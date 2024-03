Rafa Núñez se convierte en el cuarto canterano que debuta esta temporada con el Elche

En el partido que el Elche CF ganó y convenció este lunes frente al Alcorcón (3-0) salió todo redondo. Y no solo por el triunfo, que ha situado al conjunto ilicitano en la cuarta posición de la clasificación, a solo dos puntos de las plazas de ascenso directo y a tres del liderato. El choque frente a los alfareros también fue muy especial para Rafa Núñez, que se ha convertido en el cuarto jugador de la cantera franjiverde que debuta esta temporada con el primer equipo, en la competición liguera.

Anteriormente lo hicieron Rodrigo Mendoza, que ya se ha convertido en un fijo para el técnico franjiverde, incluso en el once incial; Javi Pamies y Adam Boayar. El central ilicitano, que ya había jugado en Copa del Rey, se estrenó en los últimos minutos de la jornada 13 frente al Tenerife; mientras que el extremo marroquí también participó en los últimos minutos del choque de la jornada 14, en el estadio Carlos Belmonte, contra el Albacete.

Beccacece aprovechó que el encuentro frente al Alcorcón estaba resuelto para darle la oportunidad a Rafa Núñez. El extremo izquierdo dominicano de 22 años, que estaba destacando en el filial de Ángel Donato y Nino, ya había estado en varias convocatorias en anteriores envites, pero no había tenido la oportunidad de jugar. Salió en el minuto 77, sustituyendo a Tete Morente y estuvo voluntarioso y participativo en la banda izquierda.

A estos cuatro canteranos hay que unir a Mourad y Jose Salinas, que esta temporada, después de sus cesiones en el Burgos y en el Mirandés, se han hecho un hueco en la primera plantilla, tienen ficha del primer equipo y están teniendo bastante protagonismo.

Otro de los futbolistas, aunque no canterano, que debutó en el encuentro contra el Alcorcón fue Arnau Puigmal. El jugador catalán, que llegó en el mercado de invierno, cedido por el Almería, no había podido estar presente debido a una lesión que arrastraba de su etapa en el conjunto andaluz. Fue la sorpresa en el once inicial, se le vio muy integrado, con buena técnica y centros al área. En el descanso fue sustituido por Sergio Bermejo, porque Beccacece no quiso arriesgar después de mucho tiempo sin jugar.

Armau Puigmal, durante el encuentro de este lunes contra el Alcorcón / ÁXEL ÁLVAREZ

Arnau Puigmal y Rafa Núñez se convierten en los jugadores número 33 y 34 que visten la elástica franjiverde en la presente temporada.

El único que todavía no ha tenido minutos es el internacional ecuatoriano Jhegson Sebas Méndez, otro de los fichajes de invierno, que se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias que había tenido en los últimos entrenamientos. Méndez necesitaba un periodo de puesta a punto después de estar sin jugar desde el 26 de octubre, cuando acabó la temporada con Los Ángeles FC de la MSL de Estados Unidos.