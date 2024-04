El Elche-Espanyol se jugará sin sus entrenadores en los banquillos

El Elche CF y el Espanyol de Barcelona se juegan este próximo sábado (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, tres puntos vitales en sus aspiraciones de conseguir el ascenso directo a Primera División. Curiosamente, tanto franjiverdes como pericos afrontarán el importante encuentro sin sus dos entrenadores en el banquillo.

El preparador del conjunto ilicitano, Sebastián Beccacece, ha sido sanciona este miércoles, por parte del Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con un partido por su expulsión en el choque de la pasada jornada, frente al Sporting de Gijón. El técnico argentino vio dos cartulinas amarillas en apenas cinco minutos. En el 85, según recogió el colegiado del encuentro, el andaluz Alejandro Quintero González, en el acta “por salir del área técnica para dar instrucciones, habiendo sido advertido con anterioridad”. Y en el 90 por protestar airadamente una falta de Roque Mesa, que podría haber significado la segunda tarjeta y la expulsión del jugador del conjunto asturiano. “Por desaprobar con palabras y gestos una de mis decisiónes”, señaló el árbitro andaluz en el acta. Además indicó que “una vez expulsado, encontrándose en su área técnica, lanzó contra el suelo una botella de agua en señal de disconformidad”.

Beccacece, durante el partido del pasado sábado, frente al Sporting de Gijón / MATÍAS SEGARRA

Este último acto, reflejado en el acta, unido a la condición de reincidente, ya que también fue expulsado frente al Eibar y castigado con tres encuentros, hacía temer en el club que su sanción pudiera ser mayor. Al final, se ha quedado en solo un partido y en 600 euros de multa a Beccacece y en 200 al club.

Beccacece resto, tras el choque ante los asturianos, importancia a su expulsión y señaló que no era trascendente que no se pueda sentar en el banquillo frente al Espnayol: “Son situaciones del juego y no tienen ningún tipo de importancia. Los importantes son los futbolistas. Cuando yo no estuve, ganamos los tres partidos y hay que estar tranquilo, porque el equipo va a responder, aunque yo no esté”.

Por su parte, el entrenador del Espanyol, Manolo González, cumplirá frente al Elche el segundo de los dos envites de sanción con los que fue castigado por su expulsión en el encuentro de hace dos jornadas, frente al Leganés.

Manolo González, técnico del Espanyol, durante una rueda de prensa / SPORT

De esta forma, serán Guille Marino, segundo técnico del cuadro franjiverde; y Luis Blanco, segundo del equipo perico, los que dirijan a sus respectivos equipos el sábado desde el banquillo del Martínez Valero.

Guille Marino ya dirigió los tres encuentros de la anterior expulsión de Beccacece. Y lo hizo con pleno de victorias y sin recibir ningún gol: Cartagena (0-1), Alcorcón (3-0) y Villarreal (0-1).

Guille Marino, dando instrucciones, durante el partido ante el Alcorcón / ÁXEL ÁLVAREZ

Ahora espera repetir y que el Elche pueda sumar tres importantes puntos, que le permitirían seguir soñando con el ascenso directo.

Cinco apercibidos

Por otro lado, el conjunto ilicitano tiene hasta cinco jugadores de su plantilla apercibidos de sanción, con cuatro tarjetas amarillas. Antes del choque ante el Sporting de Gijón estaban Tete Morente, Áleix Febas, John Chetauaya y Borja Garcés; a los que se ha sumado Mourad, quien el pasado sábado ante los asturianas vio su cuarta cartulina, en el minuto 97.

Lamentablemente, Borja Garcés ya no cuenta, al haber dicho adiós a la temporada, por su grave lesión en la rodilla.