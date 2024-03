Buitrago: “El juego del Elche es la envidia de Segunda División”

El presidente del Elche C.F., Joaquín Buitrago, ha aprovechado este martes la presentación del “Día de la Afición”, que se celebrará el próximo domingo, en el preámbulo del encuentro frente al Albacete, para analizar la situación del conjunto franjiverde, que se ha situado en la segunda posición de la clasificación, en puestos de ascenso directo a Segunda División. El dirigente ha advertido de que, a pesar de la situación privilegiada, “todavía que un largo camino por recorrer”. Aunque al mismo tiempo, ha destacado la buena línea de juego que ha implantado el entrenador, Sebastián Beccacece, y ha dicho que “es la envidad de Segunda División”.

El abogado ilicitano ha mandado un mensaje de “prudencia” a la afición, aunque también entiende que esté disfrutando. “Nos tenemos que sentir satisfechos de como hemos llegado a esta jornada 30. El mensaje es de prudencia, porque queda todavía un largo camino por recorrer. Restan, todavía, 12 partidos por disputar y son 36 puntos, que en Segunda División es un mundo y más con lo igualada que está la clasificación”.

Por ello, Buitrago ha pedido “seguir igual que hasta ahora. Ha costado mucho llegar hasta donde estamos. Tenemos un equipo equipo que no cuenta con un goleador, que haya marcado 15 goles en las 30 jornadas, pero sí que contamos con un colectivo, un sistema de juego y una forma de jugar en el que prima la colectividad y no solo de 11 o 12 jugadores o de los componentes de la primera plantilla. También del filial y del juvenil. Nuestra fuerza está en seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y en continuar creyendo. En el juego, somos la envidia de muchos equipos de nuestra categoría y de lo que se trata es de seguir por la misma dinámica y en la misma dirección que hemos hecho desde la primera jornada”.

El presidente del Elche ha afirmado que en el club “sentimos la satisfacción de que todo el trabajo que se ha hecho en estas 30 jornadas, muchas veces con decisiones complicadas y anti populares, está teniendo su recompensa. Al final, si tienes una idea y logras que el equipo trabaje de forma colectiva se puede soñar. Salga quien salga y lo hemos comprobado en el último partido, lo hace igual de bien”. Y ha recordado que “nuestra defensa habitual era Carreira, Mario Gaspasr, Pedro Bigas y Carlos Clerc y tres de ellos no estuvieron en la segunda parte del partido del pasado domingoen Villarreal”.

Joaquín Buitrago ha pedido no pensar más allá del próximo encuentro ante el Albacete: “Tenemos que seguir en esta línea, pero sin pensar en lo que pueda venir. Hay que pensar en el siguiente partido. Jugar con la filosofía que se ha implantado y continuar por la misma senda. No podemos pensar más allá del siguiente encuentro. No tenemos que mirar ni alrededores ni a la clasificación. Solo hay que continuar con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo”.

Por último, el dirigente franjiverde entiende que la afición tenga licencia para soñar. “Tenemos que disfrutar de como es llegado a esta situación y sentirnos satisfecho de como hemos llegado hasta aquí”. Pero ha insistido en que “nos falta muchísimo y no hay que dar el objetivo por cumplido. La alegría y la tranquilidad que tenemos es que sabemos cual es el sistema y lo que tenemos hacer. No estamos en la situación actual como fruto de la casualidad. Es fruto de un esfuerzo, de una forma de trabajar y de un planteamiento a nivel colectivo en el que todos los futbolistas saben como tienen que jugar y que hacer”.