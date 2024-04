Dituro: "En otras ciudades hay mucha gente del Madrid o del Barça, aquí veo compromiso con el Elche".

El portero titular del Elche, Matías Dituro, fue el encargado de comparecer este miércoles ante los medios para valorar la situación del equipo tras haber sufrido tres derrotas consecutivas en las últimas jornadas. El meta insistió en el mensaje de ir "partido a partido" y se mostró convencido de que la mala dinámica se revertirá este fin de semana contra el Zaragoza.

Durante su comparecencia, Dituro también destacó que le sorprende el compromiso que ha visto en la ciudad con el club y aseguró que, juegue quien juegue en defensa, está preparado para volver a dejar la portería a cero en La Romareda.

Rueda de prensa de Dituro

El argentino, que fichó por la escuadra ilicitana el pasado mes de enero, ha disputado hasta la fecha un total de 13 partidos de liga, en los que ha vivido dos caras muy diferentes en cuanto a rachas de imbatibilidad, pasando de encajar un solo gol en sus nueve primeros partidos a haber tenido que sacar algún balón de su portería en los últimos cuatro.

Situación del vestuario

"Son tres derrotas que no queríamos tener, pero no dudamos de nosotros mismos, más allá de lo que se pueda especular fuera. Dentro estamos muy seguros del trabajo y el compromiso del grupo. Vamos a seguir trabajando de la misma manera y corregir algunas cosas para revertir esta dinámica".

Palabras de Beccacece sobre ascenso

"Beccacece es muy pasional y nos transmite mucha energía positiva. Creemos en él y lo sentimos de esa misma forma. No tengo ninguna duda de que lo vamos a pelear hasta el final. Nos enfocamos en el siguiente partido porque queda mucha liga y todo está muy parejo. Creemos en nuestro trabajo y en la humildad que nos trajo hasta acá y queremos volver a sentir esas buenas sensaciones dentro del terreno de juego".

Goles encajados en las últimas jornadas

"El trabajo defensivo es responsabilidad de todo el equipo, más allá de algún error individual. Cuando fuimos sólidos y manteníamos la portería a cero es por el compromiso del equipo y cuando encajamos es lo mismo, es un trabajo de equipo. Hemos entrado en una dinámica en la que el rival aprovecha sus ocasiones, no creo más allá que en eso. Tengo mucha esperanza en este partido para mantener la solidez y conseguir un buen resultado en Zaragoza".

"Creo que cualquier compañero que juegue está preparado para hacerlo. Hemos mantenido la portería a cero con diferentes nombres en la alineación en defensa. Hay jugadores con experiencia que son importantes, pero no creo que sean determinantes".

Partido contra el Zaragoza

"Somos consciente de su importancia, pero porque es el siguiente. Nos caracterizamos por enfocar cada partido como si fuese una final, independientemente del rival. Va a ser clave porque venimos de tres derrotas y porque ellos en su casa también van a querer sacar el resultado. Visualizo un partido intenso en el que nosotros vamos a ser protagonistas".

"Cualquier resultado que pase en Zaragoza no va a determinar nada, ni nos va a dar el sueño ni nos va a dejar fuera. Seguiremos trabajando".

Dituro se toma un breve descanso durante el entrenamiento / Áxel Álvarez

Explicación de la mala racha

"Creo que las derrotas fueron diferentes, contra el Levante hicimos un partido muy bueno durante 70 minutos e incluso tuvimos para ganar en la última. Los otros dos sí nos costó un poquito más. No hay una explicación. Hemos cometido errores e intentaremos no volver a cometerlos en el futuro. Creemos ciegamente en el trabajo que estamos realizando y eso a mí me genera tranquilidad para lo que venga por delante".

Convivencia con otros porteros

"Muy bien. Con San Román tenemos una competencia muy sana. Nos conocemos desde hace poquito y la relación se va a haciendo más fuerte. Los chicos de la cantera también hacen un gran trabajo y Escalona (entrenador de porteros) nos ayuda para llegar al fin de semana en la mejor forma posible".

Valoración de sus tres meses en el club

"Lo primero que me sorprendió fue la intensidad de los entrenamientos. El primer mes fue un poco turbulento porque era el mercado de fichajes y se iba conformando el grupo que ha quedado. Respecto a la ciudad, soy muy casero, conozco el complejo donde entrenan los niños del Elche porque mi hijo entrena ahí. He visto a mucha gente comprometida con el Elche. En otras ciudades pasa que son del Madrid o del Barça y aquí veo mucha gente comprometida con el club y con la ilusión que les transmitimos dentro de la cancha".

Afición

"No es normal que uno pierde y nos reciba la cantidad de gente que nos recibió en el estadio. Se te pone la piel de gallina o te genera un poco de vergüenza. Es un motivo más para coger energía y saber que la gente nunca nos va a dejar solos porque tenemos su apoyo. Después de dos derrotas vinieron veinte mil personas un viernes por la noche, mejor muestra que esa no hay".

