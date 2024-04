Óscar Plano: “He pasado muchas tardes y muchas noches llorando”

Óscar Plano reapareció este sábado en el encuentro contra el Sporting de Gijón después de cuatro meses lesionado del tobillo. El jugador madrileño se ha lesionado en un tiempo récord, ya que es periodo estimado de recuperación era de seis meses. En el minuto 74 salió sustituyendo a Nico Fernández, se llevó una ovación atronadora de los aficionados franjiverdes y ayudó al equipo a defender el resultado en los momentos final de sufrimiento cuando los astuarianos apretaron mucho en busca del empate.

La verdad es que en el momento de la lesión pensaba que no volvería a andar. Cuando te pasa una lesión tan grave como esta, te pasan mil cosas por la cabeza. Me he rodeado de gente muy buena, tanto los doctores que me operaron Ripoll y De Prado y César Quesada, los fisios, el readaptador... El Elche tiene mucha suerte, porque tiene grandes profesionales médicos y sanitarios detrás y gracias a ellos me he podido recuperarme lo antes posible. Han sido muchos días, muchas horas y mucha soledad en algunos momentos. Era una lesión complicada, pero, por fin, ya estoy aquí”, comentó después del choque ante los gijoneses.

El jugador madrileño se dirige hacia el banquillo antes del choque ante los asturianos / MATÍAS SEGARRA

El futbolista de Móstoles señaló que, cuando saltó al terreno de juego, se acordó “de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, que son los que sufren conmigo en casa. He pasado muchas tardes y muchas noches llorando con ellos. Mis padres y mi hermano que, cuando han podido, han venido a verme y me han ayudado a no derrumbarme. Pero sobre todo de mi mujer, que es la que ha estado en todo momento conmigo y que en los momentos en los que no podía moverme, ella se ha multiplicado con los niños y conmigo”, destacó.

Plano también se refirió a lo que se le pasó por la cabeza cuando vio como Borja Garcés era retirado en camilla y puede tener una grave lesión de rodilla: “Cuando un compañero se lesiona y sale en camilla es un momento que se te pasen mil cosas por la cabeza. Espero que después de las pruebas que le realicen sea lo menos posible, porque necesitamos a todos en este tramo final y que Borja esté con nosotros lo antes posible”.

El mediapunta del Elche aseguró que tras su primera convocatoria y conforme se puso el encuentro ante el Sporting no esperaba jugar: “Tenía la esperanza de jugar algunos minutos. El partido se puso feo y pensaba que no lo iba a hacer. El míster confía en mí, intento aportar lo máximo posible, me tocó la faceta más fea, que es defender el resultado, pero me adapto a lo que sea. Estoy encantado y el míster también ha tenido palabras muy motivantes hacia a mí durante la lesión y le debo mucho”.

Plano recordó que cuando se lesionó “estaba en uno de los mejores momentos de mi carrera -se había situado como máximo goleador del equipo con siete dianas-. Estaba a buen nivel. Cuando tocas el techo y, de repente, pasas al infierno es complicado. Pero gracias a mis compañeros y a toda la gente que ha estado al lado de mí se ha hecho menos duro”.

Plano intenta controlar un balón, con Mourad a su lado / MATÍAS SEGARRA

El madrileño ve al Elche “muy capacitado de pelear con los que están arriba. Frente al Sporting lo demostramos. Hicimos una gran primera parte y en la segunda nos costó un poco más, porque el Sporting también tiene grandes jugadores”. Reconoció que, lógicamente, tiene que coger ritmo de competición, pero afirmó que “voy a intentar dar lo máximo posible, aunque sí es verdad que son cuatro meses de inactividad y, al principio, me costará un poco, pero intentaré a adaptarme lo antes posible al ritmo de mis compañeros”.

Por último, Óscar Plano sigue convencido de que el conjunto ilicitano va a lograr el ascenso, como indicó cuando fichó y dijo que si no fuera por eso no habría venido a la entidad franjiverde. “Sin ninguna duda sigo convencido. Nunca he dejado de pensar de que el Elche no iba a estar arriba y lo vamos a demostrar. Ya dije que teníamos que estar preparado para rachas malas y esa ya ha pasado. Hay partidos malos y buenos, pero el Elche ha demostrado que es capaz de estar en un nivel superior a los demás”, sentenció.