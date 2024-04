Josan está a solo un partido de renovar con el Elche

Josan Ferrández (Crevillent, 3-12-1989) está a solo un partido de renovar de forma automática con el Elche CF por una temporada más. El pasado verano amplió su vinculación con el club ilicitano, en el que se formó y lleva siete temporadas en el primer equipo, por una campaña más y en el acuerdo se incluyó una cláusula, al igual que la tienen otros jugadores franjiverdes como Mario Gaspar y Óscar Plano, por la cual podría prolongar un curso más, en el caso de disputar 45 minutos y o más en 25 encuentros de la presente campaña.

Josan Ferrández, durante un entrenamiento, en el campo Díez Iborra / ÁXEL ÁLVAREZ

El futbolista crevillentino ha estado presente en 28 partidos y en 22 ha sido titular y ha disputado más de 45 minutos. A ellos hay que unir el de la jornada séptima, frente al Burgos, en el estadio de El Plantío, que salió en el inicio de la segunda parte, con 2-0 en el marcador -el resultado final fue de 4-0- y el del pasado sábado contra el Sporting de Gijón, en el que estuvo en el once inicial y en el descanso tuvo que pedir el cambio, por unas molestias en el aductor.

Josan, durante el encuentro del pasado sábado, frente al Sporting de Gijón / MATÍAS SEGARRA

De esta forma, Josan acumula 24 encuentros esta temporada con 45 minutos o más y si disputa uno más en las seis jornadas que restan con los parámetros indicados, renovaría por una temporada más con el Elche. A sus 34 años continúa en buen estado físico y aportando al equipo, ya sea como extremo, carrilero o lateral derecho.

Pruebas médicas

Josa Ferrández ha sido sometido este lunes a pruebas médicas en la clínica Tesla y las noticias son positivas. Se ha descartado una lesión en el aductor, aunque deberá rebajar la carga de trabajo.

La plantilla está disfrutando del segundo día de descanso y mañana martes, a las diez de la mañana, volverá a los entrenamientos en el campo Díez Iborra. En principio, el futbolista de Crevillent no entrenará con el grupo, porque deberá descansar y no arriesgar durante varios días. Pero, si no surge ningún contratiempo, estará disponible para al importante encuentro de este próximo sábado (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, contra el Espanyol, en el que, en el caso de volver a ser titular, cumplirá su partido número 25 con 45 o más minutos en el césped, y renovará de forma automática por una campaña con el club ilicitano.

Josan está ilusionado con la posibilidad de conseguir el que sería su tercer ascenso con el Elche, después de lograr subir a Segunda División, en la temporada 2017-2018 y a Primera en la 2019-2020.