Victoria o, como mucho, «play-off»

Llega mayo y cualquier partido de fútbol adquiere aroma de final. Pese a que las matemáticas no sentarían cátedra y a que su entrenador no es tan tremendista, el Elche viaja a Santander con la sensación de que todo lo que no sea derrotar al Racing en su feudo este sábado (18:30 horas) le podría dejar demasiado lejos del ascenso directo a Primera División.

El desafío parece fácil, consultando la historia, pero es arduo, mirando el presente. El Elche no ha perdido nunca en Segunda División en sus visitas a Cantabria y lleva desde 1985 sin salir derrotado en sus enfrentamientos contra el Racing. Sin embargo, los hombres dirigidos por José Alberto López son una de las revelaciones de la temporada, justo por detrás de los ilicitanos en la tabla, a solo tres puntos de diferencia.

Ganar daría un plus a los de Sebastián Beccacece para asentarse en zona de «play-off» y sería un empujón para intentar alcanzar esos dos primeros puestos tan deseados. El entrenador argentino no es tan tremendista: «Si queremos aspirar al ascenso directo tenemos que sumar en Santander». Una derrota supondría ceder la plaza ante los racinguistas y prácticamente despedirse del camino rápido hacia la máxima categoría.

En este escenario, el Elche viaja al norte de España, donde esta vez no estará tan acompañado como hace unas semanas en Ferrol, con tres bajas. Al sancionado John y al lesionado Borja Garcés se une Clerc, que ya estuvo ausente en la última jornada contra el Espanyol y al que, pese a que al igual que John se desplazará con el grupo para hacer piña, el entrenador prácticamente descartó la posibilidad de que se pudiese vestir de corto en El Sardinero.

Sin ellos se abre un abanico de opciones como recambios. En defensa la posibilidad es doble. O bien mantener la confianza en Carreira a pie cambiado, tras una correcta actuación en general contra el Espanyol, pese a un fallo determinante en el primer tanto de los catalanes. O bien darle el puesto al zurdo Salinas y no actuar contranatura.

Para el puesto en el centro del campo el problema parece mayor. Febas y Nico Castro apuntan a configurar la pareja en la sala de máquinas, aunque Beccacece no descartó las posibilidades del canterano Rodri Mendoza y del todavía inédito Méndez.

Mala racha

El equipo cántabro, por su parte, llega al partido en mala racha, tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria y sumar solo dos puntos de doce posibles. Para intentar revertir esta dinámica, José Alberto volverá a contar con el apoyo de su afición, que ha preparado un ambiente de gala y se espera que una vez más llene El Sardinero para convertirlo en una olla a presión.

Josan entrena bajo la atenta mirada de Beccacece / ECF

En lo puramente deportivo, la noticia negativa de la semana para los verdiblancos ha sido la recaída de Mantilla, que sufre una nueva rotura muscular, esta vez en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El delantero Peque (17 goles en liga) parece que está totalmente recuperado del golpe en la rodilla que recibió en Andorra, pese a que ha estado toda la semana entre algodones. Además de algún posible cambio en la línea defensiva, la principal duda parece estar en si Andrés Martín podría entrar en el once titular, quedando Mboula o Lago Júnior como opciones en el banquillo.