La fe de Beccacece en el ascenso del Elche

El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, repitió este viernes, varias ocasiones, en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (18.30 horas, contra el Real Zaragoza, la palabra "fe" y mostró su convencimiento de que, al final de temporada, el conjunto ilicitano va a lograr el "sueño". El técnico confía en el "proceso" de juego que han mostrado durante la mayor parte de la temporada, y hace solo tres jornadas les llevó a la segunda posición de la clasificación y a ocupar plaza de ascenso directo.

Beccacece, junto a varios, el pasado miércoles, llegando al campo Díez Iborra para entrenar / ÁXEL ÁLVAREZ

El preparador argentino, afirmó que "no podemos angustiarnos por lo que pasó, lo importante es el presente", y quiere evitar pensar tanto en el pasado y como en el futuro "porque la competición no se va a decidir hasta el 2 de junio". Por ello, pone el foco, exclusivamente, en el partido contra el conjunto maño. "El equipo está con la misma ilusión de siempre. Obviamente, no ganar no genera la felicidad completa durante la semana, pero sigue trabajando con la misma integridad, ganas y deseo de alcanzar al sueño", aseguró.

Beccacece indicó que, tanto en los tres últimos encuentros como a lo largo de todo el torneo "merecimos más puntos". El técnico del Elche advirtió de que "si nos quedamos con la sensación de culpabilidad por lo que pasó y en la preocupación por el futuro, no haremos bien. No hay que perder la fe, la esperanza y la ilusión. Hemos perdido el lugar de privilegio en la clasificación, pero estoy convencido de que lo vamos a retomar, con armonía, sin perder la alegría y con compromiso".

El entrenador del conjunto ilicitano insistió en que "lo que manda es el presente y tenemos la mente puesta y focalizados en el encuentro frente al Zaragoza, en un escenario particular y lindo, en el que se vive el fútbol con mucha pasión. Tenemos muchas expectativas de poder ganar, volviendo a ser fuertes, confiando en nuestro trabajo y con la humildad de siempre".

Reforzar las virtudes

A la pregunta sobre qué es lo que ha fallado en los últimos partidos, prefirió hablar de «de las virtudes que tiene este equipo, del espíritu de lucha, de valentía, de remates a portería contraria, de llevar la iniciativa y de tomar riesgos. El fútbol es un juego y no se pueda controlar. No podemos angustiarnos en lo que pasó. Debemos seguir mostrando protagonismo con el balón y ser incisivos. Cuando se gana, se potencian esas virtudes y, cuando se pierde, no se pueden olvidar. Más allá del análisis, que lógicamente hemos hecho, hay que pensar en el tránsito y en estos partidos hemos hecho cosas idénticas a otros que hemos ganado", aseveró.

El fútbol es un estado de ánimo y de rachas. Cuando va bien, todo entra y cuando va mal parece que no sale nada. En ese sentido, Beccacece recordó que "durante toda la temporada hemos sido uno de los equipos menos goleadores, pero eso no nos ha impedido seguir soñando y llegar al segundo puesto como hicimos. Tenemos otros argumentos. Lo importante es lo que acontece ahora y no lo que pasó. Estamos fuera del play-off y lejos del ascenso directo, pero el grupo está muy comprometido, nadie se baja del barco. La afición sigue ilusionada. Hay que valorar lo que estamos haciendo, pero, lógicamente, queremos ascender y vamos a trabajar para ello y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Hay que aprender a transitar con el dolor de la derrota. Si yo pierdo el control por perder tres partidos, poco puedo pedir a mis jugadores. Tenemos las cosas claras y vamos a trabajar con coherencia para alcanzar el sueño", reiteró.

El técnico del Elche hablando con un grupo de canteranos, en el entrenamiento del míercoles / ÁXEL ÁLVAREZ

El técnico franjiverde espera que su equipo pueda hacer un buen encuentro y mostrar su mejor nivel frente a un rival histórico y en un escenario tan importante como el estadio de La Romareda. "Víctor Fernández es un entrenador con ADN del Zaragoza. Su debú generó alegría, se llenó el estadio y, aún perdiendo con el Espanyol, se mantuvo la ilusión. Está muy involucrado con la ciudad y con el club. En el Zaragoza han jugado muchos argentinos a lo largo de la historia y en Argentina es un equipo que hemos seguido mucho. Jugaron Gabi y Diego (Milito) y les fue muy bien, llegaron a finales y ganaron la Copa. Es un sitio en el que se respira pasión y se respira fútbol. Va a ver un ambientazo y vamos a ir con la intención de mostrar nuestro mejor fútbol. Esperamos que tanta gente como la que habrá pueda ver lo que hace el Elche. Es un desafío. Es un rival de una gran dimensión, a pesar de no estar en su mejor momento, y estamos preparados para ir a ganar", concluyó.