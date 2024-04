Nico Castro ve aún posible el ascenso directo del Elche

El vestuario del Elche CF está convencido de que aún es posible el ascenso directo y va a ir a por ello. Así lo manifestaba este miércoles el centrocampista Nico Castro, quien recordó que “nos quedan seis finales y vamos a ir a por todo”. No obstante, el centrocampista argentino, en su comparecencia ante los medios de comunicación, pidió ir “partido a partido” y centrarse solo en el trascendentarl encuentro de este próximo sábado (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Espanyol, un rival directo, que ocupa la cuarta posición, con 59 puntos. Los franjiverdes son quintos, con 57 y, en caso de victoria, superarían a los pericos en la tabla.

El futbolista argentino, durante su comparecencia de prensa / E.C.F.

El futbolista sudamericano ha reconocido que el triunfo del pasado sábado contra el Sporting de Gijón (2-1) ha sido “muy importante”. “Ha servido para recuperar la confianza, que teníamos antes del partido contra el Levante -el Elche estaba en plazas de ascenso directo- y ha levantado mucho el ánimo del equipo”.

Nico Castro ha señalado que “todo es aún posible. Hay que tener tranquilidad, ir partido a partido y centrarnos en el siguiente, que es el del sábado frente al Espanyol. Es nuestra única idea. Mejorar los resultados. El grupo está bien y con ánimo”, ha asegurado.

El centrocampista del Elche solo piensa en ganar y, si puede ser, superar el golaveraje del 2-0 de la primera vuelta, en el choque disputado el 18 de noviembre, en RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. “Siempre salimos a por los tres puntos y a intentar sacar los mejor de nosotros. Puede pasar cualquier cosa. Pase lo que pase el sábado, vamos a seguir. Nos quedan seis finales y vamos a ir a por todo”, ha afirmado.

Nico Castro, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / E.C.F.

El argentino espera un encuentro con dos equipos luchando por tener la posesión del balón: “Va a ser un partido lindo, en el que se podrá jugar. Nosotros intentaremos imponer nuestra idea para sumar los tres puntos que queremos. La clave será tener el balón, quitárselo a ellos y presionarlos cuando lo tengan. No va a ser fácil, pero vamos a ir con todo y veremos qué pasa”.

Castro también ha destacado la capacidad de sufrimiento y la mejoría en la solidez defensiva mostrada en el anterior envite frente al Sporting. “Hicimos lo veníamos haciendo hasta el partido del Levante y hasta el minuto 70 en ese encuentro. Luego perdimos varios partidos por errores nuestros. Frente al Sporting, hicimos un primer tiempo muy bueno y en la segunda parte supimos encerranos bien atrás. Ese sufrimiento nos vino bien para lo queda y para demostrar que se sabemos sufrir en defensa para sacar todos juntos buenos resultados”.

Por último, el centrocampista del Elche, que ha ido de menos a mas a lo largo de la temporada, ha asegurado que, todavía, no ha tocado techo. “Poco a poco he ido a mejor. Me encuentro en un buen momento y aunque estoy jugando muchas veces de 5 (pivote-o mediocentro) o de doble 5, que no es mi posición, me gusta mucho”.