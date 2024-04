El Elche ya sabe el camino

El Elche CF parece que ha aprendido la lección y ya sabe a qué camino agarrarse en las seis jornadas que restan para intentar alcanzar el sueño del ascenso a Primera División. Los franjiverdes, después de cuatro jornadas, se reencontraron el pasado sábado con la victoria, a pesar de los contratiempos a modo de lesiones. Sebastián Beccacece mantuvo su estilo y forma de juego, pero introdujo unas pequeñas variaciones tácticas, que permitieron al conjunto ilicitano mejorar su efectividad en ataque y la solidez defensiva. Además, supo golpear en los momentos clave para ponerse 2-0 en el marcador y, al mismo tiempo, sufrir en la recta final del choque, cuando los asturianos recortaron distancias y apretaron en busca del empate.

MÁS FIJO EN LA DEFENSA

Mario Gaspar no se incorporó tanto al ataque

Uno de los pequeños cambios más apreciables fue la ubicación de Mario Gaspar. El defensa noveldense no se incorporó tanto al centro del campo y a la delantera. Se quedó más fijo como central derecho, lo que permitió liberar a Josan en el carril diestro para que el crevillentino pudiera subir más al ataque con la espalda mejor vigilada. Y, al mismo tiempo, que el propio Mario no sufriera tanto y tuviera menos exigencias físicas a la hora del repliegue. Esa situación permitió al Elche defender casi siempre con tres atrás, más la ayuda de John y no dejar tan desguarnecida la zaga. Aunque los franjiverdes se pusieron pronto por delante en el marcador y eso ayudó, el Sporting nunca tuvo tanto espacios para montar las contras y los uno contra uno, como sí que tuvieron otros rivales en partidos anteriores.

Mario Gaspar intenta frenar al delantero del Sporting Juan Otero / MATÍAS SEGARRA

MÁS PRÁCTICOS

Sin complicaciones a la hora de salir con el balón desde atrás

El conjunto ilicitano no perdió el ADN que implanta el técnico argentino y, cuando pudo, intentó jugar la pelota desde atrás y crear superioridad numérica en el centro del campo. Sin embargo, en esta ocasión, no se empeñó en hacerlo por todos los medios. Fue más práctico y en la segunda parte, cuando los asturianos asediaron el área de Dituro, se mostraron firmes, supieron sufrir y no escatimaron a la hora de despejar balones, a pesar de mandarlos a tierra de nadie, y a buscar pases largos. De esa forma se minimizó, sin perder la esencia de su juego combinativo, posibles pérdidas o errores en los pases que podrían haber generados contras de los asturianos. Carreira y Salinas tuvieron que salir por las molestias físicas de Josan y de Clerc y cerraron bien sus bandas, no se complicaron y solo se incorporaron al ataque cuando la situación era más clara y lo requería.

MOTIVADO

Mourad fue suplente, pero tuvo que salir a los cuatro minutos

Otro de los cambios más reseñables que presentó el Elche contra el Sporting fue la titularidad de Borja Garcés y la suplencia de Mourad. El melillense tuvo la desgracia de lesionarse gravemente a los cuatro minutos y Beccacece se decidió por Mourad, aunque Manu Nieto también calentó. El hispano-marroquí salió muy motivado, con ganas de reivindicarse y antes de la media hora marcó el 1-0. Además, completó uno de sus mejores encuentros de la temporada, ayudando tanto en defensa como en ataque. El gol, que tanto se le había resistido en las últimas jornadas, le dio confianza. Pasó de ser uno de los señalados a ser coreado.

Mourad celebra el primer gol del Elche contra el Sporting de Gijón / MATÍAS SEGARRA

CAMBIO DE DINÁMICA

La suerte, por fin, también acompañó un poco

En el fútbol, como en la vida y en cualquier juego, la fortuna también es, muchas veces, necesaria. Durante la mayor de la temporada le estaba siendo esquiva al conjunto ilicitano y, el sábado, por fin, se alió en momentos clave del choque. En el 1-0, el disparo de Nico Fernández se estrelló en el poste y el rechazo le cayó a Mourad, en buena posición para marcar. El 2-0 fue una genialidad de Tete Morente, quien sorprendió a Rubén Yáñez, con un disparo a la primera y ajustado al poste. Pero, en muchas ocasiones, esos balones no suelen entrar. Esperemos que en la recta final del campeonato la suerte también ayude y le devuelva al Elche lo mucho que le ha quitado a lo largo del presente curso.