Beccacece: "El equipo sabe que tiene que hacer un partido perfecto para ganar al Espanyol"

El técnico del Elche, Sebastián Beccacece, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación en la previa del partido que su equipo disputará el sábado (18:30 horas) en el estadio Martínez Valero contra el Espanyol, correspondiente a la jornada 37 de Segunda División, en el que los suyos afrontan un nuevo duelo contra un rival directo en la batalla por el ascenso.

El partido contra el equipo catalán les llega a los franjiverdes tras reencontrarse con la victoria la semana pasada, en un partido también disputado en casa, contra el Sporting de Gijón. Por lo tanto, el ambiente es aún más positivo, pese a la mala noticia en los últimos días de la lesión de Borja Garcés, que no podrá volver a jugar esta temporada y que este viernes ha pasado por el quirófano para solucionar su rotura de ligamentos en la rodilla.

Rueda de prensa de Beccacece

En su análisis semanal, el preparador argentino destacó que, pese a la diferencia estadística entre Elche y Espanyol en el apartado goleador, no renuncia a sus armas y a sus posibilidades para conseguir la victoria en el enfrentamiento de este sábado, además de mostrar su pesar por la lesión de Borja Garcés, del que espera que esté para el final de temporada, al menos para apoyar desde dentro del grupo.

Estado de ánimo en el vestuario

"El ánimo siempre influye. Lo que siempre he destacado del grupo es que en la adversidad ha mantenido la forma, que es lo que nos permite tener fe en algo. Los resultados te traen alegría, pero creo que incluso en la derrota hicimos méritos. El fútbol a veces te da y te quita, lo importante es que somos un grupo que está convencido en lo que hace. Somos muy optimistas con los chicos: están bien, con energía y saben que tienen que hacer un partido perfecto para ganar".

Diferencia estadística con el Espanyol

"Cuando uno se enfrenta a este tipo de rivales, con dos jugadores con el 80% de los goles de nuestro equipo, no debe ser un condicionante para pensar que no podemos ganar porque nosotros creemos en el colectivo. Nosotros estamos en todas las estadísticas arriba, menos en goles marcados y en eficacia. Y yo no cambio lo que tengo por lo que no tengo".

Bajas para el partido

"Borja Garcés es baja, lamentablemente. El resto están bien, tenemos que esperar mañana a Clerc. Óscar Plano sigue su proceso de mejoría".

"Todo nos motiva a estas alturas, pero queremos ganar para devolverle a Borja Garcés todo lo que nos ha dado durante este tiempo, porque sé que le sacaría una sonrisa. No hay cosa más linda que hacer feliz a otra persona".

Arbitraje

"El Espanyol hizo un reclamo y habló su entrenador, igual que otros equipos. No lo ignoro, pero yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo pongo la energía en confiar en el tema arbitral. Todas esas suposiciones no me conviene entrar, creo en la buena fe del arbitraje y desearía que hubiese el mínimo margen de error para que todo se defina en la cancha, no solo para nosotros sino para todos los equipos".

Imagen del último entrenamiento del Elche / ECF

Rapidez de los atacantes del Espanyol

"No es sencillo contrarrestar esa rapidez con espacios, hay que trabajar muy bien el control del balón, para evitar transiciones tras pérdida. Si jugamos al golpe por golpe les va a favorecer porque además tienen un nivel de contundencia muy elevada. Hay que atacar, ser protagonistas y arriesgar".

"Braithwaite es el mejor delantero de la liga y hay que estar alerta. Además, el Espanyol en la primera vuelta fue el único que nos ganó en intensidad. Es un excelente desafío para superar a un rival con mucho poderío".

No se sentará en el banquillo por sanción

"Que juegue un determinador jugador o que entrene un entrenador no altera nada porque nosotros trabajamos durante toda la semana. Si ha sido buena y hemos aceptado en los conceptos saldremos fortalecidos. Y si no, los jugadores tienen la capacidad para resolver los problemas dentro de la cancha".

Apoyo de la afición

"Creo que esa muestra de afecto en momentos tan difíciles como fueron las tres derrotas es importante. Y hemos reaccionado bien, con cuatro puntos de seis. Todo lo que sean iniciativas que lleven a la identidad de la ciudad con el equipo lo voy a celebrar porque esa pasión se va contagiando y se traslada en los hijos ese sentimiento que existe por un club de fútbol".

Óscar Plano

"La semana pasada lo vi muy bien, entró en un momento complicado y con inteligencia supo ubicarse en lo que necesitaba el equipo. Obviamente, ha estado meses fuera. Tenemos que disfrutar de este regreso".

Regreso de Pere Milla

"Lo de Pere Milla ya pasó, tengo un grato recuerdo. Hoy me interesan Mourad y Manu Nieto, aunque no dejo de tener el cariño de lo vivido".