y, cuando surgió esta oportunidad no me la pensé dos veces", ha afirmado.

Sobre lo que puede aportar al Real Zaragoza, ha comentado que “vengo para ayudar. Son consciente de la situación en la que estoy y sé el tipo de jugador que soy. No he tenido tiempo aún de hablar en profundidad con Julio Velázquez (entrenador) y saber lo que quiere de mí. Pero yo me puedo adaptar a todo lo que me pida", ha señalado cargado de ilusión.

❝ Esta siempre fue y será tu casa. Es un orgullo tenerte aquí, Guti ❞



🎥 Raúl Sanllehí — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) 2 de febrero de 2024

El ya exfutbolista franjiverde también ha recordado que “ Yo viví dos promociones aquí y estuve a punto de subir a Primera División. Tengo esa espinita clavada porque mi sueño era jugar en Primera con el Real Zaragoza. Ahora llego a jugar todos los partidos posibles para conseguir lo que todo el mundo sueña, para aportar todo lo que pueda. No puedo mirar más allá y decir que va a pasar después de junio. Lo que tenga que venir, llegará", dijo, aludiendo a que su contratación es una mera cesión por parte del Elche hasta final de esta temporada.

En cuanto a las diferencias entre el Guti que fue traspasado al club ilicitano en 2020 y el que, ahora, vuelve ha explicado que “soy aquel Raúl Guti que desde chico en la Ciudad Deportiva soñaba con jugar en el Real Zaragoza. Gracias a Dios lo consiguió. Cuando sales fuera de casa, lejos de tu gente, aprendes mucho. He tenido en este tiempo las dos caras del fútbol: los dos primeros años en Elche fueron muy bien y, en el último año y medio, no ha sido igual, han ido mal. En el fútbol tienes que ser competitivo y mantener los dos valores claves, la humildad y el trabajo. Lo que más he conseguido en estos tres años y medio es experiencia, muchos partidos en Primera. He podido jugar con los más grandes del mundo y eso es lo que me llevo", ha sentenciado.