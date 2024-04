David Aranda anuncia el fin de su etapa como presidente de la Federación de Peñas del Elche

El presidente de la Federación de Peñas del Elche, David Aranda, ha hecho oficial que finaliza su etapa al frente de la asociación que reúne a gran parte de los aficionados del club ilicitano, a través de un comunicado en el que ha repasado los hitos más significativos de su periodo como presidente y ha agradecido a numerosas personas su apoyo, cariño y trabajo.

Aranda se convirtió en presidente de la federación hace dos años y dejará de serlo este mismo mes de mayo, momento en el que se realizarán nuevas elecciones y se configurará una nueva junta directiva. En este tiempo, el Elche ha celebrado su centenario en Primera, con varios actos organizados por la Federación de Peñas, entre ellos la emotiva gala en el Gran Teatro, un ejemplo de franjiverdismo.

Texto íntegro del comunicado de David Aranda

Como todo en la vida, todo tiene un principio y un final. Ayer tras la junta convocada de peñas, comuniqué a las mismas, que no continuaré siendo presidente de la federación de Peñas del Elche CF. Hace dos años, cuando me presente a la presidencia, ya anunciamos que en esta temporada terminaría mi presidencia, mi objetivo siempre fue una presidencia muy corta pero muy intensa, en la que el principal objetivo era el poder hacer una serie de actos del centenario, ya que intuíamos que el club, por diferentes motivos no iba a realizar actos con dicha efeméride, y la afición del Elche CF se merecía celebrar un hito tan importante.

Me siento muy orgulloso de poder haber encabezado dicha institución, me presenté con un programa electoral y podemos presumir que en dos años hemos cumplido con más del 90% del programa y hay muchas cosas pendientes que están en marcha (Acto de animación en el estadio, colocar una palmera en nombre de la afición y del Elche CF...). Hemos llevado al ElcheCF a toda la provincia llevando jugadores, campañas de abonos, con los actos del centenario..., hemos vuelto a llenar los colegios de la ciudad con el franjiverdismo con los concursos escolares de dibujos y relatos, fuimos los únicos que hicimos los actos del centenario, buscando una financiación 100% externa del club entre las que estuvieron la gala del gran teatro, la fanzone en el paseo de la estación, entre otras, estamos potenciando los actos propios de cada peña, hemos marcado como un fijo la creación del día del aficionado con una fan zone en los meses de marzo/abril de cada año, se realizó un gran tifo profesional a la altura de competiciones europeas en el estadio, hemos llenado el Martínez Valero de banderitas franjiverdes junto con otras acciones de animación, se hizo una queja frente a la liga y el CTA por los arbitrajes recibidos, conseguimos que Elche fuera la ciudad pionera en el turismo deportivo de primera división, más de 10 acciones sociales...

Esta es una pequeña parte de lo mucho realizado en tan poco tiempo. Ha sido un honor y un orgullo poder ser presidente de la Federación de Peñas. Pero hoy es un día para dar las gracias y agradecer todo el cariño y apoyo que durante esta intensa etapa he tenido. Gracias a las peñas, que depositaron en mí un apoyo superior al 90% de los votos de los peñistas, gracias a los peñistas, que durante meses sabiendo que mi época tal y como prometí termina ahora han intentando convencerme de continuar, gracias a las empresas, que han colaborado aportando su granito de arena para realizar todas estas actividades, gracias a los medios de comunicación porque siempre os he tenido para cualquier cosa y cuando se pidió vuestra colaboración en los actos del centenario no dudasteis en prestarnos ayuda, gracias a las dos corporaciones municipales encabezadas por los alcaldes, el señor Carlos González y el señor Pablo Ruz, por estar siempre dispuestos con sus equipos a colaborar con la afición franjiverde, gracias al president Don Carlos Mazón, por apostar y confiar tan decididamente en el trabajo que queríamos hacer y en la ilusión que llevábamos, llegando a patrocinar la diputación los actos del centenario, gracias a Pepe, Manoli, Irene, Manolo y Miriam del grupo Antón, por soportarnos algunos días hasta las 2 de la mañana con nuestras ideas, cambios... en los actos del centenario.

Fan Zone de la Federación de Peñas con motivo del Centenario de Elche / Matías Segarra

Nosotros aportamos las ideas y ellos las tenían que transformar y profesionalizarlas, gracias a Santiago Gambin y Salvador por las horas que pasamos preparando la gala del GranTeatro, gracias a todos los ex-presidentes y a sus familias que ha tenido el Elche por su ayuda y cariño, llegando a tener representados a los primeros presidentes desde su fundación en la Gala del Gran Teatro, como también a todos los presidentes que han ascendido con el Elche CF a Primera, gracias a LaLiga y Aficiones Unidas, por un trabajo cercano y por la confianza, la cual nos habéis colocado en el TOP 3 de Federaciones de Peñas, gracias a mis compañeros de junta directiva (Tomás, Cely, Rosana, Paco, Carmen, Antonio y Mario), sois los mejores compañeros de viaje y currantes que jamás pude tener, gracias a la propiedad y a todos los trabajadores del Elche CF, por todas las horas de reuniones, discusiones y trabajo que hemos realizado juntos, gracias a mi familia, jamás podré compensaros las horas que os he quitado, los cambios de planes y hasta el trabajo que os he dado de manera directa o indirecta y por supuesto GRACIAS AFICIÓN, es casi imposible recordar algún día en el que no haya tenido unas bonitas palabras de vosotros por la calle, os habéis acercado a mostrarme vuestro apoyo, gratitud y cariño y es algo que jamas podré agradeceros y olvidar.

Por supuesto quiero pedir disculpas por los errores que haya podido cometer, pero siempre fue pensando en lo mejor para el Elche CF y su masa social. A partir del próximo 16 de mayo empezará una nueva etapa en la que la nueva junta de la federación siempre me tendrá a su disposición para lo que pueda aportar, pero llega el momento de disfrutar de nuestro Elche C.F. con mis compañeros de la peña Sentimiento Franjiverde y de mi familia de una manera más tranquila, pudiéndome centrar ante los retos que se avecinan en mi trayectoria profesional.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS Y MUCHO ELCHE!!!